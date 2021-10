Grand Theft Auto ne serait pas le même sans sa bande sonore

Récemment, Rockstar Games a annoncé que trois de ses jeux reviendraient dans une version remastérisée : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, qui arriveront sous le nom de Grand Theft Auto : The Trilogy sur toutes les plateformes en 2021. C’est une nouvelle qui faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps, mais maintenant qu’elle a été confirmée, les fans se réjouissent déjà.

Et avec cette merveilleuse annonce, il est impossible de ne pas se rappeler les bons moments qu’ont procuré ces titres, fortement influencés par la musique qui s’y trouvait. Si le gameplay et les graphismes sont les aspects les plus importants d’un jeu vidéo, il y a certains jeux qui ne seraient pas les mêmes sans leur bande sonore, tant en termes de succès que d’expérience de jeu, et c’est le cas de la franchise Grand Theft Auto.

Cette saga de Rockstar Games s’est caractérisée par l’inclusion de radios fictives qui intègrent des publicités ridicules, des annonceurs excentriques et surtout des chansons populaires sous licence de différentes époques. Celles-ci ont été créées pour accompagner les joueurs au cours des missions du jeu, mais en réalité, même monter dans une voiture et conduire sans but juste pour écouter de la musique était agréable.

D’autre part, Grand Theft Auto a réussi à représenter de manière adéquate chaque période couverte par ses jeux. Chaque jeu se déroule à une époque et dans une ville différentes, ce qui confère à chaque titre une identité unique. En plus de représenter cela avec les dialogues, les vêtements des personnages et les décors, Rockstar Games l’a fait avec la musique.

La société a réussi à capturer dans ses jeux ce que l’on entendait à chaque époque, et ceux-ci ont même servi de vitrine à de nouveaux genres musicaux ou à certains moins reconnus. Ainsi, de nombreux fans ont pu découvrir de nouvelles musiques ou prendre plaisir à écouter de vieux classiques en les jouant, le tout grâce à une sélection rigoureuse de chansons.

Grand Theft Auto III

Le premier jeu de ce remaster est Grand Theft Auto III. Sorti à l’origine il y a presque 20 ans (le 22 octobre 2001 pour être exact), il se déroule à Liberty City (une ville fictive basée à New York) et ses événements se déroulent la même année de sortie.

GTA III comprenait neuf stations de radio avec différents genres de musique et, pour la première fois dans la série, l’une d’entre elles était uniquement parlante (Chatterbox FM). De nombreuses chansons figurant dans le jeu ont été écrites spécialement pour la bande-son par des musiciens de Rockstar, mais un grand nombre de titres sont des contributions d’artistes réels. Il s’agit notamment de K-Jah Radio, de l’artiste de reggae et de dub Scientist, de Game Radio avec des morceaux de hip-hop, de RISE FM avec de la musique trance et house et de MSX FM avec de la drum and bass.

Ce dernier est l’un des radios les plus énergiques et les plus curieux de toute la saga. Alors que les autres ont joué des morceaux appartenant à des genres plus connus et très répandus à la fin des années 1990 et au début des années 2000, comme la pop et le rock alternatif, DJ Timecode et MC Codebreaker ont montré la face un peu plus cachée de la musique électronique avec MSX FM, imitant parfaitement une station de radio pirate britannique, sans publicité ni bavardage, juste des morceaux à 140+ BPM.

N’oublions pas non plus que GTA III a repris une partie de la bande-son iconique du film Scarface de 1983, composée par Giorgio Moroder. Elle est arrivée dans le jeu sous le nom de Flashback 95.6 et représentait une station de radio rétro nostalgique, qui diffusait de la musique d’il y a 20 ans.

Grand Theft Auto : Vice City

Le titre suivant de la trilogie est GTA Vice City, sorti en 2002. Comme son nom l’indique, il se déroule à Vice City, une ville fictive inspirée de Miami, en 1986. Contrairement aux jeux précédents de la série, qui reposaient essentiellement sur des créations originales, Vice City dispose d’un vaste contenu sous licence ; en fait, il ne comporte que cinq chansons originales. Il s’agit probablement de la meilleure représentation localisée des années 1980 dans les jeux vidéo.

La bande sonore de neuf radios nous a montré différents genres de musique joués dans les années 80 ; le jeu a même commencé par une chanson célèbre de cette époque. Après la cinématique d’introduction, vous deviez conduire une moto jusqu’à la première mission, et lorsque vous montiez dessus, la chanson « Billy Jean » de Michael Jackson était jouée par défaut.

