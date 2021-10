Des problèmes avec Google Meet ? Voici comment les réparer

Ne laissez pas le problèmes avec Google Meet mettre en péril votre image professionnelle ; presque toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer avec la plateforme sont facilement résolues.

Voici quelques problèmes liés à Google Meet et leurs solutions

Problème : vous ne pouvez pas démarrer ou rejoindre une réunion.

Si vous ne parvenez pas à rejoindre un appel vidéo Google Meet existant ou à créer une nouvelle réunion, vérifiez d’abord que vous êtes connecté avec un compte Google ou G Suite. Vous pouvez le faire en vous rendant sur le site Web de Google, puis en cliquant sur le bouton bleu de l’écran. Se connecter. Si vous êtes un utilisateur de G Suite, vous devrez peut-être vérifier auprès de votre administrateur que Google Meet est activé pour votre organisation dans la console d’administration de Google.

Problème : aucun numéro de téléphone n’est généré pour accéder à votre réunion.

Pour l’instant, seules les réunions organisées par les utilisateurs de Google Workspace disposent d’un numéro d’appel, ce qui permet aux participants de se joindre à une réunion via leur téléphone. En outre, la fonction d’appel n’est pas disponible dans tous les pays du monde, mais elle l’est aux États-Unis. Vous pouvez vérifier auprès de Google si cette fonctionnalité est disponible dans votre pays en suivant ce lien.

Erreur : Les utilisateurs de l’éducation ne peuvent pas se joindre depuis l’extérieur du domaine.

Si vous utilisez un compte d’utilisateur Google Workspace for Education, vous devez être conscient d’un bug connu : le créateur de la réunion doit être présent pour approuver ou refuser les demandes de participation provenant de l’extérieur du domaine. Par conséquent, si l’hôte n’est pas présent lors de l’appel, les utilisateurs qui ne font pas partie du domaine ne pourront pas se joindre à la réunion et l’appel de l Demande d’adhésion va geler. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu, il est préférable de s’assurer que le créateur de la réunion reste sur l’appel jusqu’à ce que tous les participants ayant une adresse électronique externe soient présents.

Problème : votre réunion affiche complet

Si vous ne pouvez pas ajouter de personnes à votre réunion, c’est probablement parce que vous avez atteint la limite autorisée par votre abonnement. Les comptes Google personnels et les comptes G Suite Basic sont limités à 100 participants. Les comptes G Suite for Education sont également limités à 100 utilisateurs, tandis que les comptes G Suite Business, Business Standard et Essentials peuvent accueillir jusqu’à 150 utilisateurs (bien que Business Starter soit limité à 100). En revanche, pour les clients Business Plus ou Enterprise, Google Meet autorise jusqu’à 250 participants (mais les clients Enterprise Essentials sont limités à 150).

Problème : l’accès à votre caméra ou à votre microphone a été refusé.

Lorsque vous rejoignez une conférence Google Meet pour la première fois, le système vous demande la permission d’utiliser votre caméra et votre microphone. Si vous refusez accidentellement l’accès, vous pouvez modifier votre réponse en suivant ces étapes :

Étape 1 : visitez le site Web de Google Meet, de préférence avec Google Chrome.

Étape 2 : cliquez sur le bouton Nouvelle réunion puis sélectionnez Commencez une réunion instantanée dans le menu qui apparaît.

Étape 3 : dans la barre d’adresse de Chrome, recherchez l’icône d’une une petite caméra avec un X rouge dessus et cliquez là.

Étape 4 : sélectionnez l’option Autorisez https://meet.google.com à accéder en permanence à la caméra et au microphone..

Étape 5 : cliquez sur Prêt. Vous obtiendrez probablement un message lorsque vous ferez cela, mais cliquez sur Jeter si ça arrive. Ensuite, rechargez la page Web pour vérifier que votre caméra et votre microphone sont accessibles et fonctionnent correctement.

