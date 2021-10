Facebook : des séries, des films et des documentaires pour comprendre sa crise

Il n’est pas facile de résumer un projet universitaire qui est devenu par la suite le réseau social le plus puissant du monde. Ce qui est certain, c’est que certaines controverses ont toujours existé au sein de la plateforme, comme la confidentialité des utilisateurs et le leadership de Mark Zuckerberg.

Et pour avoir plus de contexte sur l’un des phénomènes socio-numériques qui a le plus impacté le monde, rien de mieux que de passer en revue quelques séries, films et documentaires qui donnent une approximation de la crise (permanente) de Facebook.

On y trouve également l’interview récente de la désormais lanceuse d’alerte Frances Haugen, qui a déclenché la sonnette d’alarme de la plateforme début octobre 2021, déjà lorsque son identité a été révélée.

Des productions pour comprendre la crise de Facebook

60 Minutes : interview de Frances Haugen (2021)

L’identité du lanceur d’alerte qui avait divulgué des données confidentielles sur Facebook et ses actifs en 2021 a été révélée lors de la légendaire émission de télévision. Désormais lanceuse d’alerte, Frances Haugen met en évidence le fait que l’entreprise privilégie ses intérêts commerciaux à la sécurité de ses utilisateurs.

Parmi les déclarations faites par Haugen, un scientifique des données de 37 ans qui a précédemment travaillé pour Pinterest et Google, figure le fait que l’entreprise ment au public sur le fait qu’elle fait des progrès significatifs contre la haine, la violence et la désinformation. « Facebook a compris que s’il modifie l’algorithme pour le rendre plus sûr, les gens passeront moins de temps sur le site, cliqueront sur moins de publicités, et moins d’argent sera généré.

60 minutes

The Social Network (2010)

Réalisé par le célèbre réalisateur David Fincher (Mank) et basé sur le livre The Accidental Billionaires de Ben Mezrich, le film suit les tentatives de Mark Zuckerberg pour créer ce qui est maintenant connu sous le nom de Facebook. « Je dois faire quelque chose d’important pour que les clubs m’accordent de l’attention » : telle est l’une des phrases prononcées par l’impopulaire étudiant (de l’université de Harvard) Zuckerberg, joué par Jesse Eisenberg ; ce faisant, il s’est attiré l’inimitié de certains « amis », c’est le moins que l’on puisse dire.

Avec une bande-son de Trent Reznor et Atticus Ross, le film a été considéré comme le meilleur film de 2010 par une grande partie de la presse cinématographique.

Netflix Apple TV

Inside Facebook : les secrets d’un réseau social (2018)

Les récentes déclarations de Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, ne sont pas les premières à souligner que le plus grand réseau social du monde fait passer ses intérêts économiques avant le bien-être de ses utilisateurs.

Inside Facebook : Secrets of a Social Network, un documentaire de Toby Paton, cherche des réponses sur la façon dont la plateforme régule les messages nuisibles et malveillants, et affirme également que l’organisation considère les contenus extrêmes comme une fin en soi qui rapporte d’énormes profits.

Apple TV

Facebook : Cracking the Code (2017)

Qu’est-ce que tu penses ? Derrière cette question innocente se cache tout un système qui cherche à retenir l’attention des gens le plus longtemps possible, explique ce documentaire de Peter Greste.

Il analyse également ce que la figure de Mark Zuckerberg représente pour le monde : « Il prend des décisions sur votre vie sur Facebook et sur les règles à suivre. C’est un dictateur bienveillant. Vous ne pouvez pas dire qu’il (le réseau social) est une gouvernance responsable ou une gouvernance participative », déclare un expert interrogé pour la production.

Les dangers de Facebook (2021)

Cette production de style Vice passe en revue les événements marquants au cours desquels l’impartialité de Facebook a été mise en jeu, comme l’élection américaine de 2016 – au cours de laquelle Donald Trump a battu Hillary Clinton – ou les théories du complot autour des vaccins pour faire face à la crise qui a conduit à l’urgence sanitaire qui a explosé en 2020.

L’une des questions qu’il tente également de résoudre est de savoir comment cette plateforme est passée du statut de lieu de connexion à celui de service pouvant déchirer le tissu social. Zeke Spector, producteur de Vice, se demande si nous devons vraiment avoir peur de Facebook.

Nothing Is Private (2019)

Le scandale Cambridge Analytica, dans lequel les informations personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook ont été utilisées pour établir le profil des électeurs et influencer leurs préférences politiques, a provoqué une onde de choc sur le réseau social, à tel point qu’il n’a pas fallu longtemps à Zuckerberg pour apparaître et tenter de calmer le jeu. « J’ai travaillé pour comprendre exactement ce qui s’est passé et comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas », a-t-il déclaré en mars 2018.

Le documentaire Nothing Is Private de Karim Amer et Jehane Noujaim explore l’affaire impliquant le cabinet de conseil politique et le réseau social à travers les histoires des personnes qui y ont été directement impliquées. Ici, la phrase « Rien n’est ce qu’il semble » prend tout son sens.

Netflix

Le dilemme de Facebook (2018)

Le documentaire de FRONTLINE cherche à répondre à la question de savoir comment Facebook a été utilisé pour saper la démocratie dans le monde, en s’appuyant sur les témoignages d’anciens employés et de contributeurs au réseau social.

Il analyse également la figure de Mark Zuckerberg à travers les nombreuses interviews qu’il a données – dans lesquelles il semble que le sujet de la vie privée ait toujours été délicat et difficile à expliquer – et l’algorithme complexe qui fait fonctionner sa plateforme. Le matériel, qui est en ligne, est divisé en deux parties.

Le dilemme des médias sociaux (2020)

Ce documentaire réunit plusieurs anciens employés de plateformes telles que Google, Twitter, Pinterest et, bien sûr, Facebook, afin qu’ils donnent leur avis sur les raisons pour lesquelles les réseaux sociaux sont si addictifs et sur le système qui rend les utilisateurs « accros » au contenu qu’ils consultent ici.

Les personnes interrogées évoquent également la possibilité de règles plus strictes pour ces services, car il semble que l’autorégulation n’ait pas eu de résultats favorables, notamment pour leurs utilisateurs. Il s’agit d’une œuvre de Jeff Orlowski, également connu pour son documentaire Chasing Ice (2012).

Netflix

Recommandations de la rédaction