Elon Musk pense que les investisseurs devraient prêter moins d’attention à ses tweets

Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et personne la plus riche du monde, ne pense pas que ses tweets aient le pouvoir de faire bouger les marchés ou l’influence nécessaire pour que les investisseurs prêtent attention à ses commentaires sur Twitter. Il l’a dit dans son profil dans Time, qui l’a choisi comme personne de l’année.

Le magazine a distingué l’homme d’affaires sud-africain de 50 ans pour son engagement en faveur de l’environnement et de l’exploration spatiale.

Dans un entretien avec Molly Ball, Jeffrey Kluger et Alejandro de la Garza du Time, publié lundi 13 décembre et cité sur le site de Business Insider, Musk a évoqué son habitude de Twitter, un passe-temps qui fait de lui le PDG le plus célèbre de la planète et probablement le plus adoré et le plus critiqué à parts égales.

Les tweets qui ont causé des problèmes à Musk.

Son hobby lui a valu des ennuis, par exemple avec le gouvernement américain. En 2018, Elon Musk a fait face à la colère de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un tweet affirmant qu’il avait « obtenu un financement » pour introduire Tesla en bourse à 420 dollars par action.

Le prix de l’action est une référence aux drogues et une farce pour impressionner sa petite amie de l’époque, Grimes . Le tweet a fait grimper le prix de l’action de Tesla de 14%.

La SEC a intenté une action en justice contre Musk, l’accusant d’avoir fait des « déclarations fausses et trompeuses ». Cela a incité l’entrepreneur et Tesla à conclure un accord et ils ont accepté de payer 40 millions de dollars sans admettre leur culpabilité.

Le PDG a également démissionné de son poste de président du conseil d’administration de l’entreprise de voitures électriques, et Tesla a été invité à nommer un nouveau comité chargé de superviser les communications d’Elon Musk.

Il ne pense pas être responsable de ses tweets.

Musk a déclaré au Time qu’il ne pensait pas avoir une grande responsabilité dans ce qui se passe après ses tweets.

« Les marchés bougent tout le temps, pas à ma connaissance. Les déclarations que je fais sont-elles matériellement différentes des mouvements aléatoires des actions qui pourraient se produire de toute façon ? Je ne pense pas« , a détaillé le milliardaire.

Les exemples de tweets de Musk qui ont secoué les marchés sont nombreux. Le mois dernier, les actions de Tesla ont chuté après que l’entrepreneur a tweeté que la société n’avait pas encore signé d’accord avec Hertz, alors même que la société de location de voitures avait annoncé avoir commandé 100 000 berlines Tesla Model 3, le plus gros achat de véhicules électriques de l’histoire.

En novembre également, Tesla a chuté de 7 % après que M. Musk a demandé à ses followers sur Twitter s’il devait vendre 10 % de ses actions Tesla : 3,5 millions de personnes ont voté dans ce sondage en 24 heures.

Bien plus tôt, en mai 2020, le Sud-Africain a déclaré qu’il pensait que le prix de l’action de Tesla était « trop élevé« , les actions du constructeur automobile ont chuté d’environ 9 %.

Il est logique que l’homme le plus riche du monde puisse frapper la table des bourses d’investissement et du marché boursier avec un seul tweet, surtout s’il a de la controverse à revendre ou s’il a un commentaire influent.