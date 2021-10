Elizabeth Holmes et Theranos, la plus grande fraude de la Silicon Valley ?

La peur des aiguilles a amené la jeune Elizabeth Holmes à réfléchir à une meilleure façon de réaliser les analyses de sang. C’est donc avec cet objectif en tête et à l’âge de 19 ans qu’elle a abandonné ses études d’ingénieur chimiste à Stanford en 2003 et qu’elle a fondé sa start-up, Theranos.

La société avait pour objectif de mettre au point une technologie innovante permettant de diagnostiquer des centaines de maladies, telles que le cancer et le diabète, à partir d’une simple piqûre du doigt et de quelques gouttes de sang.

L’ascension de Theranos et Holmes

En septembre 2009, elle a été rejointe par Ramesh « Sunny » Balwani, bras droit de Holmes et président de Theranos, qui avait une vingtaine d’années de plus qu’elle. Ils se sont rencontrés en 2002 lors d’un voyage de l’université de Stanford à Pékin.

En septembre 2013, une décennie après avoir fondé Theranos, Holmes a décidé de la rendre publique. L’idée de la société étant séduisante, elle a attiré l’attention de plusieurs investisseurs, ainsi que d’un conseil d’administration composé de personnalités politiques connues et de partenaires commerciaux clés, qui ont offert des centaines de millions de dollars pour la startup.

On disait de Holmes qu’il était sûr de lui et capable de présenter ses idées de manière convaincante, créant ainsi l’illusion que sa technologie allait révolutionner le monde. C’est pourquoi elle s’est fait connaître dans la Silicon Valley, où il est courant d’être attiré par les idées d’avant-garde sans se soucier de la cohérence de la technologie.

L’un des partenaires était Walgreens, une société qui a annoncé un partenariat à long terme avec Theranos. Au même moment, le premier emplacement de son centre de bien-être a ouvert dans un magasin Walgreens à Palo Alto. Là, les consommateurs pouvaient accéder aux tests sanguins de Theranos.

En décembre 2014, Theranos avait levé plus de 400 millions de dollars, selon le New Yorker. En outre, un autre investisseur a rejoint le projet : Larry Ellison d’Oracle.

En 2015, Elizabeth Holmes a été classée comme « la plus jeune milliardaire autodidacte du monde » par le magazine Forbes, après que Theranos a été évaluée à 9 milliards de dollars. On a également dit d’elle qu’elle était le prochain Steve Jobs, et elle a été classée sixième sur la liste des entrepreneurs américains de moins de 40 ans les plus riches.

Le secret de Holmes

En effet, l’idée derrière Theranos était intéressante, mais le problème est que, avec la société, Holmes n’a pas pu la faire fonctionner. Et pour le cacher, il a eu recours au lieu commun de la « recette secrète », compréhensible pour tous les autres car les entreprises l’utilisaient comme un dispositif pour empêcher la copie des idées.

Lorsque les investisseurs, les médias et les politiciens ont demandé des avancées, des démonstrations ou des explications sur son fonctionnement, les responsables de Theranos ont répondu qu’il s’agissait d’une technologie tellement protégée qu’ils ne pouvaient même pas la tester ou l’analyser. Les téléspectateurs n’avaient d’autre choix que de faire confiance ; personne ne remettait en question les affirmations. De plus, le secret a généré plus de buzz.

En juillet 2015, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé Theranos à utiliser ses minuscules flacons de prélèvement sanguin brevetés pour effectuer un test sanguin. L’objectif était de détecter le virus de l’herpès simplex 1 par une piqûre au doigt. Il s’agissait de la première et unique autorisation pour un test de diagnostic.

La fin du rêve

Jusqu’à présent, tout va bien. Mais en octobre 2015, une enquête du Wall Street Journal menée par John Carreyrou a révélé des failles dans les tests et la technologie de Theranos. C’était le début de la fin pour Holmes, qui avait construit une entreprise sur des percées scientifiques bidon.

Carreyrou a découvert que la machine à tester le sang de Theranos, appelée Edison, ne pouvait pas donner de résultats précis. L’entreprise a donc testé ses échantillons à l’aide des mêmes machines que celles utilisées par les entreprises traditionnelles de tests sanguins.

Holmes a pris la défense de sa « technologie », mais cela n’a pas suffi. En juillet 2016, il a été banni de l’industrie des tests de laboratoire pendant deux ans, et en octobre, Theranos avait fermé ses activités de laboratoire et ses centres de bien-être.

Après la faillite de l’entreprise, d’anciens employés de Theranos ont fait état de pressions intenses pour qu’ils retirent leurs commentaires publics négatifs ou se taisent complètement. La société a engagé des avocats agressifs, coûteux et très actifs pour protéger la réputation de Theranos.

Fraude de plusieurs millions de dollars

En 2018, Holmes a été accusée d’avoir participé à une fraude de plusieurs millions de dollars aux côtés de Balwani, l’ancien directeur des opérations de Theranos, avec qui elle a entretenu une relation amoureuse dans sa jeunesse. Suite à cela, M. Holmes a démissionné de son poste de PDG et la société a entièrement cessé ses activités.

En plus de l’affaire pénale, M. Holmes a également été impliqué dans un certain nombre de procès civils, dont un en Arizona intenté par d’anciens patients de Theranos parce qu’ils avaient reçu des tests sanguins inexacts. Les avocats qui la représentent dans l’affaire en Arizona ont déclaré fin 2019 qu’ils n’avaient pas été payés depuis plus d’un an, et ont donc demandé à être retirés de l’équipe juridique de l’ancien PDG.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, M. Holmes fait actuellement face à 12 chefs d’accusation (deux chefs d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et 10 chefs d’accusation de fraude électronique). Elle risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour avoir trompé des investisseurs, des médecins et des patients entre 2010 et 2016.

Holmes et Balwani ont tous deux plaidé non coupable et sont jugés séparément. Le procès de Holmes est en cours, tandis que celui de Balwani doit commencer en janvier 2022.

