Dix cadeaux peu coûteux qui vous donneront fière allure

On les appelle les bas de Noël ; ce sont ces petits cadeaux peu coûteux que beaucoup de gens mettent dans les bas de Noël qu’ils accrochent au-dessus de leur cheminée et qui servent de cadeau supplémentaire, un petit quelque chose pour compléter le cadeau principal d’un être cher. Ils font également d’excellents cadeaux pour les amis ou les collègues, car tout le monde ne va pas s’offrir une PlayStation 5, n’est-ce pas ? Dans cette liste, nous avons rassemblé 10 gadgets qui ne vous laisseront pas sur le carreau et que tout le monde aimera recevoir.

Anker Ultra Fast Charger

La plupart d’entre nous ont plusieurs chargeurs à la maison, mais les chargeurs bon marché qui sont fournis en standard avec vos appareils ne sont rien comparés à l’Anker Nano II. Il est fabriqué avec la dernière technologie de nitrure de gallium et peut alimenter vos appareils jusqu’à trois fois plus vite que les chargeurs normaux.

Apple AirTags

Vous avez un iPhone ? Alors vous ne pouvez pas vous tromper si vous lui offrez les nouveaux AirTags d’Apple. En gros, ils vous permettent de suivre n’importe quoi (vos clés, votre portefeuille, votre chien) sans avoir à recharger un module GPS ou à payer un abonnement mensuel à un service de surveillance. C’est presque comme de la magie.

Enceinte JBL Go 3

Les enceintes Bluetooth portables sont partout, et il y a de fortes chances que la personne à qui vous voulez faire un cadeau en possède déjà une. Mais même s’ils le font, il est pratiquement acquis que le JBL Go 3 sera une mise à niveau. Vous ne trouverez pas un meilleur son dans un article aussi petit.

Câble de charge portable

Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez besoin d’un câble de recharge, mais personne n’en a sous la main ? Ces bracelets ont été créés pour que cela ne se reproduise plus jamais. En le portant au poignet, vous aurez toujours un câble quand vous en aurez besoin.

Bâton de streaming Roku+

Même si l’autre personne a déjà un moyen de regarder du streaming, le nouveau Streaming Stick+ de Roku vaut la peine d’être considéré. C’est l’un des meilleurs de la société à ce jour, et il prend en charge Dolby Vision. Si votre proche possède déjà un Roku Stick, il s’agira d’une mise à niveau incroyable. S’il n’en possède pas, vous aurez changé sa façon de profiter de son contenu.

Kit de réparation Bondic

Bondic est le secret le mieux gardé du monde de la technologie. Il s’agit d’un petit stylo qui vous permet de réparer des objets à l’aide d’une colle photosensible qui ne durcit qu’après avoir été exposée à la lumière ultraviolette. Elle est bien plus docile que la super colle et est idéale pour fixer des lentilles, des câbles de chargement et… à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser.

Chauffe-mains électronique

En plus d’offrir de nombreuses heures de chaleur instantanée, cet appareil peut recharger votre téléphone portable – que demander de plus ?

Amazon Smart Plug

Votre cadeau est destiné à quelqu’un qui pourrait apprécier la commodité d’une maison intelligente moderne mais qui n’est pas très au fait de la technologie ? Il est presque certain que cette prise intelligente sera un succès auprès de cette personne. Il vous permet de contrôler n’importe quelle prise (c’est-à-dire d’allumer ou d’éteindre ce qui y est branché) par le biais de commandes vocales.

Clé USB rouge

Connaissez-vous quelqu’un qui va acquérir un nouvel ordinateur en cette fin d’année et qui va mettre l’ancien à la retraite ? Ce sera certainement un bon cadeau. Il s’agit d’une petite clé USB qui vous permet d’effacer facilement et en toute sécurité un disque dur afin de garantir que personne ne puisse récupérer les informations qu’il contenait par la suite.

Allumeur de bougies rechargeable

Êtes-vous un fan des bougies ? Facilitez-lui la vie avec un briquet électronique rechargeable. Ils sont beaucoup plus pratiques (et écologiques) que les briquets au butane qui finissent par remplir les décharges.