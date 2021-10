Gaming : Les meilleurs moniteurs de jeu de 2021

Le Rog Swift PG35VQ d’Azus, d’une taille attrayante de 35 pouces, est notre préféré parmi les moniteurs de jeu 2021. meilleurs moniteurs de jeu actuellement disponibles ; toutefois, en raison de leur coût, ils ne seront pas très abordables pour tous les utilisateurs. Découvrez ces options et d’autres options de qualité dans la liste ci-dessous.

Nous avons comparé quelques-uns des meilleurs moniteurs pour gamers afin de vous aider à trouver la bonne solution pour votre ordinateur et vous donner une meilleure idée des dernières innovations disponibles, notamment la résolution 4K, les moniteurs ultra-larges et une comparaison entre FreeSync et G-Sync.

Les meilleurs moniteurs pour les jeux :

Asus Rog Swift PG35VQ

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? L’un des meilleurs choix possibles pour les performances de jeu, le HDR et la technologie G-Sync.

À qui s’adresse-t-il ? Les joueurs sur ordinateur qui veulent une technologie de pointe et peuvent se permettre de la payer.

Ce moniteur littéralement gigantesque de la marque Republic of Gamers d’Asus est l’un de ses modèles les plus ambitieux, bourré de fonctionnalités pour pousser la qualité d’affichage aussi loin que possible.

La dalle de 35 pouces est large et incurvée pour une meilleure immersion et dispose d’une fréquence de rafraîchissement potentielle de 200 Hz et d’un temps de réponse de 2 ms, ainsi que d’une luminosité maximale de 1 000 nits et d’une gradation locale full array (FALD), pour une prise en charge HDR intense et nuancée.

La résolution est de 3 440 x 1 440 pixels, une version ultra-large de la version 1440p plus typique des jeux vidéo. Grâce à la fabrication Quantum Dot, les couleurs et le contraste sont également excellents, tandis que le logiciel Eye Care d’Asus permet de réduire la lumière bleue gênante pour des sessions de jeu plus longues.

En plus d’un excellent écran, ce moniteur Asus est également livré avec un support de haute qualité, qui offre d’excellentes options de réglage de l’inclinaison, du pivotement et de la hauteur afin que vous puissiez manœuvrer l’écran exactement là où vous le voulez et à l’angle que vous choisissez.

Les ports incluent HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et plusieurs connexions USB-A 3.0. Il y a également une projection d’éclairage ambiant RVB qui peut être synchronisée avec d’autres composants pour mettre en valeur et améliorer l’immersion périphérique.

Notez qu’il s’agit d’un moniteur G-Sync conçu pour les GPU Nvidia, il est donc important de vérifier la compatibilité. Un GPU de la série RTX 3000 de nouvelle génération conviendrait parfaitement au Rog Swift PG35VQ d’Asus.

Le meilleur moniteur 4K pour joueurs

Acer Predator X27

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’un moniteur 4K, G-Sync, de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

À qui s’adresse-t-il ? Les joueurs sur ordinateur qui ont besoin d’un moniteur rapide pour correspondre à une plateforme de jeu monstrueuse.

Alors que les moniteurs Predator ont toujours fait partie des meilleures options pour les joueurs, le X27 de 27 pouces sort vraiment tous les atouts avec un grand affichage plein écran, G-Sync, HDR et la possibilité d’overclocker jusqu’à un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec les bonnes connexions. Nous avons également été très impressionnés par sa luminosité de 475 nits lors de nos tests et par ses spécifications de couleurs, qui montrent une grande précision sur une large gamme.

Le X27 s’assure également que vous avez accès à tous les ports dont vous pourriez avoir besoin, y compris quatre USB-A 3.0 en aval, un port USB-B en aval, HDMI et DisplayPort, bien que malheureusement il ne dispose pas d’USB-C.

Le joystick et les boutons de menu, situés à l’arrière du moniteur, vous permettent d’effectuer des réglages et d’activer des modes tels que Dark Boost pour personnaliser davantage votre expérience.

Si la résolution est importante pour vous, le Predator X27 offre une expérience 4K sans trop renoncer à la fréquence de rafraîchissement et aux autres spécifications de jeu clés, ce qui en fait un choix particulièrement solide.

