Doctor Strange 2 : une liste de nouveaux personnages et d’acteurs possibles pour le film de Marvel a été divulguée

Il semblerait que les studios Marvel continuent de donner le ton en matière de films de super-héros. Ils ont récemment divulgué une liste de nouveaux personnages et un casting possible pour le prochain film Doctor Strange 2 : Multiverse of Madness, qui s’annonce comme le plus grand événement cinématographique de 2022.

Sur Doctor Strange 2 nous verrons les conséquences de la faille interdimensionnelle, qui s’est produite au cours des événements qui ont eu lieu dans Spider-Man, No Way Home. Après ce film, nous avons réalisé que tout était possible dans le multivers de Marvel.

L’énorme production derrière ce film a poussé des milliers d’internautes à chercher partout des informations, et cette fois-ci, il semble qu’ils aient réussi à faire fuir le film. liste des nouveaux personnages qui apparaîtront pendant Doctor Strange 2 Multiverse Of Madness, et les fans de BD sautent de joie.

Les plans de Marvel Studios pour cette aventure sont tout simplement stupéfiants, car ils cherchent à faire revenir les mêmes acteurs qui ont donné vie à d’autres personnages de Marvel Studios, y compris ceux qui l’ont fait pour d’autres studios.

Les responsables de l’histoire de Stephen Strange et de Wanda Maximoff dans le multivers chercheraient à répéter la formule qu’ils ont utilisée précédemment avec Spider-Man, laissant la porte ouverte à un monde de possibilités avec le… la distribution. Selon les premières fuites, le Scarlet Witch deviendrait le méchant de cette nouvelle phase.

Sur Doctor Strange 2 nous verrions la première apparition des mutants connus sous le nom de X-Men et de leur univers étendu, ainsi que les conséquences dans les dimensions de Spider-Man qui ont été ouvertes lors du dernier volet du film, menant au grand point culminant de la phase 4 des Studios Marvel.

LISTE DES NOUVEAUX PERSONNAGES ET CASTING POSSIBLE POUR LE FILM

Professeur Xavier – Patrick Stewart

Wolverine – Hugh Jackman

Captain Hydra – Chris Evans

Mr. Fantastic – Ioan Gruffud

Capitaine Carter – Hayley Atwell

Spider Man – Tobey Maguire

Daredevil – Charlie Cox

Tony Stark – Tom Cruise

Morvius – Jared Leto

Blade – Mahershala Ali

Miss Amérique – Xóchitl Gómez

Magneto – Michael Faschtbender

Shuma Gorath – CGI