Des minéraux enfouis à 30 kilomètres sous la surface de Mars pourraient confirmer que la planète rouge a déjà eu de l’eau

Il y a loin de la parole aux actes, dit un proverbe qui peut s’appliquer à de nombreuses affirmations en science. Depuis des décennies, on entend les astronomes et les spécialistes de l’étude des objets de l’univers affirmer que de vastes rivières et de larges lacs où l’eau était abondante coulaient autrefois sur Mars. Toutefois, bien que certaines indications puissent exister, il n’y a pas de preuves tangibles à l’appui de ces affirmations.

Mais une nouvelle étude donne des détails sur l’endroit exact où se trouvent les preuves de la présence d’eau sur Mars il y a plus de 4 milliards d’années. Selon des informations publiées par le Daily Mail, des scientifiques de l’université de Binghamton affirment qu’il existe des minéraux piégés sous la surface de la planète rouge qui certifieraient la présence d’eau sur le corps rocheux.

Les experts du groupe de réflexion basé au Royaume-Uni affirment que le minéral spécifique dont ils parlent est appelé smectite. Cet élément est présent dans la Terre et est également très riche en fer. Les chimistes détaillent que la smectite se forme à partir d’une réaction entre la roche et l’eau.

Ils affirment que cet élément se cache à une profondeur d’environ 28 kilomètres sous la surface martienne. L’équipe affirme qu’avec différentes données provenant des rovers martiens et des observations au sol, ils ont remarqué la présence spécifique de smectite de fer ferreux.

Minéraux cachés

Le Daily Mail cite les propos de David Jenkins, professeur de géologie et d’études environnementales à l’université de Binghamton, dans un communiqué publié par l’université britannique.

« Nous avons vu une fois que la smectite de fer ferreux, la forme la moins stable thermiquement de la smectite, était stable jusqu’à des températures d’environ 600°C. [1112F] à 30 km [18 millas] en profondeur, il est devenu évident que la smectite pourrait en fait être un important réservoir d’eau manquante sur Mars », ont-ils écrit.

« On pensait qu’une grande partie de l’eau qui existait auparavant sur Mars existe maintenant sous forme de glace stockée dans la calotte polaire et sous forme de glace de subsurface. En réalité, ce n’est qu’au cours des dernières années que des données suffisantes ont été recueillies par des satellites en orbite autour de Mars pour déterminer qu’il n’y a pas assez de glace, ni assez de perte de vapeur d’eau à la surface de Mars, pour expliquer même les estimations les plus basses de la quantité d’eau qui existait autrefois sur Mars », a ajouté Jenkins.

La présence de smectite, si elle est confirmée, viendrait accompagner d’autres preuves précédemment détectées de l’existence d’eau sur Mars. Il s’agit notamment des chenaux (aujourd’hui asséchés) d’anciennes rivières qui sont détaillés par la texture de la surface.

Plus l’exploration par Persévérance de l’intérieur du cratère Jezero, qui aurait été un lac rempli d’eau il y a quelque 3,5 milliards d’années.

NASA/JPL-CALTECH Europa Press (NASA/JPL-CALTECH/Europa Press)