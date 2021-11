Des utilisateurs signalent que le nouveau macOS bloque les anciens ordinateurs

in

La dernière version du système d’exploitation MacOS Monterey a causé quelques problèmes aux utilisateurs d’ordinateurs plus anciens, qui, après la mise à niveau, se bloquent et ne se rallument plus.

Le site d’assistance d’Apple s’empile de messages d’utilisateurs révélant le même problème avec des ordinateurs comme des iMac, des MacBook Pros ou même des MaMini, tous de 2018 ou même plus anciens qui s’éteignent complètement et il n’y a aucun moyen de les faire se rallumer.

Certains utilisateurs expliquent qu’ils ont envoyé leur Mac au support technique d’Apple, pour découvrir des pannes totales de batterie ou de disque SSD qui doivent être remplacées par des disques d’origine, car macOS Monterey ne peut pas être installé sur des disques alternatifs.

Jusqu’à présent, aucun des rapports de problèmes n’est lié aux MacBooks les plus récents, qui sont arrivés avec la puce M1 ou ses successeurs. Et Apple n’a pas officiellement abordé le problème en proposant une solution.

Toutefois, MacRumors note qu’un document d’assistance officiel indique que les ordinateurs peuvent s’éteindre et ne pas se rallumer si un problème d’alimentation survient au milieu du processus de mise à niveau. Et pour corriger cela, il faut restaurer le firmware de la machine, en utilisant un second Mac.

À en juger par la fréquence du problème causé par macOS Monterey, il serait logique d’attendre d’Apple qu’elle apporte une solution concrète ; le plus simple serait peut-être de demander aux utilisateurs d’apporter la machine au support technique pour la faire revivre, en plus de remplacer gratuitement les pièces qui auraient pu être endommagées de façon permanente.