Meilleur moniteur pour joueurs à petit budget

Samsung CRG5

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’un écran 144 Hz, 1080p avec une superbe courbure et la prise en charge de FreeSync 2. Vous aurez du mal à vous aligner sur le prix.

À qui s’adresse-t-il ? Les joueurs disposant d’un budget limité, qui souhaitent disposer de nombreuses fonctionnalités.

Il est étonnant de constater à quel point la technologie des moniteurs a évolué ces dernières années, non seulement grâce aux nouvelles fonctionnalités d’affichage dont nous pouvons profiter dans le haut de gamme, mais aussi parce que certains de nos écrans préférés sont plus abordables que jamais. L’une de ces technologies est le taux de rafraîchissement élevé, qui, selon nous, va au-delà des hautes résolutions et même du HDR pour une expérience de jeu fluide et régulière.

Le fait que le CRG5 de Samsung offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour pas plus de 200 $ est un parfait exemple de la façon dont les fonctionnalités pour joueurs haut de gamme sont devenues très abordables.

Non seulement il est rapide, mais le Samsung CRG5 1080p est compatible avec FreeSync 2, ce qui signifie qu’il est techniquement compatible avec le HDR. Avec une luminosité typique de 250 nits, vous n’en tirerez pas grand profit, mais l’absence de déchirement de l’image est un bonus appréciable.

La courbure de 1 800 R en fait une dalle de jeu immersive, même si elle n’est pas la plus grande, et elle bénéficie également de toutes les caractéristiques de qualité de vie de Samsung, comme la technologie anti-lumière bleue et anti-scintillement.

Le meilleur moniteur incurvé pour joueurs

Alienware incurvé AW3420DW

Rich Shibley/Digital Trends

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? L’écran de jeu Alienware de 34 pouces de Dell peut rivaliser avec les meilleurs écrans plats et incurvés, et il en sort presque toujours vainqueur.

À qui s’adresse-t-il ? Les joueurs qui veulent une alternative plus détaillée au Samsung CHG90.

Le moniteur incurvé de 34 pouces d’Alienware est une excellente option intermédiaire pour les joueurs qui ne veulent pas dépenser plus de 1 000 $ pour un moniteur, mais qui veulent le meilleur qu’ils puissent obtenir.

Le moniteur au format 21:9 offre une résolution de 3 440 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz soutenu par la technologie G-Sync de Nvidia. La gamme de couleurs de cet écran est si bonne que Dell la mesure par rapport à la norme professionnelle DCI-P3 plutôt que par rapport à la norme plus courante sRGB, qu’elle dépasse.

L’Alienware Curved AW3420DW est également doté d’un temps de réponse de 2 ms (plutôt bon pour un écran de cette taille). Les ports comprennent HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 et USB 3.0 (y compris les options de charge), mais malheureusement, il n’y a pas d’USB-C à utiliser.

Les angles futuristes de l’écran sont une réussite stylistique et, heureusement, les ports sont alignés sur un côté pour un accès facile sans grand ajustement.

Le meilleur moniteur pour joueurs à moins de 300

ViewSonic XG240R

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? ViewSonic a conçu un moniteur abordable avec un écran étonnamment plein, idéal pour les joueurs qui espèrent économiser un peu d’argent.

À qui s’adresse-t-il ? Des joueurs occupés qui font attention à leur budget.

Le prix de ce moniteur ViewSonic est suffisant pour attirer notre attention, mais les spécifications sont encore plus impressionnantes. Cet écran économique est équipé de FreeSync, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de couleurs précises et même d’un éclairage RVB dans le design avec lequel vous pouvez jouer.

C’est un ensemble de caractéristiques étonnantes à ce prix et fait de ce moniteur ViewSonic une recommandation facile si vous avez besoin d’économiser de l’argent, mais que vous voulez une grande expérience de jeu.

Vous pouvez également personnaliser l’apparence de l’écran, ainsi que les lumières RVB, bien que vous deviez télécharger un logiciel tiers pour le faire (dans ce cas, les programmes de Cooler Master, Razer et autres). Les ports sont un peu plus généreux : vous obtenez des connexions pour DisplayPort, deux HDMI, deux USB-A 3.0 en aval et un USB-B en amont.

