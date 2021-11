Est-ce que Rumble to Hell remplace The Squid Game ?

Netflix a plus qu’assez de contenu pour divertir les téléspectateurs, et des séries comme Squid Game montrent à quel point le contenu numérique est devenu universel. En fait, les séries sud-coréennes continuent de figurer en tête des classements Netflix dans le monde entier.

Cependant, le populaire jeu du calmar appartient désormais au passé pour les téléspectateurs, car c’est maintenant l’heure de regarder Hellbound. Nous parlons d’une série sud-coréenne qui est devenue la série la plus regardée sur la plateforme de streaming, selon FlixPatrol, le site qui collecte les statistiques des services de streaming.

La première de Hellbound a eu lieu le vendredi 19 novembre et a atteint en 24 heures la première place des séries les plus regardées sur Netflix dans 35 pays, dont le Brésil, le Japon et la France. Il a fallu huit jours à Squid Game pour réaliser cet exploit, mais il est intéressant de noter qu’il est toujours dans le top 5 (avec une quatrième place à ce jour).

La nouvelle série sanglante intitulée Hellbound se concentre sur les actions violentes d’une équipe de démons. Ils chassent les pécheurs qui ont été préalablement visités par un être céleste, qui prévient les victimes de la date et de l’heure de leur mort.

Ces énormes créatures velues incinèrent leurs victimes et les envoient en enfer, ce qui génère une explosion d’hystérie publique et de fanatisme religieux au sein de la population. Ainsi, les religieux arrivent au pouvoir en prêchant la justice divine.

Cependant, un groupe de personnes qui se méfient des activités et des croyances des religieux tente de se défendre en enquêtant sur leur implication dans des événements mystérieux.

Hellbound a été écrit et réalisé par Yeon Sang-ho, connu pour le film de zombies Train to Busan (2016) et Peninsula (2020). Le pilote de la série a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2021 en septembre.

« Il s’agit d’un incident surnaturel qui se produit au milieu de Séoul, et dans cette société chaotique, des personnes aux croyances différentes s’affrontent », a déclaré Yeon lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Mais ce n’est pas tout, il a également mentionné que, malgré les éléments fictifs qu’elle comporte, la série offrira un portrait réaliste de la société.

Tout porte à croire que Hellbound suivra les traces de Squid Game en termes de popularité. Cette dernière a été lancée le 17 septembre et a passé 46 jours (non consécutifs) en tête des séries les plus regardées de Netflix.

Selon les estimations, 142 millions de foyers ont regardé Squid Game dans 94 pays au cours du mois d’octobre. Et en termes de revenus pour le géant du streaming qu’est Netflix, la série a généré 900 millions de dollars.

Au début du mois, le directeur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a déclaré qu’une deuxième saison était en préparation, mais il n’y a pas encore de détails sur la date à laquelle cela se produira. Et du côté de Hellbound, personne n’a rien mentionné, mais (sans donner plus de détails) le dénouement laisse entendre que l’histoire va continuer, ce que les fans attendent avec impatience.

Il semble que les dramas coréens soient là pour rester. Squid Game a permis à des millions de personnes dans le monde de regarder une série sud-coréenne pour la première fois, et avant cela, Parasite de Bong Joon-ho a posé les bases de ce phénomène en étant sacré meilleur film aux Oscars 2020.