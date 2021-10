Forza Horizon 5, premières impressions d’un voyage à travers le Mexique

Le cas de Forza Horizon en tant que franchise est curieux. Elle a commencé comme une sous-série très mineure aux côtés de Forza Motorsport et aujourd’hui, elle est déjà l’une des marques les plus importantes de Xbox. Celle-ci a été construite jeu par jeu, avec un modèle très spécifique axé sur le plaisir de la conduite à ciel ouvert, sans urgence ni obligation.

Et le prochain Forza Horizon 5, qui arrivera le 9 novembre, vise à exploiter ce modèle encore davantage, mais en changeant de décor – comme pour les quatre titres précédents – et en abandonnant les paysages du Royaume-Uni pour présenter un environnement peut-être plus intéressant : le Mexique.

Les premières impressions de Forza Horizon 5 sont très positives pour tous ceux d’entre nous qui suivent la série depuis ses premières entrées. Il est juste de dire que ce cinquième volet ne va pas changer radicalement ce qui a déjà été vu dans les jeux précédents, tout comme il serait stupide d’essayer de changer quelque chose qui fonctionne bien.

L’aperçu fourni par Playground Games vous permet de profiter de la première heure de jeu, y compris la séquence d’ouverture dans laquelle divers véhicules sont largués d’un avion directement sur les routes, dans un clin d’œil pas si subtil à Fast and Furious. Forza Horizon est un jeu qui s’est toujours vanté d’offrir de superbes vues dans le paysage, et celui-ci ne fait pas exception : du sommet d’un volcan au milieu de la carte ou en entrant dans une énorme tempête de sable, tout semble spectaculaire.

Il convient de mentionner que Forza Horizon 4 a déjà reçu un tweak visuel pour les séries X et S de la Xbox, qui améliore les performances sur les nouvelles consoles. En vitesse, Forza Horizon 5 est encore plus beau que l’itération précédente : les petits détails dans les reflets des véhicules semblent améliorés et, dans l’ensemble, tout semble plus net.

Forza Horizon 5 pourrait être, sur la base de cette version d’avant-première, le jeu avec le meilleur son et les meilleurs visuels de tous.

Le Forza Horizon original avait une campagne composée d’une série de courses et d’événements répartis sur le festival du même nom. Les jeux ultérieurs ont quelque peu changé la donne, en ajoutant des éléments plus proches du RPG, comme la progression de niveau.

Forza Horizon 5 ne semble pas vouloir changer cette formule, même si, au cours des 60 premières minutes, l’histoire est divisée en deux branches distinctes impliquant différentes activités ou quêtes qui, à leur tour, en débloquent de nouvelles. Dans l’une, vous devez trouver un vieux véhicule dans une maison abandonnée ; dans l’autre, vous devez prendre une photo avec votre voiture au milieu d’une tempête de sable.

Il est difficile de tirer des conclusions d’un jeu de 20 ou 30 heures avec un test aussi réduit, mais malgré tout, cette démo vous a permis de rouler sur toute la carte du Mexique et, par conséquent, de réaliser l’une des activités préférées de beaucoup de gens : conduire en pleine nature, sans destination fixe, comme si au lieu d’un jeu vidéo, il s’agissait d’une activité de détente.

Et même si la carte de Forza Horizon 4 était pleine d’icônes, l’important était le plaisir de conduire où l’on voulait, peu importe ce que la carte indiquait. Forza Horizon 5 vise le même objectif, mais dans un cadre plus exotique. Et peut-être que c’est suffisant.