En ce qui concerne le design, ViewSonic a un peu failli, car le moniteur n’a pas l’air très inspiré et est maladroit. Les haut-parleurs, en particulier, sont de mauvaise qualité et doivent être complétés par des écouteurs ou un jeu de haut-parleurs séparé. Cependant, il y a tellement de bonnes choses qui se passent ici, que cet écran reste une recommandation facile.

Le meilleur moniteur pour les e-sports

Asus ROG Swift 360Hz PG259QNR

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le moniteur de jeu le plus rapide jamais fabriqué.

À qui s’adresse-t-il ? Les joueurs qui prennent l’eSport au sérieux et participent à des compétitions de niveau professionnel.

Il n’est pas fréquent que les joueurs puissent trouver un moniteur entièrement conçu pour une utilisation eSports, mais il n’est pas étonnant qu’Asus ait réussi à le faire avec ce modèle ROG Full HD exemplaire.

Tout d’abord, oui, il peut vraiment atteindre un taux de rafraîchissement de 360 Hz, ce qui n’est généralement pas disponible pour le consommateur moyen, et il est strictement dédié à la fluidité et à la clarté du jeu pour que vous ne manquiez aucun détail et que vous ayez le moins de décalage possible. Il est soutenu par la technologie G-Sync, un revêtement antireflet et la prise en charge de HDR10 pour tirer le meilleur parti de ses niveaux de luminosité.

Si l’écran de 24,5 pouces peut sembler un peu petit, c’est intentionnel : vous trouverez de nombreux moniteurs de 24 pouces utilisés dans les sports électroniques, car ils offrent une plage de vision idéale pour que les joueurs puissent voir toutes les données importantes à l’écran sans avoir à bouger la tête.

L’écran IPS est également doté d’un temps de réponse de 1 ms et de la technologie Asus Eye Care, qui protège vos yeux pendant les longues sessions de concentration. Il existe même un logiciel d’analyse des reflets qui peut vous proposer des suggestions pour améliorer votre jeu !

Les ports du ROG Swift PG259QNR comprennent HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-A 3.0. Il peut également être fixé sur un bureau si vous souhaitez une installation plus sûre et éviter tout accident.

Conseils de recherche et d’achat

Quel est le meilleur type de moniteur pour les jeux ?

Cela dépend beaucoup du type de titres que vous voulez jouer. Si vous jouez à des jeux rapides et compétitifs, les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé sont indispensables, car ils peuvent réduire le décalage d’entrée et vous offrir une expérience de jeu plus fluide.

Les résolutions plus élevées et le HDR sont parfaits pour les expériences cinématiques de l’AAA, tandis que les écrans larges et incurvés ajoutent de l’immersion à tous les types de titres.

Le type de panneau est une toute autre question et il y a beaucoup de recoupements entre les trois principaux types. Mais en général, les panneaux TN sont les moins chers et offrent les taux de rafraîchissement et les temps de réponse les plus rapides, au détriment de la précision des couleurs et des angles de vision.

Les panneaux IPS sont plus chers et offrent des couleurs et un contraste plus riches avec un temps de réponse légèrement plus lent. Les panneaux VA ont tendance à se situer quelque part au milieu.

Pouvez-vous voir la différence entre 144 Hz et 240 Hz ?

Certains peuvent, d’autres non. Ceux qui prétendent voir une différence suggèrent qu’une fois que vous avez joué à un jeu à haute vitesse sur un écran de 240 Hz, vous ne pouvez plus revenir en arrière. D’autre part, vous devez disposer d’un système capable d’augmenter la fréquence d’images à cette hauteur. Vous devez donc disposer d’une carte graphique incroyablement puissante si vous espérez voir une différence.

Si vous êtes un adepte des jeux vidéo de compétition, la fréquence de 240 Hz peut vous permettre de réduire légèrement le délai d’entrée, donc même si vous ne pouvez pas voir ou sentir la différence, les écrans plus rapides présentent certains avantages.

Y a-t-il une grande différence entre le 4K et le 1080p ?

