Gael García Bernal fera partie de l’univers Marvel

L’acteur mexicain Gael García Bernal sera la prochaine star à rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU).

García Bernal jouera le protagoniste d’un spécial Halloween qui sortira en 2022 et qui impliquera des loups-garous. Plus précisément, il est question de Werewolf by Night, un nom qui a été utilisé par deux personnages de la bande dessinée Marvel.

Comme le rapporte The Wrap, tous les détails relatifs à la nouvelle émission sont gardés secrets. Et outre le nom de Gael García Bernal, ce que l’on sait, c’est que la production commencera à tourner dans les premiers mois de 2022 et que la première aura lieu la même année sur Disney Plus.

Quant aux personnages que García Bernal pourrait incarner, on pense qu’il pourrait s’agir de Jack Russell ou de Jake Gomez. Tous deux ont utilisé le même nom et sont des loups-garous ou des lycanthropes qui peuvent se transformer sans pleine lune dans le cas de Russell. Jake Gomez, quant à lui, appartient à une famille amérindienne qui souffre également de lycanthropie.

Si l’on considère le nom et l’origine du second personnage, il est possible que l’émission spéciale soit basée sur Jake Gomez, même si pour l’instant ce ne sont que des spéculations.

Gael García Bernal n’est pas étranger aux grandes productions Disney. Il y a quelques années, il a fait partie de la distribution centrale du film d’animation à succès Coco, où il a prêté sa voix au personnage d’Hector, non seulement dans la version anglaise, mais aussi en espagnol. Par ailleurs, en 2016, il a remporté un Golden Globe pour sa participation à la série Amazon Mozart in the Jungle.