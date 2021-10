Des scientifiques proposent une méthode de cryptage utilisant des fibres optiques

Des scientifiques de l’université du Chili proposent un système de sécurité informatique qui utilise deux fibres optiques pour crypter les données envoyées et reçues.

Le modèle proposé est, pour l’instant, analytique. Les chercheurs ont modélisé, à l’aide d’équations, la façon dont la lumière se propage dans les fibres optiques. Et les premiers résultats révèlent qu’il existe des fenêtres de contrôle de l’information élevées, tandis que dans d’autres, il est très difficile de prédire la sortie des données, également appelées fenêtres chaotiques.

Grâce à cette dernière, le vol ou l’interception de données serait très difficile pour tout attaquant.

Pour mettre en œuvre une telle méthode, la puissance de la lumière qui se déplace le long de la fibre optique doit être régulée. Cette régulation permet de cacher et de crypter des informations « en contrôlant à la fois les régimes prévisibles et les régimes très fluctuants dans lesquels le chaos émerge », explique Rodrigo Vicencio, de l’Institut de recherche optique MIRO.

Les travaux des scientifiques ont commencé en janvier de cette année et étaient prêts quelques mois plus tard, malgré quelques retards dus à la pandémie. Il a été publié sous le titre Chaos on a saturable optical dimer.

La prochaine étape de la recherche consiste maintenant à transposer les données théoriques dans un environnement de laboratoire et à observer les résultats, notamment pour les fibres optiques plus longues qui permettraient d’ajouter davantage de canaux de communication. Cela permettrait de vérifier s’il est possible de contrôler l’information et le cryptage de l’information avec la prédiction d’un contrôle et de ventes plus chaotiques.