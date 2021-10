Galaxy A52 vs. Galaxy A51 : caractéristiques et différences du milieu de gamme

Les fêtes de fin d’année s’enchaînent inexorablement dans le calendrier et il est temps de se poser une question importante : à quoi allez-vous vous faire plaisir ? Vous pensez peut-être qu’il est temps de mettre votre téléphone à niveau, et vous envisagez peut-être l’excellent Samsung Galaxy A52, mais avant de prendre votre décision, vous voudrez comparer ses caractéristiques avec celles du Galaxy A51, qui reste un fantastique appareil de milieu de gamme. Découvrez notre comparaison entre les Galaxy A52 vs Galaxy A51 pour que vous puissiez décider correctement.

Spécifications

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A51

Taille

159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 in.)

158,5 x 73,6 x 7,9 mm (6,24 x 2,90 x 0,31 pouces)

Poids

189 grammes (6,67 onces)

172 grammes (6,07 onces)

Taille de l’écran

Super AMOLED de 6,5 pouces

Super AMOLED de 6,5 pouces

Résolution de l’écran

2400 x 1080 pixels (407 ppi)

2400 x 1080 pixels (405 ppi)

Système d’exploitation

Android 11

Android 11

Stockage

128 GO

128 GO

MicroSD

Oui

Oui

Service de paiement sans fil

–

–

Processeur

Qualcomm Snapdragon 720G

Exynos 9611

RAM

6 GO

Appareil photo

Objectif quadruple de 64 Mpx, macro de 5 Mpx, ultra-large de 12 Mpx et objectif de profondeur de 5 Mpx.

Quadruple objectif de 48MP, macro de 5MP, ultra-large de 12MP et objectif de profondeur de 5MP

Vidéo

4K @ 30fps, 1080p @ 60/30fps

4K à 30 fps, 1080p 60/30 fps

Bluetooth

5.0

5.0

Ports

USB Type-C 2.0

USB Type C 2.0

Lecteur d’empreintes digitales

Oui, à l’écran

Oui, sur l’écran

Résistance à l’eau

IP67

Non

Batterie

4 500mAh, charge rapide (25W)

4000mAh, charge rapide (15W)

App Store

Google Play Store, Galaxy Store

Google Play Store, Galaxy Store

Couleurs

Awesome Black (noir), Awesome White (blanc), Awesome Blue (bleu), Awesome Violet (violet).

Prism Cube Black (noir), Prism Crush Black (gris), Prism Crush Blue (bleu), Prism Crush White (blanc)

Prix

$499

Conception, affichage et durabilité

Une photo du Galaxy A52.

Vu de face, vous ne verrez pas de différences dans le design du Galaxy A52 et du Galaxy A51, puisque les deux présentent la même taille d’écran et la caméra selfie en haut au centre du panneau.

Cependant, vu de l’arrière, vous remarquerez un contraste notable. Dans le cas du Galaxy A52, le module de l’appareil photo dépasse du châssis et est également sensiblement plus grand par rapport à l’ensemble du couvercle arrière, tandis que sur le Galaxy A51, qui intègre les mêmes quatre objectifs que le Galaxy A52, vous verrez que la saillie est légèrement plus petite.

Autre différence notable, le dos du Galaxy A52 présente une finition en plastique mat, alors que celui du Galaxy A51 est brillant et finit par être maculé de traces de doigts.

Une photo du Galaxy A51 5G.

En ce qui concerne les écrans, les deux téléphones ont la même taille et offrent la même résolution et la même technologie d’imagerie.

Là où la différence est substantielle, c’est dans la durabilité. Le Galaxy A52 est certifié IP67, ce qui signifie que le téléphone peut résister aux éclaboussures ou même être sous l’eau courante sans craindre d’endommager ses composants. Vous ne pourrez pas l’immerger et l’utiliser sous l’eau, mais la protection compte. Le Galaxy A51, quant à lui, ne bénéficie d’aucune protection IP et n’est pas non plus étanche.

Gagnant : Samsung Galaxy A52

Performances, autonomie de la batterie et charge

Invariablement et sous réserve que le modèle le plus récent dispose toujours d’un processeur plus puissant, le Galaxy A52 offre des performances supérieures à celles du Galaxy A51 sur ce point. Cependant, la différence de performance n’est pas abyssale et ne sera perceptible que dans des situations très spécifiques, comme lors de la pratique de jeux vidéo graphiquement exigeants comme Call of Duty Mobile ou Fortnite. En outre, certains opérateurs américains tels que Verizon et T-Mobile vendent la version du Galaxy A52 avec 6 Go de RAM (les autres modèles ont 4 Go de RAM), de sorte que le téléphone ne ralentira pas lorsque vous aurez des dizaines d’applications ouvertes.

