Des drones tombent du ciel lors d’un spectacle raté en Chine

Dans la ville de Zhengzhou en Chine, un spectacle avec 200 drones a dû être interrompu car les appareils sans pilote ont commencé à tomber du ciel, obligeant les spectateurs à courir pour ne pas se blesser.

Les dispositifs ont été chorégraphiés en l’air dans un centre commercial, jusqu’à ce que soudain certains d’entre eux se déclenchent et tombent sur les spectateurs du spectacle.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé parmi les 5 000 personnes qui ont profité du spectacle. Un participant a même fait remarquer que « de plus en plus de drones ont commencé à tomber », et que certains se sont retrouvés très loin de l’endroit où la chorégraphie était exécutée. Au même moment, les employés du magasin ramassaient les débris des appareils tombés à proximité.

Des drones tombant du ciel à Zhengzhou 😬 La rumeur dit qu’une entreprise concurrente qui a perdu l’appel d’offres a interféré pour submerger le système de navigation des drones!pic.twitter.com/MukM8PjJJr &mdash ; Sheel Mohnot (@pitdesi) 4 octobre 2021

Selon les organisateurs, le problème était dû à des « erreurs opérationnelles », bien que l’origine de ces dernières ne soit pas tout à fait claire.

Selon le site web Kanzhagi, on soupçonne également que l’accident a été intentionnellement provoqué par un concurrent de la société qui a organisé le spectacle et qui n’a finalement pas remporté l’appel d’offres. L’affaire a été signalée à la police, qui enquête déjà pour savoir si l’allégation est réelle ou non.

Les spectacles et chorégraphies avec des drones sont de plus en plus fréquents et demandés par les entreprises. Par exemple, lors des Jeux olympiques de Tokyo, un spectacle avec plus de 1 800 drones a été organisé pour la cérémonie d’ouverture, où tout s’est déroulé comme prévu.

Toutefois, des situations comme celle de la Chine pourraient devenir plus fréquentes à mesure que la chorégraphie par drone se popularise.