Ce jeu présentait un ensemble impeccable de musiciens emblématiques des années 1980 et des décennies précédentes. La radio Flash FM présentait des artistes tels que Hall and Oates, INXS et Electric Light Orchestra. Emotion 98.3 présentait Foreigner, Roxy Music et Toto. Fever 105 avait les Pointer Sisters, Rick James et Kool & ; the Gang. Et la vague 103 comprenait Frankie Goes to Hollywood, The Human League, Blondie, Tears for Fears, ABC, Spandau Ballet et une foule d’autres artistes dont les chansons continuent d’être jouées en permanence, malgré toutes les années qui ont passé.

Vice City a également introduit le hard rock, le heavy metal et le thrash metal dans la saga avec la radio V-Rock, animée par Lazlow. On y trouve des chansons telles que « Madhouse » d’Anthrax, « Raining Blood » de Slayer, « Peace Sells » de Megadeth, « 2 Minutes to Midnight » d’Iron Maiden et « You’ve Got Another Thing Comin' » de Judas Priest. Il comprend également des morceaux du groupe fictif Love Fist, qui apparaît dans quelques missions du jeu.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier la radio Espantoso, la seule station de radio en langue espagnole incluse dans le jeu, qui représente la population latino de Miami. Elle mettait en scène un présentateur hilarant nommé Pepe et était caractérisée par le latin jazz, le mambo et la salsa. Il comprenait des chansons dont les fans se souviennent encore, comme « Mambo Gozón » de Tito Puente, « Maracaibo Oriental » de Benny Moré et « La vida es una Lenteja » d’Unaesta, qui a en fait été créée par le musicien de Rockstar Craig Conner.

Grand Theft Auto : San Andreas

Ce jeu de 2004 se déroule à San Andreas, une ville fictive basée à Los Angeles, en 1992. Ce titre a permis d’étendre l’expérience musicale de Vice City ; en effet, toutes les chansons ont fait l’objet d’une licence, une première pour la série.

Le jeu comportait 11 stations de radio et, en raison de l’époque sur laquelle il était basé, certaines d’entre elles diffusaient du hip-hop de la côte ouest (Los Santos Radio), du hip-hop de la côte est (Playback FM), de la house (SF-UR), ainsi que du rock alternatif et du grunge (Radio X). Ce sont tous des genres qui ont émergé ou se sont développés dans les années 90, la représentation de Rockstar de cette époque était donc tout à fait appropriée.

GTA : San Andreas a de nouveau fait appel à des artistes de renommée mondiale issus de différents genres, tels que Depeche Mode, Faith No More, Rage Against the Machine, The Isley Brothers, Kiss, David Bowie, Public Enemy, Eric B. & ; Rakim, 2Pac, N.W.A., Dr. Dre et Cypress Hill.

Le problème des droits

Bien qu’il s’agisse de l’une des plus grandes franchises de jeux vidéo de l’histoire, GTA n’est pas à l’abri des problèmes de licences musicales, qui peuvent rendre difficile la conservation de la bande-son d’un jeu sur une longue période.

Dans le cas de GTA III, la bande-son est restée pratiquement intacte au fil des ans, puisqu’elle comprend essentiellement des chansons originales. Mais les bandes sonores des versions actualisées de GTA : Vice City et GTA : San Andreas ne sont pas exactement les mêmes.

Par exemple, dans la version moderne de Vice City, les chansons « Billie Jean » et « Wanna Be Startin’ Somethin' » de Michael Jackson et au moins cinq autres chansons ont été supprimées. Alors que dans San Andreas, près de 20 chansons ont été exclues, dont « Killing in the Name » de Rage Against the Machine et « I Don’t Give A f*ck » de 2Pac.

Rockstar Games n’a pas abordé la question de la bande-son, donc nous ne savons pas encore si les remasters incluront les chansons supprimées. Cependant, il est peu probable que cela se produise. En fait, il est possible que Rockstar doive retirer encore plus de chansons s’il ne parvient pas à renouveler les droits pour les remasters.

Peut-être que pour certains joueurs, cela n’a rien à voir, surtout si l’on considère qu’ils peuvent actuellement écouter de nombreux titres exclus sur des plateformes de streaming. Cependant, pour une autre partie des joueurs, ces bandes sonores sont essentielles à l’expérience de jeu, et elles ont marqué leur adolescence (sans oublier le facteur nostalgie).