Les changements les plus notables concernent les performances de la batterie. Alors que le Galaxy A51 est doté d’une batterie de 4 000 mAh, le Galaxy A52 est équipé d’une batterie de 4 500 mAh. Cette force d’attraction supplémentaire se traduit par la possibilité de terminer la journée avec une certaine charge, et dans le cas des utilisateurs moins exigeants, par la possibilité d’atteindre même une deuxième journée d’autonomie.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, un autre facteur qui se distingue dans le cas du Galaxy A52 est qu’il dispose d’une charge rapide de 25W, qui, selon Samsung, permet à la batterie de se charger à 50 % en seulement 30 minutes. En revanche, le Galaxy A51 est doté d’un système de charge rapide de 15 W. Le Galaxy A52 dispose donc non seulement d’une batterie de plus grande capacité, mais aussi d’une vitesse de charge plus rapide.

Gagnant : Samsung Galaxy A52

Caméras

Le Galaxy A52 et le Galaxy A51 disposent tous deux d’un système de caméra à quatre objectifs : un macro, un profondeur, un panoramique et l’objectif principal. Si seules les spécifications de la caméra principale montrent une amélioration du nombre de mégapixels qu’elle peut capturer (64 sur le Galaxy A52 et 48 sur le Galaxy A51), les résultats entre les deux caméras vont au-delà.

En général, les photos prises par le Galaxy A52 présentent des couleurs plus naturelles, tandis que celles du Galaxy A51 sont plus saturées. Dans certains cas, cela rendra certaines images attrayantes pour l’œil (pensez à un arrière-plan coloré), mais dans le cas de la photographie de nature, le résultat paraîtra artificiel. Un autre aspect à noter est que dans des conditions de lumière naturelle où le paysage est assez lumineux, le Galaxy A51 montrera des photos plus sombres par rapport au Galaxy A52, qui offre des couleurs plus équilibrées.

Si les deux appareils disposent d’un mode nuit, celui du Galaxy A52 est nettement plus précis. Il en va de même pour l’enregistrement vidéo, où le téléphone plus récent a une mise au point beaucoup plus rapide que le Galaxy A51.

Gagnant : Galaxy A52

Logiciels et mises à jour

Il n’y a pratiquement aucune différence de logiciel entre le Galaxy A52 et le Galaxy A51. Alors que le Galaxy A51 est arrivé sur le marché avec Android 10, vous recevrez très probablement la mise à jour vers Android 11 avec One UI 3.1, la dernière version de la couche de personnalisation de Samsung, si vous l’achetez.

En ce qui concerne la mise à jour vers Android 12, les Galaxy A52 et Galaxy A51 recevront tous deux la nouvelle version du système d’exploitation mobile. Notez simplement que le Galaxy A51 ne sera pas mis à jour vers Android 13, alors que le Galaxy A52 le sera.

Gagnant : Match nul

Caractéristiques spéciales

Notre prétendant au meilleur téléphone 5G de milieu de gamme est le Galaxy A52, et à moins de 500 dollars, Samsung propose un smartphone chargé de fonctionnalités remarquables. Cependant, il existe un modèle Galaxy A51 qui est également livré avec la 5G et Samsung offre une réduction si vous achetez un téléphone d’occasion, donc avec les deux modèles sur la table, nous ne pouvons pas considérer la 5G comme un différentiateur clé.

L’autre caractéristique qui pourrait faire une certaine différence est que l’écran du Galaxy A52 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, alors que celui du Galaxy A51 est de 60 Hz. Cette différence rendra la transition entre les images plus fluide sur le Galaxy A52, bien qu’en vérité, nous ne pensons pas que cela fasse une grande différence pour la majorité des utilisateurs.

Gagnant : Match nul

Prix et disponibilité

Au prix en ligne sur le site Web de Samsung, les Galaxy A52 et Galaxy A51 sont tous deux proposés à 499 $. Toutefois, les deux téléphones peuvent être achetés en dessous de ce chiffre.

Sur le site de Samsung, le Galaxy A52 peut être acheté pour 374,99 dollars avec une reprise (échange d’un téléphone usagé contre le prix final). Sur des sites comme Amazon, on trouve également des offres à partir de 449 dollars pour le modèle avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Entre-temps, le Galaxy A51 5G est exactement au même prix que le Galaxy A52 sur le site Web de Samsung. Pour des raisons évidentes, nous vous suggérons de ne pas acheter le téléphone là-bas. Au lieu de cela, vous pouvez le trouver sur Amazon pour des prix allant de 250 à 399 dollars.

Gagnant : Galaxy A52

Pour des caractéristiques telles qu’une batterie de plus grande capacité avec une charge plus rapide, ainsi que le processeur qui sera invariablement plus performant, nous préférons le Galaxy A52. Toutefois, si vous pouvez trouver des remises pour le Galaxy A51 5G qui représentent des économies considérables (nous pensons à une offre de 299 $ pour le Galaxy A51 5G), notre recommandation est d’opter pour le téléphone le moins cher, car pour un différentiel de 150 $, vous obtenez un appareil aux caractéristiques attrayantes qui garantit une durabilité optimale pendant au moins deux ans.