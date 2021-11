Google Nest contre Ring : qui a les meilleures sonnettes vidéo ?

Vous cherchez une sonnette vidéo pour renforcer la sécurité de votre maison ? Nous comparons deux des meilleures options afin d’en examiner tous les détails, de voir à quoi ressemblent leurs modèles et de déterminer celle qui, selon nous, est la meilleure option pour les consommateurs. Google Nest vs. Ring.

Ring et Google proposent quelques-unes des meilleures sonnettes vidéo du marché et il est judicieux de faire des achats à cette période de l’année, surtout si vous cherchez à faire des économies. Les sonnettes en particulier sont susceptibles de faire l’objet de remises, car il s’agit d’une marque d’Amazon et, avec le Black Friday, vous êtes presque sûr de trouver des bonnes affaires.

Design et variété

Les sonnettes Nest de Google existent en deux versions : une version à piles qui peut être placée n’importe où et un modèle filaire plus grand qui doit être connecté à l’électricité de la maison pour fonctionner.

À part cela, les deux appareils ont un design très similaire, une forme verticale simple qui met en évidence la sonnette réelle. Le modèle à piles est disponible en plusieurs couleurs, tandis que la version filaire est uniquement disponible en noir.

La marque Ring d’Amazon, quant à elle, dispose d’une gamme de produits beaucoup plus variée, comprenant la Video Doorbell Pro, la Doorbell 3 et 4, la Doorbell Pro 2, la Doorbell Elite et une nouvelle version 2020 de la Video Doorbell standard.

Si vous voulez des options, Ring est la marque qu’il vous faut. Leurs designs varient un peu d’un modèle à l’autre, mais ils ont tendance à être un peu plus volumineux que les sonnettes Nest, et se distingueront certainement davantage sur votre porche.

Batterie

La version filaire de la sonnette Nest demande peut-être plus de travail pour être installée, mais vous n’aurez jamais à vous soucier de recharger la batterie. En outre, les sonnettes filaires peuvent utiliser la sonnette que vous avez déjà installée.

La version à piles, quant à elle, vous permet de placer la sonnette à l’endroit le plus pratique et d’obtenir les meilleures vues pour la caméra vidéo, tout en ayant la possibilité de personnaliser la nouvelle sonnette.

Ring propose également des sonnettes vidéo filaires et à piles, mais avec un plus grand nombre d’options dans chaque catégorie. Les deux modèles vous permettent de connecter la sonnette avec une batterie si vous le préférez.

Les piles de l’anneau et du Nest durent un certain temps en fonction de la fréquence d’activation, généralement plusieurs mois avant d’avoir besoin d’être rechargées, mais si votre caméra fait face à une rue animée, cela peut être beaucoup plus souvent que cela.

Ring, en particulier, a fait un excellent travail en concevant des piles qui se retirent rapidement, bien que cela puisse varier un peu selon le modèle, tandis que Google vous oblige à détacher entièrement la section avant de la sonnette.

Caméra vidéo

La caméra vidéo est l’un des éléments les plus importants d’une sonnette d’entrée, aussi prenons le temps d’examiner ses caractéristiques. Google et Ring proposent tous deux des versions 2020 de leur sonnette standard, ce qui constitue un excellent point de départ.

La sonnette de Nest utilise une caméra d’une résolution HD de 960 x 1 280 pixels, orientée verticalement et conçue pour se concentrer sur la vue complète de votre porche afin de voir clairement tous les détails des personnes et des colis. Il est doté de capteurs de mouvement et de proximité, et d’une vision nocturne pouvant atteindre 3 mètres.

La dernière sonnette de Ring offre une caméra plus traditionnelle de 155 degrés (90 degrés verticaux) avec une résolution HD de 1080p. Des capteurs de mouvement et de vision nocturne sont également inclus.

Il n’y a pas de grande différence ici, mais le rapport d’aspect 4:3 de la sonnette Nest est meilleur pour un regard plus proche juste devant votre porte, tandis que la sonnette Ring se distingue par un balayage de sécurité plus large.

Les sonnettes vidéo Ring haut de gamme offrent une meilleure résolution (la Pro 2, par exemple, propose une vidéo UHD), tandis que la sonnette câblée Nest, plus ancienne, offre également une meilleure résolution.

Qualité audio

Les deux marques proposent des sonnettes vidéo qui incluent des communications audio bidirectionnelles que vous pouvez ouvrir tout en regardant un flux en direct pour engager le dialogue. Ils sont petits, mais adéquats pour une brève communication en cas de besoin.

Cependant, vous ne pourrez pas enregistrer d’audio (les lois sur la protection de la vie privée des États ont quelque chose à dire à ce sujet). Il n’y a pas beaucoup de différence à s’inquiéter dans cette catégorie.

Installation

Erika Rawes/Digital Trends

Les deux types de sonnettes vidéo ont une configuration similaire, selon que vous utilisez une version à piles ou filaire. Nous pensons que les vidéos Google sont un peu plus conviviales pour les nouveaux arrivants, mais c’est un autre domaine où il n’y a pas beaucoup de différence.

