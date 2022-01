Epic Games distribue gratuitement Tomb Raider.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore cédé à la nouvelle génération de consoles et qui sont encore dans la béate course de maître du PC, alors félicitations, car vous avez encore quelques jeux à essayer avant la fin de Noël, grâce à Epic Games.

Fidèle à sa tradition d’offrir des jeux gratuits à des moments clés de l’année, Epic Games a décidé d’offrir quelques jeux supplémentaires gratuitement à Noël. Elle a commencé fort, avec des titres comme Control et Shenmue III, mais le meilleur était clairement gardé pour la fin : nul autre que la dernière trilogie Tomb Raider, qui comprend le Tomb Raider Game of The Year Edition de 2013, sa suite Rise of The Tomb Raider et sa suite, Shadow of The Tomb Raider. De plus, tous sont livrés avec le DLC inclus

Il vous suffit de vous connecter à votre compte Epic Games (si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement), d’ouvrir la page des jeux gratuits et de cliquer sur ceux que vous souhaitez télécharger. Une fois sur la page du jeu, il suffit de cliquer sur « Obtenir » pour l’ajouter définitivement à votre bibliothèque. Les jeux Tomb Raider seront téléchargeables gratuitement jusqu’au 6 juin.

Si vous n’avez pas essayé l’un des nouveaux jeux Tomb Raider, vous devriez absolument le faire. Ce sont des jeux d’exploration dans le plus pur style Uncharted, pleins d’action, d’énigmes, de cinématiques bien soignées et d’une histoire à la hauteur de la mythique Lara Croft. Mais le mieux, c’est qu’ils sont maintenant libres, alors courez, bande d’idiots !