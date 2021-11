Est-il possible que la variante delta s’autodétruise ?

La variante delta a entraîné un nombre record de près de 26 000 cas par jour au Japon. Trois mois plus tard, les nouvelles infections au COVID-19 ont diminué au Japon, passant sous la barre des 200 au cours des dernières semaines. En outre, aucun décès n’a été signalé le 7 novembre, ce qui ne s’était pas produit depuis environ 15 mois.

Mais pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi la cinquième et plus grande vague de coronavirus au Japon – portée par la variante delta supercontagieuse avec une augmentation des cas – s’est-elle arrêtée brusquement ? Le Japon a-t-il agi différemment des autres pays développés qui, à l’inverse, connaissent de nouveaux cas ?

Selon un groupe de chercheurs, cela pourrait s’expliquer par le fait que la variante delta, dans un acte d’auto-assistance, a provoqué son « auto-extinction », après avoir subi de nombreuses mutations au cours de son évolution.

Les universitaires évoquent diverses possibilités. D’une part, il y a le vaccin. Parmi les pays avancés, le Japon a l’un des taux de vaccination les plus élevés : mercredi 17 novembre, 75,7 % des habitants étaient complètement vaccinés. D’autre part, il y a les mesures de distanciation sociale et de port de masque, qui sont désormais profondément ancrées dans la société japonaise.

Toutefois, la principale raison pourrait être liée aux modifications génétiques que le coronavirus subit au cours de sa reproduction, à raison d’environ deux mutations par mois, rapporte le Japan Times.

Selon une théorie proposée par Ituro Inoue, professeur à l’Institut national de génétique, la variante delta au Japon a accumulé trop de mutations dans la protéine non structurelle appelée nsp14, qui est responsable de la correction des erreurs dans le virus. Le virus a ensuite eu du mal à réparer les erreurs à temps et, par conséquent, a été poussé à s’autodétruire.

Des études ont montré que, par rapport aux populations d’Europe et d’Afrique, l’Asie compte un nombre plus élevé de personnes possédant une enzyme de défense appelée APOBEC3A, qui s’attaque aux virus à ARN tels que le SRAS-CoV-2 (celui qui cause le COVID-19).

Les chercheurs de l’Institut national de génétique et de l’Université de Niigata ont donc décidé de découvrir comment la protéine APOBEC3A affecte la protéine nsp14 et si elle peut inhiber l’activité du coronavirus.

L’équipe a donc analysé les données relatives à la diversité génétique, à partir d’échantillons cliniques infectés entre juin et octobre par les variants alpha et delta au Japon.

Pour montrer la diversité génétique, les chercheurs ont utilisé un diagramme appelé réseau d’haplotypes, dans lequel ils ont examiné la relation entre les séquences d’ADN du virus SRAS-CoV-2. En général, plus le réseau est grand, plus il représente de cas positifs.

Le réseau de variants alpha, qui a été le principal moteur de la quatrième vague au Japon de mars à juin, comportait cinq groupes principaux avec de nombreuses mutations ramifiées, ce qui confirme un niveau élevé de diversité génétique.

Et dans le cas de la variante delta – qui, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, est deux fois plus contagieuse que les variantes précédentes, étant capable de provoquer une maladie plus grave chez les personnes non vaccinées – on pensait que la diversité génétique était beaucoup plus vivante.

Mais étonnamment, c’est le contraire qui s’est produit. Le réseau d’haplotypes ne comportait que deux groupes majeurs, et les mutations semblaient s’arrêter soudainement au milieu de son processus de développement évolutif.

Lorsque les chercheurs ont examiné l’enzyme nsp14, qui corrige les erreurs du virus, ils ont découvert que la grande majorité des échantillons de nsp14 au Japon semblait avoir subi de nombreuses modifications génétiques sur des sites de mutation appelés A394V.

Reuters

« La variante delta au Japon était hautement transmissible et excluait les autres variantes. Mais au fur et à mesure que les mutations s’accumulaient, nous pensons qu’il est finalement devenu un virus défectueux et qu’il ne pouvait plus faire de copies de lui-même. Étant donné que les cas n’ont pas augmenté, nous pensons qu’à un moment donné, au cours de ces mutations, il s’est dirigé tout droit vers une extinction naturelle », a déclaré Inoue.

Le reste du monde a des taux de vaccination tout aussi élevés et subit des vagues record de nouvelles infections, mais le Japon semble être un cas à part, dans la mesure où les cas de COVID-19 sont restés modérés alors même que les trains et les restaurants s’y remplissent.

C’est pourquoi la théorie d’Inoue pourrait soutenir la disparition de la propagation de la variante delta au Japon. « Si le virus était bien vivant, les cas augmenteraient sûrement, car le masquage et la vaccination n’empêchent pas les infections percutantes dans certains cas », a déclaré le chercheur.

Selon M. Inoue, il est possible qu’une extinction naturelle similaire du coronavirus puisse être observée à l’étranger. Toutefois, cela serait difficile à détecter, car aucun autre pays ne semble avoir accumulé autant de mutations dans le virus nsp14 que le Japon, bien que des mutations similaires au site A394V aient été trouvées dans au moins 24 pays.