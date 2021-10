Facebook et la crise de sa génération perdue

Avec l’émergence de diverses applications mobiles au cours de la dernière décennie, comme TikTok, Facebook a perdu du terrain par rapport au jeune public.

La plateforme de Mark Zuckerberg était autrefois immensément populaire auprès de ce public, mais elle ne l’est plus aujourd’hui. En fait, le public des jeunes adultes considère Facebook comme un réseau social pour les personnes d’âge moyen ; ce ne sont pas seulement les mèmes qui le disent, ce sont les études et les chiffres officiels de l’entreprise.

Au début de l’année, un chercheur de Facebook a partagé des statistiques alarmantes avec ses collègues.

Les utilisateurs adolescents de l’application Facebook aux États-Unis avaient diminué de 13 % depuis 2019 et devaient chuter de 45 % au cours des deux prochaines années, entraînant une baisse globale des utilisateurs quotidiens sur le marché publicitaire le plus lucratif de l’entreprise.

Les jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans devraient également connaître une baisse de 4 % au cours de la même période. Pour ne rien arranger, les chiffres montrent que plus un utilisateur est jeune, moins il interagit régulièrement avec l’application.

Ainsi, le « problème du vieillissement est réel », comme l’a écrit le même chercheur dans une note. En outre, il a été prédit que si « de moins en moins d’adolescents choisissent Facebook à mesure qu’ils vieillissent », la société serait confrontée à un déclin plus « sévère » des jeunes utilisateurs qu’elle ne l’avait envisagé.

C’est ce que révèle l’un des documents transmis à la Securities and Exchange Commission et remis au Congrès sous une forme expurgée par le conseiller juridique de Frances Haugen, l’ancienne employée de Facebook qui a divulgué des informations sur l’entreprise et qui a donné lieu à une enquête complète exposée dans le Wall Street Journal.

Facebook a été créé par Mark Zuckerberg en 2004 comme une plateforme pour les étudiants, mais au fil des ans, il s’est développé pour devenir le réseau social le plus populaire au monde, avec près de 2 milliards d’utilisateurs quotidiens.

Toutefois, avec l’essor des appareils photo à selfie sur les téléphones, les applications sociales sont devenues plus visuelles, tandis que Facebook est resté essentiellement un lieu de publication de textes. Ainsi, la plateforme, vieille de 17 ans, a perdu le public le plus jeune.

Alors qu’elle tente d’attirer les utilisateurs de moins de 30 ans depuis 2012, au fil du temps, la crise s’est aggravée. Et s’il ne parvient pas à séduire le jeune public, il pourrait perdre une génération entière.

Cette préoccupation explique pourquoi l’entreprise a tant cherché à attirer les jeunes et même les préadolescents sur son application principale et sur Instagram, en créant des équipes dédiées aux jeunes pour s’occuper d’eux.

En 2017, l’application autonome Messenger Kids a été lancée pour offrir aux enfants jusqu’à 12 ans un espace plus sûr pour chatter ; en effet, les parents peuvent surveiller leurs contacts et leurs conversations. Il y avait également une idée pour une version pour enfants d’Instagram, mais elle a été récemment mise de côté car les législateurs ont condamné l’initiative.

Toutefois, les tentatives de Facebook ont également été éclipsées par l’émergence de réseaux sociaux plus contemporains capables de séduire un public plus jeune, ce que Facebook a constaté en menant ses propres recherches.

Lors d’une présentation interne début 2021, des employés ont estimé que les adolescents passent deux à trois fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram et que Snapchat est la méthode préférée des jeunes pour communiquer avec leurs meilleurs amis.

D’autre part, il y a la question de la réputation de Facebook. Un groupe de data scientists de Facebook a présenté un ensemble de données à Chris Cox, chef de produit de l’entreprise, sur l’utilisation de Facebook et Instagram chez les adolescents et les jeunes adultes.

La présentation a révélé que pour la plupart des jeunes adultes, Facebook est « un endroit pour les personnes de 40 à 50 ans », qu’ils trouvent le contenu « ennuyeux, trompeur et négatif » et qu’ils doivent souvent « faire défiler des contenus non pertinents pour arriver à ce qui les intéresse ».

En outre, ce public a « un large éventail d’associations négatives avec Facebook, y compris des préoccupations concernant la vie privée, l’impact sur leur bien-être et une faible connaissance des services pertinents ».

Il a également mentionné que l’âge de la base d’utilisateurs de Facebook augmentait rapidement et que les personnes de plus de 30 ans aux États-Unis passaient en moyenne 24 minutes de plus par jour sur Facebook que les utilisateurs plus jeunes.

Les chiffres montrent également que les enregistrements de comptes par des utilisateurs de Facebook âgés de moins de 18 ans ont diminué de 26 % par rapport à l’année précédente dans les cinq premiers pays de l’application et que les publications des adolescents ont diminué de 16 % par rapport à l’année précédente, tandis que les publications des utilisateurs âgés de 20 à 30 ans sont restées inchangées.

Attirer un public d’adolescents est peut-être plus compliqué, mais pour le public des 20 ans et plus, la société travaille sur des idées depuis un certain temps. Un document datant de novembre 2020 a révélé que des employés avaient conçu un plan pluriannuel visant à attirer les jeunes adultes vers Facebook.

Il s’agissait notamment de demander aux jeunes de mettre à jour leurs réseaux d’amis pour les rendre plus pertinents, car après avoir rassemblé des centaines d’amis au fil des ans, certaines connexions « restent souvent en sommeil et se disputent la valeur. »

Ils avaient également l’intention d’ajuster l’algorithme du fil d’actualité spécifiquement pour les jeunes adultes, et entendaient tester ce changement au cours du second semestre de cette année en leur montrant du contenu « déconnecté » provenant de comptes qu’ils n’avaient pas choisi de suivre.

Enfin, les employés ont évoqué la possibilité de permettre aux jeunes de créer des identités de profil différentes pour certains groupes Facebook, une version plus visuelle du fil d’actualité provisoirement appelée Spotlight, des « fils d’humeur » pour augmenter « les vues et l’engagement » et même la possibilité d’intégrer des CV et des recherches d’emploi dans un canal spécialisé pour concurrencer LinkedIn.

Les documents qui ont fait l’objet d’une fuite ont révélé que le vieillissement de la base d’utilisateurs constitue une menace existentielle majeure à long terme pour l’entreprise, et bien que Facebook consacre une grande partie de ses efforts à corriger le problème, rien n’indique que sa stratégie fonctionne.

Qui sait ce qu’il adviendra de Facebook à l’avenir, même l’entreprise n’en est pas tout à fait sûre. Chris Cox a déclaré en mars qu' »il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de notre ensemble actuel de paris pour les adolescents sur Instagram et les jeunes adultes sur Facebook, et pour savoir s’ils sont suffisants compte tenu du paysage concurrentiel actuel ».

Mais bon, si les plans de Facebook ne fonctionnent pas, il est fort probable qu’il continuera à abriter un public de plus en plus âgé, les plus jeunes étant ceux qui, en tant qu’étudiants, ont créé un compte à la fin des années 2000 et reviennent sans cesse sur la plateforme pour une dose de nostalgie.