Absolument, même si ce n’est pas aussi prononcé que de passer de basses résolutions à 1080p. L’idéal pour la 4K sont les jeux plus lents ou ceux pour lesquels une vue large est bénéfique, comme les titres RTS, mais même les PC de gamers les plus puissants ont du mal à atteindre 100 FPS ou plus à cette résolution.

C’est pourquoi les moniteurs de jeu 1440p avec un taux de rafraîchissement élevé restent le point idéal pour les jeux haut de gamme abordables en 2020.

Le plus gros problème est, bien sûr, la performance. Les jeux en 4K ne sont possibles à des fréquences d’images fluides que si vous disposez d’une carte graphique puissante. La plupart des joueurs s’en tiennent toujours à 1080p pour s’assurer d’une jouabilité aussi fluide que possible.

Qu’est-ce qu’un moniteur de jeu de bonne taille ?

Compte tenu du prix des moniteurs LCD modernes, à moins que vous ne disposiez d’un espace extrêmement limité, les 24 pouces constituent un excellent point de départ, mais c’est la taille maximale que nous recommandons pour le 1080p.

Le format 1440p convient parfaitement aux moniteurs de 24 à 34 pouces, tandis que le format 4K nécessite au moins 27 pouces pour vous permettre de voir les détails supplémentaires que tous ces pixels supplémentaires apportent.

Il existe des moniteurs extrêmement larges conçus pour les jeux, comme le Samsung CHG90 de 49 pouces, qui transforme tout votre bureau en un énorme centre de commandement.

Le rapport d’aspect immersif 21:9 ne prend pas en charge tous les jeux, mais la plupart des jeux récents vous offriront une vue beaucoup plus large de votre environnement.

Toutefois, si vous avez besoin d’un système capable de gérer les jeux mobiles, il est préférable de choisir un ordinateur portable puissant qui pourra remplacer un ordinateur de bureau, tout en vous permettant de l’emballer et de le déplacer si nécessaire.

Naturellement, les écrans de plus de 17 pouces sont les meilleurs pour cela (bien que la résolution soit moins importante). Nous avons même constaté que les petits ordinateurs portables de 13 pouces font un travail impressionnant pour gérer les jeux ces jours-ci.

Le temps de réponse est-il important pour les moniteurs de jeu ?

Le temps de réponse est généralement évalué en millisecondes, et les moniteurs les mieux notés sont de 1 à 6 ms, en fonction de facteurs tels que leur taille et le type de panneau.

Un temps de réponse court semble bon, c’est-à-dire le temps qu’il faut à un pixel d’un écran pour passer d’un blanc complet à un noir complet (ou d’un allumage complet à un arrêt complet).

L’important, c’est qu’une milliseconde est un laps de temps très, très court. Même les jeux les plus difficiles sont très similaires avec un moniteur à 1 ms et un moniteur à 5 ms côte à côte dans les mêmes conditions.

D’autres facteurs, tels que le décalage de l’entrée et la fréquence de rafraîchissement, ont tendance à faire une plus grande différence. Cependant, les faibles temps de réponse ont toujours tendance à être plus populaires auprès des joueurs sérieux, car dans certaines situations, chaque milliseconde compte.

Quels moniteurs les joueurs professionnels utilisent-ils ?

Les options et les paramètres du moniteur ne seront pas les mêmes pour tous les streamers ou les professionnels, et dépendent fortement du jeu. De nombreux joueurs installent plusieurs moniteurs et personnalisent les paramètres de leur GPU, ce qui montre combien de facteurs différents entrent en jeu.

Gardez également à l’esprit qu’il est courant pour les professionnels de jouer avec du matériel sponsorisé, de sorte que ce n’est pas nécessairement leur matériel préféré que vous les voyez utiliser.

Avec toutes ces informations en tête, jetez un coup d’œil à la série BenQ Zowie, qui sont des moniteurs commercialisés et adaptés à la série e-Sports. Nous avons de nombreuses autres options pour les meilleurs moniteurs de jeu que vous allez adorer.

Quel est le meilleur moniteur de jeu pour petit budget ?

Notre moniteur de jeu préféré qui coûte moins de 300 $ est le ViewSonic XG240R. Il possède un nombre impressionnant d’autres caractéristiques qui intéressent les joueurs, notamment FreeSync.

