Des problèmes de son dans Windows 10 ? Nous avons la solution !

Votre dernière mise à jour de Windows 10 vous a laissé avec un problème audio inattendu ? Vous pouvez essayer de mettre à nouveau votre ordinateur à niveau vers Windows 11, mais si vous ne voulez pas prendre des mesures aussi extrêmes, il y a d’autres choses que vous pouvez faire. Consultez notre guide de la problèmes de son dans Windows 10 les problèmes sonores les plus courants et leurs solutions.

Problèmes de son dans Windows 10 et leurs solutions

Exécuter le dépanneur audio

Au cas où vous ne le sauriez pas, Windows 10 dispose d’un dépanneur audio complet qui peut examiner votre système de sonorisation pour trouver des problèmes potentiels et recommander des solutions. Comme ce dépanneur peut trouver et résoudre automatiquement certains des problèmes abordés ci-dessous, c’est un excellent moyen de gagner du temps et c’est certainement la première chose que vous devez faire.

Étape 1: utilisez la boîte de recherche dans la barre des tâches et recherchez Dépannage. Dans les résultats, vous devriez voir une option qui dit Dépannage des problèmes de configuration. Sélectionnez ceci.

Étape 2: dans les fenêtres suivantes, regardez la section Démarrage et l’option qui dit Lecture audio et le sélectionner. Sélectionnez ensuite Exécuter le dépanneur.

Étape 3Une nouvelle icône de dépannage s’ouvre dans la barre des tâches. Sélectionnez-le pour ouvrir la nouvelle fenêtre. Vous avez maintenant la possibilité de dépanner différents types de problèmes avec les haut-parleurs connectés, y compris les haut-parleurs intégrés et les casques. Dans la plupart des cas, vous voudrez choisir vos haut-parleurs par défaut, mais vous pouvez les personnaliser sur votre appareil. Sélectionnez Suivant quand vous aurez terminé.

Étape 4: laissez les Dépanneur et voyez ce que ça donne. Il peut offrir des conseils sur la façon d’améliorer la qualité du son ou identifier les problèmes de pilotes qui doivent être résolus. Essayez ce qu’il suggère pour voir si cela vous aide à résoudre votre problème !

Vérifiez vos mises à jour

Comme pour les systèmes d’exploitation modernes, Windows 10 est constamment mis à jour avec des corrections et des améliorations, surtout si vous faites partie du programme Insider. Si une mise à jour du pilote est souvent la solution, elle n’arrive pas toujours immédiatement. La mise à jour correcte de votre pilote peut prendre un certain temps, il est donc important d’être patient. L’une des récentes mises à jour de juin 2021 a corrigé un problème de Windows 10 que les utilisateurs rencontraient avec certaines applications émettant des bruits gênants, donc une mise à jour complète pourrait être la solution pour résoudre une variété de problèmes. Des mises à jour spécifiques des pilotes peuvent aider à résoudre des problèmes avec des périphériques particuliers.

Certaines mises à jour de pilotes sont intégrées dans d’autres versions générales de Windows 10 et d’autres sont disponibles indépendamment auprès de fabricants tels que Realtek. Avec une certaine fréquence, vérifiez le fabricant de votre carte son et l’icône de mise à jour de Windows et recherchez les dernières mises à jour si votre problème de son n’a pas encore été résolu. Si vous voyez une autre mise à jour, elle pourrait être la solution à vos problèmes. Sinon, vous devriez envisager d’acheter un autre ordinateur avec des pilotes compatibles, surtout si votre machine est obsolète.

Vérifiez vos contrôles de volume et assurez-vous que votre système est entièrement à jour.

Jusqu’à présent, les mises à jour 2020 de Windows 10 ont causé une foule de problèmes de son, notamment un son qui ne fonctionne tout simplement pas, ou un son trop faible dans les applications tierces.

Si l’une de vos récentes mises à jour de Windows a provoqué des problèmes de son comme ceux-ci, nous vous recommandons d’examiner d’abord le mélangeur de volume et de voir si quelque chose a changé. Regardez la barre des tâches, et vous devriez y trouver une icône de haut-parleur à droite. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Mélangeur à volume ouvert. Vérifiez les curseurs, en particulier pour les applications tierces, et assurez-vous qu’ils semblent normaux. Il est possible que certains des curseurs aient été réglés trop bas et qu’ils doivent être ajustés pour définir le bon volume.

Malheureusement, d’autres problèmes sonores se sont avérés plus difficiles à résoudre. Si vous avez une défaillance systématique du volume due à une mise à jour récente, et même si les tentatives d’annulation de ces mises à jour n’ont que rarement réussi avec l’option DépanneurVotre meilleure chance est de surveiller les nouvelles mises à jour et de les appliquer rapidement afin de savoir quand Microsoft corrige le problème.

Vérifiez votre périphérique de sortie

Si aucun son n’est diffusé, il peut s’agir d’un problème aussi simple que le fait que Windows essaie d’envoyer du son à un ancien périphérique, comme des écouteurs que vous avez oublié de brancher, ou une enceinte Bluetooth qui n’est tout simplement pas allumée pour le moment. Pour vous assurer que Windows essaie d’envoyer le son au bon périphérique, vous devez vérifier sa sortie.

Étape 1Cliquez sur la petite flèche vers le haut dans le coin inférieur droit de l’écran, à côté de l’horloge et du calendrier.

Étape 2: cliquez à droite sur l’icône du klaxon et sélectionnez Ouvrir les paramètres du son.

Étape 3: dans le menu de configuration, recherchez l’entrée supérieure qui indique Choisissez le périphérique de sortie. Utilisez le menu déroulant pour vous assurer que le bon périphérique est sélectionné, qu’il s’agisse des haut-parleurs ou du casque connecté. Pendant que vous y êtes, vérifiez que le volume n’est pas réglé sur zéro.