Problème : les gens ne peuvent pas voir votre appareil photo lorsque vous utilisez macOS

Dans les dernières versions de macOS (Mojave et ultérieures), vous devez donner accès à Chrome ou Firefox pour utiliser votre webcam. Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à garantir qu’aucune application non approuvée n’utilise votre caméra ou votre microphone alors qu’elle ne devrait pas le faire.

Remarque : Avant de suivre ces étapes, vérifiez que votre appareil photo est correctement connecté. Si vous pouvez accéder à votre webcam dans d’autres applications, telles que FaceTime ou Photobooth, continuez.

Étape 1 : cliquez sur le logo de Apple situé dans le coin supérieur gauche de votre écran.

Étape 2 : sélectionnez Préférences du système.

Étape 3: choisir Sécurité et vie privée.

Étape 4 : aller à Vie privée> ; Appareil photo.

Étape 5 : s’assurer que Google Chrome o Firefox sont activés.

Vous pouvez également suivre ces étapes au cas où votre microphone n’aurait pas d’accès. Dans le Étape 4au lieu de sélectionner Appareil photochoisissez Microphone.

Erreur : les menus déroulants ne s’affichent pas lors du partage d’écran.

Actuellement, l’équipe de Google sait que lors du partage d’une fenêtre dans Google Meet, les menus déroulants ne s’affichent pas. Si vous avez besoin des menus déroulants, la meilleure option dans ce cas est de partager votre écran complet plutôt qu’une fenêtre spécifique.

Problème : vous ne pouvez pas envoyer vos données sous MacOS.

Avec la dernière version de MacOS (Catalina), vous devez donner à votre navigateur un accès pour enregistrer votre écran avant la présentation. Pour activer cette option dans les Préférences Système, procédez comme suit :

Étape 1 : cliquez sur le logo de Apple situé dans le coin supérieur gauche de votre écran.

Étape 2 : sélectionnez Préférences du système.

Étape 3: cliquez sur Sécurité et vie privée.

Étape 4 : choisissez Vie privée.

Étape 5 : cliquez sur Enregistrement d’écran.

Étape 6 : s’assurer que Google Chrome o Firefox sont activés.

Problème : la qualité vidéo est faible pendant un appel vidéo.

Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité de l’appel vidéo. Pour commencer, veillez à utiliser une webcam haute définition d’un fabricant réputé. Si vous n’avez pas une bonne caméra, on ne peut pas faire grand-chose. Vérifiez également que le réseau sur lequel vous vous trouvez est à haut débit et permet les appels. Si les problèmes persistent, essayez de fermer les autres onglets du navigateur et les applications qui peuvent consommer des ressources. Enfin, si vous utilisez un VPN, essayez de vous déconnecter de celui-ci, car il peut ralentir votre connexion.

Crash : Google Meet est totalement inaccessible

Si vous constatez que Google rencontre des problèmes avec son service Meet, vous pouvez consulter le tableau de bord de l’état de l’espace de travail de Google pour plus d’informations. Si une icône verte apparaît à côté de Google Meet, cela signifie que tout fonctionne comme il se doit. Toutefois, si une icône jaune ou rouge apparaît, cela signifie que l’outil rencontre des problèmes, ce qui peut expliquer pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter à un moment donné.

Problème : Impossible d’ouvrir Google Meet sur les appareils mobiles.

Visitez l’App Store sur votre appareil iOS ou la boutique Google Play sur votre appareil Android pour vous assurer que votre version de Google Meet est à jour. Google prend en charge les versions Meet pendant six mois. Il se peut donc que les anciennes versions de l’application ne fonctionnent plus correctement. Vous pouvez également supprimer l’application et la réinstaller depuis la boutique d’applications appropriée sur votre appareil mobile.

Android iOS

Faute : impossibilité de programmer les réunions de la journée.

Google a déclaré que les salles de réunion marquées comme. Toute la journée sera « programmé en temps universel coordonné (UTC) », ce qui peut générer une erreur, vous empêchant de programmer une réunion de toute la journée. Vous pouvez corriger ce problème en programmant manuellement l’événement pour une durée de 24 heures (utilisez les listes déroulantes Date et Heure) au lieu de sélectionner l’option Toute la journée lors de la programmation de votre réunion.