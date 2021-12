Est-ce que « Hawkeye » se déroule après « Spider-Man : No Way Home » ?

Avec la quantité d’événements qui se déroulent dans une saga aussi longue que celle de la Marvel Cinematic Universe qui compte désormais cinq séries télévisées à Hawkeye Spider-Man : No Way Home (Jonathan Igla, Jon Watts, 2021), pas moins de vingt-sept longs métrages depuis 2008, il semble tout à fait raisonnable que les auteurs de sa structure narrative se soucient de de toutes ses aventures super-héroïques.

La quatrième phase -avec la permission de Steven Spielberg- dans la franchise a une chronologie diversifiée. Les événements époustouflants de WandaVision (Jac Schaeffer, 2021) se produisent deux semaines plus tard que Avengers : Endgame (Joe et Anthony Russo, 2019), en 2023 ; ceux de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver (Malcolm Spellman, 2021), six mois plus tard, entre avril et mai 2024 ; et celles de Loki (Michael Waldron, à partir de 2021), pour sa prémisse, indépendamment des calendriers.

Concernant Veuve noire (Cate Shortland, 2021), son aventure se déroule au milieu de celle de Captain America : Civil War (Russo Brothers, 2016) ; ceux de Et si… ? (A. C. Bradley, à partir de 2021), à différents moments du Marvel Cinematic Universe ; celle de Shang-Chi et la légende des dix anneaux (Destin Daniel Cretton, 2021), entre mars et avril 2024 ; celles de Éternels (Chloé Zhao, 2021), à des moments différents, mais le dernier est à la fin de 2023.

« Spider-Man : No Way Home », avant « Hawkeye ».

Bien que Rhys Thomas (Camarade Détective), directeur de la moitié des chapitres qui constituent le Hawkeye a déclaré que ses événements se déroulent deux ans après les événements de l’année dernière. Avengers : Endgame J’aurais vraiment dû dire qu’ils sont arrivés la deuxième année après eux. Parce que le lien entre le Clint Barton de Jeremy Renner (L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford) et la Kate Bishop de Hailee Steinfeld (Dickinson) est forgé à Noël 2024.

Dans l’épisode « Echoes » (1×03), nous voyons une affiche inédite sur le Nouvel An chinois de 2025, qui commence au mois de février, annonce-t-il. Et, si le Peter Parker de Tom Holland (Cerise) a dû faire face au déplacement du Mysterio de Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain) en Spider-Man : Far From Home entre juin et juillet 2024 et, pendant Spider-Man : No Way Home (Jon Watts, 2019, 2021), il doit faire face aux conséquences de cela et du fait que le monde connaît son identité, cela doit arriver. entre juillet et décembre 2024avant Hawkeye.

Des doutes sur le manque de références à la pagaille de Spider-Man et Doctor Strange.

Si c’est le cas, il est très frappant qu’il y ait une scène sur l’attaque des Chitauris avec le Loki de Tom Hiddleston (Kong : Skull Island) à l’avant dans The Avengers (Joss Whedon, 2012) au même New York et au même qu’il y a des références aux sacrifices de Avengers : Endgame mais, wow, aucun jusqu’à présent au poulet que nous connaissons dans la ville pendant Spider-Man : No Way Home avec tous ces méchants du multivers qui font leur truc.

Cependant, c’est peut-être compréhensible si l’on considère que ce qui influence personnellement les deux personnages principaux, le susdit Clint Barton et Kate Bishop, ce sont les tragédies des deux autres films et non pas Le désordre de Peter Parker et du Docteur Strange par Benedict Cumberbatch (Sherlock). Et, de plus, de la même manière qu’elle est provoquée par un sort qui tourne mal, peut-être qu’ils le résoudront et faire en sorte que New York reste comme si cela n’était jamais arrivé absolument rien.