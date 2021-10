Facebook, Instagram et WhatsApp sont hors ligne

Les sites web et les applications de tous les services répondaient avec des erreurs de serveur. Les rapports de DownDetector.com montrent que les pannes semblent être généralisées, mais on ne sait pas si elles touchent tous les utilisateurs ou seulement certains endroits. On ignore pour l’instant ce qui est à l’origine de la panne.

Les trois plateformes ont cessé de fonctionner peu 16h00.

« Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits« , a déclaré un porte-parole. « Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale aussi rapidement que possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient. »

En 2019, une panne similaire avait duré environ une heure. Facebook a déclaré que cette panne avait été causée par un problème technique. Les grands sites web peuvent aussi parfois tomber en panne si les réseaux de diffusion de contenu, ou CDN, s’arrêtent. C’est ce qui s’est produit en juin, lorsque l’un de ces CDN, Fastly, s’est arrêté en raison de problèmes techniques. Cela a entraîné la fermeture de sites Web importants, dont Amazon, Reddit et le New York Times.

Le site Web de Whatsapp fonctionne-t-il ?

De nombreux utilisateurs signalent qu’ils ne peuvent pas non plus accéder au site Web.

Ceux qui tentent d’ouvrir les sites sur leur ordinateur de bureau sont confrontés à une page blanche noire et à un message indiquant « 500 server error« .

En plus de Whatsapp, Facebook et Instagram ne fonctionnent pas non plus.

Les applications d’Instagram et de Facebook s’ouvrent mais ne chargent pas les flux des utilisateurs et ne leur montrent pas de nouveau contenu.

Les messages WhatsApp ne parviennent pas à leurs destinataires, les textes envoyés étant accompagnés d’une icône d’horloge indiquant qu’ils n’ont pas été envoyés.