Tous deux offrent des instructions détaillées et des vidéos étape par étape qui rendent l’installation largement indolore du point de vue du bricolage, bien que, si le câblage est impliqué, vous devriez avoir au moins une certaine expérience électrique.

Fonctions intelligentes et assistants vocaux

Les deux marques proposent des sonnettes vidéo avec des zones de détection de mouvement et la capacité d’identifier certains objets, mais la technologie d’intelligence artificielle de Google contribue à rendre les sonnettes Nest beaucoup plus intelligentes à cet égard.

Les sonnettes de Ring sont capables de reconnaître les personnes et d’envoyer des notifications textuelles riches, mais la sonnette à piles de Google peut identifier les personnes, les véhicules, les animaux et les colis, et envoyer des alertes textuelles personnalisées en devinant ce qui a déclenché la sonnette. Il peut même suivre des visages familiers avec un abonnement payant.

Il convient également de mentionner les modes d’application utilisés pour un contrôle étendu. Les modes de l’application Ring peuvent être appliqués à tous les appareils Ring de votre maison. Ils comprennent un mode intérieur qui active les caméras extérieures et un mode extérieur qui active les capteurs et les caméras intérieurs et extérieurs.

Les applications Google Home et Nest ont également des fonctionnalités. A la maison y Absentmais, s’il est possible de les utiliser manuellement, les appareils Google peuvent également passer de l’un à l’autre sur la base de détecteurs de présence sur certains appareils.

Les modes At Home et Away sont utiles si vous possédez plusieurs appareils Ring ou Nest différents et que vous souhaitez les contrôler tous en même temps.

Stockage et partage de vidéos

Il est également important de parler du stockage des vidéos, car les deux marques diffèrent dans leur façon de le gérer. Google offre la possibilité de stocker gratuitement et à tout moment jusqu’à trois heures d’historique des événements.

Une fois les trois heures utilisées, vous devrez les supprimer. Achetez l’abonnement Nest Aware (6 $ par mois, et cela permet de conserver les clips vidéo « événements » pendant 30 jours, quelle que soit leur durée).

Ring vous permet de stocker gratuitement vos photos jusqu’à sept jours, mais ne permet pas de stocker gratuitement des clips vidéo ; pour cela, vous devez souscrire un abonnement à Ring Protect (3 $ par mois), qui vous permet de stocker des vidéos pendant 30 à 60 jours, selon les détails.

Enfin, si vous aimez utiliser des assistants vocaux ou coupler votre sonnette avec un écran intelligent comme le Nest Hub Max ou l’Echo Show, notez que les sonnettes vidéo Ring sont compatibles avec Alexa, tandis que les sonnettes Nest ne fonctionnent qu’avec l’assistant Google.

Prix et disponibilité.

Pour connaître les prix et la disponibilité des sonnettes vidéo Google Nest, vous pouvez consulter ce site.

Pour connaître les prix et la disponibilité des sonnettes vidéo Ring, vous pouvez vérifier ici.

Les deux sonnettes Nest de Google sont vendues entre 179 dollars (modèle à piles) et 229 dollars (version filaire).

Ring, en revanche, propose un éventail de prix et de packs d’équipements beaucoup plus large, ce qui permet d’économiser de l’argent ou de dépenser beaucoup plus pour une sonnette dotée de capacités de résolution supplémentaires.

Les modèles de l’anneau vont de 59 dollars pour la version filaire de base à 349 dollars pour le modèle Elite adapté aux entreprises. Grâce en partie à son lien avec Amazon, il est également possible de trouver une variété d’offres groupées, notamment en associant Ring à d’autres appareils intelligents ou à des produits Ring supplémentaires. Les offres groupées varient et peuvent inclure :

Associez une sonnette vidéo Ring à une autre caméra, comme la caméra intérieure Ring, pour obtenir une vue à la fois intérieure et extérieure.

Des packs de luxe qui combinent une sonnette vidéo et une série de lampes de sécurité pour une couverture extérieure complète.

Packs avec une sonnette supplémentaire pour installer une nouvelle sonnette à l’intérieur de votre maison.

Il existe également une liste tournante de « Deals » de l’anneau qui permet de garder un œil sur les réductions actuelles. Les sonnettes vidéo Nest, quant à elles, ne sont pour l’instant disponibles que sous forme d’achat d’un seul produit.

En résumé : Ring a la variété, mais la qualité de Nest est difficile à battre.

La variété de Ring est un gros avantage, surtout si vous cherchez à économiser de l’argent ou si vous voulez une sonnette vidéo à des fins professionnelles. Les sonnettes Nest de Google présentent des caractéristiques de qualité difficiles à battre, notamment une meilleure identification des objets et un processus d’installation très simple.

Il est également difficile de battre ces trois heures d’historique vidéo en streaming gratuit, alors que Ring exige un abonnement pour avoir un historique vidéo, ce qui, dans certains cas extrêmes, peut être utile.