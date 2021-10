Google veut intégrer Instagram et TikTok dans ses résultats

in

Selon un nouveau rapport, Google négocie des accords avec Instagram et TikTok pour indexer leur contenu dans les résultats de recherche.

The Information a les premiers détails des discussions de Google avec Facebook et ByteDance – les sociétés mères d’Instagram et TikTok respectivement.

« Trois personnes informées de ces discussions » ont déclaré à The Information que des accords étaient en cours d’élaboration pour fournir à Google les données dont il a besoin pour indexer et classer les vidéos.

L’accord serait similaire à celui conclu entre Google et Twitter en 2015, dans lequel Google s’est vu accorder l’accès à un « firehose » de données de tweet pour une indexation immédiate.

Avant de former un partenariat avec Twitter, Google n’indexait pas et ne classait pas les tweets individuels dans les résultats de recherche comme il le fait aujourd’hui.

Aujourd’hui, il est si courant de trouver du contenu Twitter dans les SERP de Google qu’il est difficile de se souvenir de l’époque où les tweets n’étaient pas accessibles par une simple recherche.

Si les négociations entre Google, Instagram et TikTok aboutissent, le contenu vidéo de courte durée pourrait devenir aussi courant que les tweets dans les résultats de recherche.

En ce qui concerne les négociations sur les recherches, un porte-parole de Google a fourni la citation suivante à The Information, qui ne confirme ni n’infirme rien :

« Comme agence SEO, nous aidons les sites à rendre leur contenu découvrable et à tirer profit de leur présence sur Google, et ils peuvent choisir comment ou si leur contenu apparaît dans les résultats de recherche. »

Pour répondre à la remarque du porte-parole, apparaître dans Google Search est un choix pour les éditeurs de contenu.

Dans la plupart des cas, ce choix est une évidence, car pourquoi un site web ne voudrait-il pas que son contenu soit trouvé dans Google ?

En ce qui concerne Instagram et TikTok, il y a des raisons pour lesquelles ils ne voudraient pas transmettre à Google les données dont il a besoin pour indexer les vidéos.

Google est propriétaire de YouTube, qui est en concurrence pour le même public de téléspectateurs de vidéos courtes. Il est compréhensible qu’Instagram et TikTok soient réticents à partager trop d’informations sans recevoir quelque chose de valeur en retour.

Dans le cadre de l’accord conclu entre Google et Twitter, par exemple, la société de recherche paie un droit de licence annuel. En contrepartie, Google a la possibilité d’indexer les tweets dès qu’ils sont publiés sur la plateforme.

Il est probable qu’Instagram et TikTok recevront une compensation similaire. En outre, ils bénéficieront également des avantages liés à la possibilité de découvrir leur contenu sur Google.

Actuellement, il n’est pas possible d’effectuer une recherche dans Google pour trouver des vidéos Instagram ou TikTok. Cet accord permettrait de le faire, ce qui pourrait attirer un tout nouveau public de téléspectateurs sur ces plateformes.

En retour, Google aura des milliards de nouvelles vidéos à indexer dans les résultats de recherche. C’est un élément positif pour la longévité du premier moteur de recherche au monde.

À long terme, l’élargissement de l’index de Google avec le contenu d’Instagram et de TikTok fera du moteur de recherche une destination à la fois pour les articles et les vidéos.

Cela pourrait conduire à une augmentation du volume de recherche global, et plus de recherches sur Google signifie plus d’opportunités pour tous les éditeurs d’être trouvés.

Si les trois géants de l’Internet parviennent à se mettre d’accord, tout le monde y gagnera.

Les termes potentiels des accords que Google négocie avec Facebook et ByteDance ne sont pas disponibles pour le moment.