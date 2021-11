Disney veut se lancer dans les paris sportifs

Comme si elle n’était pas assez grande, la Walt Disney Company cherche à étendre son empire en explorant de nouveaux domaines dans lesquels elle peut générer des profits.

Concrètement, Disney entre dans le domaine des paris sportifs par le biais de la chaîne de télévision ESPN, c’est ce qu’a déclaré Bob Chapek, PDG de la Walt Disney Company.

« Nous nous dirigeons également vers une présence plus importante dans le domaine des paris sportifs en ligne et, compte tenu de notre portée et de notre échelle, nous avons la possibilité de nous associer à des tiers dans cet espace de manière très significative », a déclaré M. Chapek lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du 10 novembre.

La décision de conclure un accord de paris de plusieurs millions de dollars constitue un changement de stratégie pour la société qui, pendant des années, a déclaré que les paris sportifs ne jouaient qu’un rôle parmi d’autres dans la programmation télévisée d’ESPN.

Depuis 2018, les dirigeants d’ESPN et de Disney étaient sceptiques quant à un rôle actif de l’entreprise dans la branche des paris, mais au fil des deux ans et demi, et avec une nouvelle direction en place, l’entreprise change d’avis.

Disney a connu une année médiocre, avec des bénéfices inférieurs aux attentes de Wall Street. Cependant, le sport est un point positif, et Disney possède le contenu sportif d’ESPN.

Le service de streaming ESPN+ a vu le nombre de ses abonnés augmenter de 66 % au cours de l’exercice. En outre, l’année dernière, 90 % des émissions les plus regardées sur les réseaux de télévision appartenant à Disney étaient des événements sportifs, et Disney a signé un accord de 10 ans sur les droits de la NFL, qui débutera en 2023. Toutefois, les recettes publicitaires d’ESPN sont restées stables au quatrième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon M. Chapek, les jeux d’argent pourraient aider la société à créer de nouvelles sources de revenus tout en attirant et en conservant un public plus jeune.

« Nous pensons que les paris sportifs représentent une opportunité très importante pour l’entreprise. Tout cela est guidé par le consommateur, en particulier le consommateur plus jeune, qui va reconstituer les fans de sport au fil du temps et leur désir d’avoir des paris dans le cadre de leur expérience sportive », a déclaré le PDG.

Selon M. Chapek, pour attirer un public plus jeune, Disney devrait « envisager sérieusement de se lancer dans les paris de manière plus large, et ESPN est une plateforme parfaite pour cela ».

Bien que Disney ne suive pas les traces de Fox Corp, qui dispose de sa propre plateforme de paris, Fox Bet, la société est en pourparlers avec un certain nombre d’opérateurs de paris en vue d’un partenariat.

Les opérateurs de paris privilégiés seraient BetMGM, Caesars et DraftKings (Disney détient une petite participation dans DraftKings, qu’il a rachetée à Fox). C’est ce que plusieurs sources familières avec le sujet ont confirmé (via The Hollywood Reporter).

Neil Begley, analyste à l’agence de recherche financière Moody’s, estime que « c’est une opportunité que beaucoup d’entreprises espionnent. »

« La marque ESPN de Disney disposera certainement d’avantages importants compte tenu de sa large distribution et de ses droits. Mais je pense qu’il pourrait s’agir d’une bataille rangée entre plusieurs des grands groupes de médias, et il y a un risque de sursaturation, ce qui pourrait diluer l’opportunité », a déclaré Begley, qui dit aussi que « c’est un plan délicat pour Disney, avec son image familiale impeccable ».

D’autre part, l’ancien analyste de Wall Street Hal Vogel, directeur général de Vogel Capital Management, a déclaré que « les paris sportifs peuvent être une opportunité majeure, mais aussi un mal de tête majeur ».

« Il s’agit déjà d’un domaine où la concurrence est énorme, et Disney part déjà derrière beaucoup d’autres. En outre, le fait de mélanger la couverture d’ESPN avec les opérations de jeu pourrait éventuellement créer des conflits d’intérêts », a ajouté M. Vogel.

Quoi qu’il en soit, ce sont les habitudes des consommateurs qui changent au fil des ans, et les entreprises doivent s’adapter au marché. C’est donc ce que fait Disney, même si elle arrive un peu tard dans la fête.

La gamification devient monnaie courante dans les applications et les médias. ESPN+, comme d’autres services de streaming, ajoutera sûrement des fonctions de gamification à l’avenir pour augmenter l’engagement et sa base d’abonnés.

Il est intéressant de noter que les grandes ligues sportives s’engagent dans cette voie. En avril, la NFL, dirigée par Roger Goodell, a annoncé que FanDuel, DraftKings et Caesars étaient ses partenaires exclusifs en matière de paris sportifs (y compris les droits de propriété intellectuelle et de données).

De même, en août, M. Goodell a annoncé que BetMGM, PointsBet et WynnBET seraient ses partenaires autorisés en matière de paris sportifs pour la saison, tandis que la NBA, dirigée par Adam Silver, a dévoilé un accord avec DraftKings et FanDuel début novembre. La MLB, la NHL, l’UFC et d’autres ligues ont également signé des accords de paris.

Du côté des gouvernements, depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’interdiction des paris sportifs en 2018, 32 États et Washington ont lancé des places de marché légales, et le secteur est en feu.

Selon les données de l’American Gaming Association, les Américains ont misé 24 milliards de dollars auprès des bookmakers légaux au cours du premier semestre 2021, ce qui se traduit par environ 2 milliards de dollars de recettes brutes de jeux. D’ici 2030, le secteur devrait générer 30 milliards de dollars de revenus sur un total de paris estimé à 400 milliards de dollars, selon Macquarie Research.

« Le marché a changé. Lorsque les ligues et les gouvernements des États sont de la partie, il est difficile de prendre une position morale contre l’implication dans les jeux d’argent », déclare David Schwartz, historien des jeux d’argent et professeur à l’université du Nevada à Las Vegas.

En conséquence, la perception des paris sportifs a changé en général, même si Chapek a pris cette question à la légère.

« Nous avons effectué des recherches approfondies sur l’impact non seulement de la marque ESPN, mais aussi de la marque Disney, sur l’évolution de la perception des consommateurs quant à l’acceptabilité des paris. Et ce que nous constatons, c’est que l’isolement est très important », a déclaré M. Chapek.

« Il renforce en fait la marque ESPN en ayant une composante de jeu, et il n’a pas d’impact sur la marque Disney », a déclaré le PDG.