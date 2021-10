Google interdit l’affichage de publicités diffusant de fausses affirmations sur le changement climatique

Google a interdit l’affichage de publicités sur des vidéos YouTube et d’autres contenus diffusant de fausses affirmations sur le changement climatique, dans le cadre de ses efforts continus pour préserver la sécurité des marques.

Cette décision signifie que tout site Web ou créateur YouTube souhaitant tirer un profit commercial de son travail ne pourra plus héberger des déclarations inexactes ou « contredire le consensus scientifique » sur le phénomène.

Qualifier le changement climatique de canular ou d’escroquerie ne sera pas toléré dans le cadre du nouveau régime, de même que les tentatives visant à nier le réchauffement de la planète ou à briser le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique.

Conçu pour mettre fin à la réputation de YouTube en tant que foyer de désinformation, cet exercice de nettoyage vise à récompenser les voix réfléchies et à pénaliser ceux qui cherchent à saper la science établie.

Pour expliquer son durcissement, Google a déclaré : « Ces dernières années, nous avons entendu directement un nombre croissant de nos partenaires annonceurs et éditeurs qui nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant les annonces qui côtoient ou promeuvent des affirmations inexactes sur le changement climatique. »

La mesure place le déni du changement climatique sur la même liste noire de contenu pour la publicité bloquée ou restreinte que la violence, la consommation de drogues, les armes à feu et le matériel pour adultes. Cette mesure s’inscrit dans le contexte d’une réaction de plus en plus vive des agences de publicité, qui s’inquiètent de leur association avec des informations erronées sur le changement climatique et de l’atteinte à leur réputation qui peut en résulter.

Avec cette décision, Google rompt les rangs avec son homologue Facebook, qui n’interdit toujours pas les publicités colportant des contrevérités liées au changement climatique, et choisit de lancer un centre de désinformation à la place.

En 2019, plus de 20 agences SEA se sont engagées à cesser de travailler sur des dossiers relatifs aux combustibles fossiles en signe de soutien au mouvement Extinction Rebellion.