Faites un pas vers le zéro déchet avec une recette maison de pastilles pour lave-vaisselle

Envie de réduire vos déchets et de faire des économies ? Et si vous passiez aux pastilles pour lave-vaisselle faites maison ? Une solution éco-responsable qui a tout bon. Découvrez notre recette simple et efficace pour préparer vos propres pastilles.

Un geste pour la planète et votre porte-monnaie

Les pastilles de lave-vaisselle du commerce sont souvent emballées individuellement, ce qui génère une quantité non négligeable de plastique à chaque utilisation. De plus, elles contiennent généralement des produits chimiques nocifs pour l’environnement. En optant pour une recette maison, vous réduisez vos déchets et faites un geste pour la planète tout en réalisant des économies.

Pourquoi ne pas essayer ? La recette que nous vous proposons est simple à réaliser et ne nécessite que quelques ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous. De plus, ces pastilles sont tout aussi efficaces que celles achetées en magasin.

Les ingrédients nécessaires

Pour préparer vos propres pastilles de lave-vaisselle, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

200 g de cristaux de soude : ils dégraissent et enlèvent les taches tenaces.

ils dégraissent et enlèvent les taches tenaces. 200 g d’acide citrique : il élimine le calcaire et fait briller la vaisselle.

il élimine le calcaire et fait briller la vaisselle. 200 g de bicarbonate de soude : il désodorise et augmente l’efficacité des deux autres ingrédients.

il désodorise et augmente l’efficacité des deux autres ingrédients. Un peu d’eau : pour mélanger les ingrédients et obtenir une pâte.

La préparation pas à pas

Pour préparer vos pastilles, suivez ces étapes :

Mélangez les cristaux de soude, l’acide citrique et le bicarbonate de soude dans un récipient. Ajoutez progressivement de l’eau tout en mélangeant jusqu’à obtenir une pâte homogène. Attention à ne pas trop mouiller le mélange. Il doit rester assez sec pour pouvoir être modelé. Répartissez la pâte dans des moules à glaçons et tassez bien. Laissez sécher à l’air libre pendant au moins 24 heures. Démoulez délicatement vos pastilles et conservez-les dans un récipient hermétique.

Et voilà ! Vous avez maintenant vos propres pastilles pour lave-vaisselle faites maison. Vous pouvez les utiliser comme vos pastilles habituelles. Elles seront tout aussi efficaces, mais beaucoup plus respectueuses de l’environnement et économiques. N’hésitez pas à partager cette recette avec vos amis et votre famille pour les encourager à réduire leurs déchets.