Mettez à jour les pilotes de votre carte son.

L’une des sources les plus courantes de problèmes sonores est une mauvaise communication entre Windows 10 et la carte son ou la puce de votre choix. Cela entraîne souvent l’arrêt complet du son. Heureusement, il existe des moyens de rendre Windows 10 et votre matériel audio compatibles. Tout ce que vous avez à faire est de trouver les bonnes mises à jour pour votre appareil.

Étape 1Ouvrez le menu Démarrer et recherchez Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur le résultat correspondant.

Étape 2Dans le Gestionnaire de périphériques, vous verrez une liste d’options d’icônes. Choisissez les pilotes pour Son, vidéo et jeu. Si vous disposez d’une carte son, elle y apparaîtra.

Étape 3: Ouvrez la carte son en double-cliquant dessus, puis allez dans l’onglet Conducteur et cherchez l’option Mise à jour du pilote. Cela lancera une recherche automatique de Windows pour les mises à jour des pilotes et les téléchargera.

Étape 4Une fois la mise à jour terminée, redémarrez et vérifiez que l’audio fonctionne.

Voici quelques points supplémentaires à prendre en compte.

Windows ne trouve pas toujours les bons pilotes audio par lui-même. Si la recherche ne fonctionne pas, envisagez de visiter le site Web du fabricant de la carte sonore et de rechercher la carte sonore pour trouver une méthode manuelle de téléchargement des mises à jour appropriées.

Si la mise à jour ne fonctionne pas, ouvrez le Gestionnaire de périphériquesRetrouvez votre carte son et cliquez sur l’icône avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez Désinstaller. Cela va supprimer votre pilote, mais ne paniquez pas. Redémarrez votre ordinateur et Windows essaiera de réinstaller le pilote. Une fois cette opération effectuée, le son peut fonctionner à nouveau.

Redémarrer les services audio

Votre système audio ne fonctionne pas ou vous avez de sérieux problèmes de configuration qui ne disparaissent pas ? Le principal problème pourrait être lié à la façon dont Windows effectue certains services spécifiques. Voici comment corriger rapidement ces processus.

Étape 1Recherchez « services » dans le champ de recherche et sélectionnez l’application. Services.

Étape 2La nouvelle fenêtre affichera une longue liste de services dans Windows 10. Faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez spécifiquement Windows Audio. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Windows Audio et choisissez Redémarrer parmi les options disponibles.

Étape 3Une fois le redémarrage terminé, revenez à Services – faire de même pour Créateur de points d’accès audio pour Windows y Appel de procédure à distance. Le redémarrage simultané de ces trois éléments peut aider à résoudre les problèmes que votre système audio peut rencontrer.

Utilisez un pilote de périphérique audio haute définition générique.

Si la recherche de solutions dans le logiciel de votre carte son n’a aucun effet, vous devriez essayer de passer au pilote audio générique fourni avec Windows 10. Cela peut souvent éviter les problèmes de compatibilité et restaurer les capacités sonores des activités de Windows.

Étape 1: Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et trouvez votre pilote audio comme si vous le mettiez à jour.

Étape 2Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pilote et choisissez Mettre à jour le pilote.

Étape 3: cette fois, au lieu de laisser Windows le rechercher automatiquement, sélectionnez Rechercher un logiciel pilote sur mon ordinateur.

Étape 4: Ensuite, sélectionnez Permettez-moi de choisir à partir d’une liste de pilotes les pilotes de périphériques sur mon ordinateur. Cela ouvrira une liste qui comprendra les éléments suivants dispositif audio haute définition. Il s’agit du pilote générique de Windows 10. Sélectionnez-le et installez-le pour voir si cela rétablit votre son.

Dépannage de Cortana et du microphone

L’assistant virtuel intégré de Windows 10, Cortana, peut recevoir toutes sortes de commandes par la voix. Toutefois, cela ne sert à rien si votre système audio ne fonctionne pas correctement. Si Cortana ne répond pas comme prévu, il se peut que vous ayez un problème avec votre microphone.

Tout d’abord, assurez-vous que votre ordinateur dispose d’un microphone pour que Cortana puisse l’entendre. Un microphone est une fonction standard sur de nombreux ordinateurs portables et de bureau, mais il n’est pas toujours intégré. Sans microphone intégré, vous devrez utiliser votre prise micro et un appareil externe.

Si vous avez un microphone, vérifions que vos paramètres Cortana sont corrects.

Étape 1: Ouvrir Cortana en cliquant sur la barre de recherche de Windows, puis sélectionnez l’icône des paramètres dans le coin inférieur gauche.

Étape 2Cela vous donnera un certain nombre d’options pour contrôler ce que l’assistant vocal peut faire. Assurez-vous que l’option permettant à Cortana d’écouter les commandes « Hey Cortana » est activée. S’il n’écoute pas, vos commandes vocales ne fonctionneront pas.

Si vous disposez d’un microphone et que vos paramètres Cortana sont corrects mais que l’assistant intelligent n’écoute toujours pas, il convient de vérifier les paramètres de votre dispositif d’enregistrement.

Étape 1Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le haut dans le coin inférieur droit de l’écran, à côté de l’horloge et de la date.

Étape 2cliquez à droite sur l’icône audio (elle ressemble à un haut-parleur avec des ondes sonores) et sélectionnez Ouvrir les paramètres du son.

Étape 3dans la section de entrée sur la page de configuration, assurez-vous que le microphone que vous avez choisi est sélectionné.

Étape 4: vérifiez à nouveau le réglage du volume en cliquant sur Propriétés du dispositif et aller à la Niveaux. Il doit être réglé sur au moins 50, mais jusqu’à 100, cela devrait aller.