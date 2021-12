Des scientifiques japonais confirment que la taille du nez indique la longueur maximale du pénis

La taille du nez influence directement la taille du pénis : cette conclusion a été tirée par des scientifiques japonais, après avoir évalué les données de 126 personnes décédées.

Les résultats de la recherche ont été publiés cette année dans le magazine spécialisé Andrologie fondamentale et clinique.

Le groupe de scientifiques a analysé les relations entre la longueur étirée du pénis et la taille du nez, ainsi que le poids des organes génitaux masculins chez des personnes d’âge moyen.

Les chercheurs ont utilisé les données de 126 autopsies médico-légales d’hommes pratiquées à l’Université préfectorale de médecine de Kyoto entre avril 2015 et mars 2019. Toutes les personnes avaient entre 30 et 50 ans, et le moment de l’analyse se situait dans les trois jours suivant le décès.

Quelles étaient les données évaluées par les scientifiques ?

Taille, poids, longueur étirée du pénis (à 22 degrés Celsius), longueur du membre flaccide, circonférence de l’organe génital, poids des testicules droit et gauche, poids de la prostate, taille du nez (distance maximale entre le point médian des angles oculaires médians gauche et droit et l’extérieur des narines).

Les conclusions de la comparaison entre la taille du pénis et du nez.

D’après les résultats, la longueur moyenne de l’organe génital étiré a progressivement augmenté dans les groupes de taille de nez les plus longs.

« Notre étude suggère également que la longueur du pénis étiré et la taille du nez peuvent être utilisées comme indicateurs, indépendamment de l’âge et de la taille du corps postnatal », notent les chercheurs.

Selon eux, la corrélation entre le nez et le pénis est attribuée à la flexibilité du tissu de l’organe génital masculin.

Si grand est le nez, si grand est le pénis, selon les scientifiques. (Catherine Falls Commercial/Getty Images)

Ils détaillent également que « l’élasticité d’un petit pénis flaccide peut être supérieure à celle d’un grand pénis flaccide. »

Les chercheurs pensent que la compréhension du processus de croissance des membres ou des caractéristiques faciales peut être très importante pour extrapoler les niveaux d’androgènes fœtaux et suivre les fonctions génitales masculines.

Hiroshi Ikegaya, Motofumi Suzuki, Hiroki Kondou, Taketo Kawai, Yusuke Sato, Tadaichi Kitamura et Haruki Kume sont les scientifiques qui ont analysé les données et tiré les conclusions.