Google va avoir sa propre Apple One appelée Pixel Pass

Google pourrait annoncer une nouvelle formule d’abonnement inspirée de l’Apple One, appelée Pixel Pass.

Selon une image divulguée par le pundit tech M. Brandon Lee, l’abonnement comprendrait un nouvel appareil Pixel avec une garantie étendue et des abonnements premium pour plusieurs services de Google. Les services inclus dans le Pixel Pass seraient apparemment Google One, Play Pass, YouTube Premium ou YouTube Music et Google Fi.

Ces services proposent la diffusion de vidéos et de musique en continu, le stockage sur le cloud, un abonnement à des applications et une couverture du réseau mobile. La fuite ne fait aucune mention de Google Stadia, le service de streaming de jeux basé sur le cloud de Google.

Pixel Pass : Il semble s’agir d’un mélange du plan de mise à niveau de l’iPhone, qui permet d’obtenir un nouveau téléphone chaque année, et de l’abonnement Apple One. https://twitter.com/thisistechtoday/status/1447248490321514500

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation du service, donc nous ne savons pas quel sera le prix ou les territoires où il sera disponible. Toutefois, il est fort possible qu’il s’agisse d’une offre limitée aux États-Unis, surtout si la compatibilité avec Google Fi est confirmée, car si le service de télécommunications MVNO de Google fonctionne dans plusieurs pays, il doit être activé aux États-Unis.

On ne sait pas non plus quels téléphones offriront ce nouveau forfait, mais étant donné que l’événement de dévoilement du très attendu nouveau Pixel 6s aura lieu le 19 octobre, il y a de fortes chances que le Pixel Pass soit annoncé aux côtés de ces appareils. Les nouveaux Pixel 6s devraient être dotés d’une double caméra avec un capteur de 50MP, ainsi que d’un outil appelé Gomme magique qui permet de supprimer rapidement et facilement les objets et les personnes d’une photo.