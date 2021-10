EA Sports enregistre un possible nouveau nom pour FIFA

in

EA Sports pourrait se préparer à un avenir où ses jeux de football ne seraient pas licenciés par la FIFA. Cela impliquerait un changement de nom, et à cette fin, ils enregistrent déjà des marques potentielles.

L’une de ces marques a été trouvée par le média VGC et révèle que EA Sports a enregistré le nom EA Sports FC auprès des offices européen et britannique des brevets et de la propriété intellectuelle.

L’enregistrement d’EA Sports FC pourrait n’être qu’une mesure de précaution, au cas où la FIFA serait finalement rebaptisée. Mais il se peut qu’elle ait à enregistrer un nom propre, qui a même déjà été vu dans le jeu comme un hub social dans lequel on peut passer en revue les différentes options multijoueurs, comme il est apparu depuis FIFA 15.

La société à l’origine du récent FIFA 22 a révélé la semaine dernière qu’elle envisageait de changer le nom de ses jeux de football à l’avenir et d’abandonner la marque FIFA en tant que telle. Tout ceci intervient alors que le contrat entre EA Sports et la FIFA arrive bientôt à son terme : l’actuel, signé en 2013, se termine en 2022 et les deux parties devront négocier pour voir ce qui se passera ensuite.

Mais la vérité est qu’EA Sports a de bonnes raisons de penser qu’il n’a peut-être pas besoin du nom ou de la marque FIFA, car la plupart des accords avec les ligues, les équipes et les joueurs qui sont présents dans le jeu sont des accords individuels. Par conséquent, un futur EA Sports Football 24 pourrait avoir le même contenu que le jeu actuel, sans être négativement affecté par le changement de nom.

Ou peut-être s’agit-il d’une tactique de négociation d’EA Sports pour obtenir un accord plus favorable pour ses futurs jeux.