Il est intéressant de jeter un coup d’œil à l’Asus VG248QE, un autre moniteur HD à prix raisonnable doté de nombreuses caractéristiques liées au jeu. Ces moniteurs ont un temps de réponse de 1 ms, mais n’oubliez pas que le temps de réponse n’est pas toujours le facteur le plus important à prendre en compte.

G-Sync vs. Freesync : quelle est la différence ?

Nous vous invitons à lire notre explication complète ici. En bref, il s’agit dans les deux cas de technologies de synchronisation qui permettent une meilleure communication entre un GPU et un moniteur. Ainsi, lorsque vous les achetez, ils doivent prendre en charge la même technologie afin de pouvoir coordonner les fréquences d’images, réduire les problèmes de déchirement et offrir d’autres avantages visuels.

G-Sync est la version de la technologie proposée par Nvidia et Freesync celle d’AMD. De nombreux moniteurs n’ont que l’un ou l’autre, il est donc important d’adapter votre moniteur à votre GPU (ou au GPU que vous souhaitez acquérir ultérieurement). Heureusement, on voit apparaître de plus en plus de moniteurs qui prennent en charge les deux types de synchronisation.

Les écrans incurvés sont-ils meilleurs pour les jeux ?

C’est possible. Les écrans incurvés ont tendance à être grands et l’effet peut être très immersif, notamment pour les jeux de course et autres expériences similaires. Mais ils prennent aussi beaucoup de place et ne sont pas aussi adaptés à certaines activités, surtout si deux personnes ou plus essaient de regarder l’écran en même temps. Réfléchissez à l’utilisation que vous ferez de votre installation avant de vous décider pour un moniteur incurvé.

Que fait le HDR dans un moniteur de jeu ?

Le HDR ou High Dynamic Range est une norme de couleur : les moniteurs compatibles peuvent afficher une gamme de couleurs plus étendue, un meilleur rapport de contraste et des niveaux de luminosité améliorés. Les normes HDR plus élevées, telles que la norme HDR10, offrent une meilleure qualité visuelle. Cependant, le HDR ne rend pas automatiquement un moniteur meilleur qu’un autre, et les spécifications HDR peuvent varier (des options telles que DisplayHDR sont plus strictes à cet égard).

Trois remarques importantes sur le HDR. Tout d’abord, le HDR doit également être compatible avec des jeux spécifiques, ce qui signifie que les développeurs ont établi des normes visuelles pour tirer parti des capacités du HDR. Deuxièmement, le HDR n’est qu’une amélioration visuelle et n’aidera pas dans les jeux compétitifs, il peut aussi parfois ralentir les taux d’images. Troisièmement, le HDR rend généralement un moniteur plus cher, alors ne le choisissez pas si vous n’en avez pas besoin.

Puis-je utiliser mon téléviseur comme moniteur de jeu ?

En gros, oui. Les téléviseurs offrent des options similaires en matière de taux de rafraîchissement, de résolutions, de prise en charge du HDR et de connexions telles que HDMI-plus.

HDMI 2.1 a ajouté la prise en charge de la technologie ouverte Adaptive Sync, et certaines marques de téléviseurs, comme Samsung, prennent en charge FreeSync. Certains modèles sont disponibles dans des tailles beaucoup plus grandes que les moniteurs, ce qui est utile si vous devez vous asseoir plus loin de l’écran. Il existe également des écrans OLED et d’autres options d’affichage avancées pour les téléviseurs.

Toutefois, les téléviseurs sont généralement plus chers que les moniteurs, de sorte que vous finirez probablement par payer cher pour des spécifications similaires. Les téléviseurs peuvent également manquer de certains modes, options de menu et fonctions de personnalisation dont disposent les moniteurs de jeu.

Peut-on utiliser un moniteur de jeu comme un moniteur normal ?

Absolument. Il est conseillé de définir des profils différents pour les jeux, le travail régulier, le divertissement et d’autres modes, car certains paramètres peuvent affecter vos expériences différemment.

Notez également que la résolution n’est souvent pas une priorité sur les moniteurs de jeu, car elle peut interférer avec les taux de rafraîchissement élevés et d’autres spécifications, alors qu’elle peut être une caractéristique plus importante pour un moniteur ordinaire en fonction de l’utilisation.