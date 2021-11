Guide Animal Crossing : New Horizons : les créatures de novembre

De nouvelles arrivent chaque mois les créatures dans Animal Crossing : New HorizonsSaviez-vous que les collectionner est important pour remplir votre Capturapedia et votre musée (et gagner quelques baies) ? Il vous faudra peut-être un certain temps pour maîtriser l’art de les attraper. Vous devez vous faufiler jusqu’à eux et mettre la main dessus avant qu’ils ne s’envolent ou ne s’enfuient, sans compter qu’il y a des scorpions ou des tarentules qui peuvent vous assommer. Regardez toutes les créatures dans le Novembre 2021 dans notre guide Animal Crossing : New Horizons.

Quelques conseils pour attraper les insectes

Il existe des moyens d’empêcher les insectes de s’échapper. Assurez-vous que vous avez la perche, l’échelle et le filet dans votre inventaire. Les insectes apparaîtront partout sur l’île, vous devrez donc fouiller tous les coins et recoins pour trouver tous les différents types. Si votre priorité dans le jeu est d’attraper des insectes, avoir deux filets dans votre inventaire peut s’avérer utile ; ainsi, si l’un d’eux se casse, vous n’aurez pas à retourner dans les magasins Nook ou à en fabriquer un au milieu de la chasse.

Le grillon des oignons est le seul insecte pour lequel vous aurez besoin d’une pelle. Lorsque vous chassez cette beauté, munissez-vous d’une pelle et cherchez le son strident que font les grillons. Quand tu penses que ça ne peut pas être plus fort, commence à creuser. Après un certain temps, le criquet oignon apparaîtra et vous devrez rapidement passer au filet pour l’attraper.

La meilleure façon d’attraper les créatures les plus dangereuses, comme les scorpions et les tarentules, est de les surprendre. Lorsque vous voyez une de ces créatures agressives, tenez le filet dans votre main et appuyez sur A pour vous approcher lentement. Lorsqu’ils lèvent leurs jambes avant, arrêtez d’avancer et attendez qu’ils abaissent leurs jambes avant. Alors allez de l’avant. Lorsque vous êtes suffisamment proche (ou juste avant qu’ils ne vous foncent dessus), relâchez le bouton A et attrapez le coquin.

Liste des bogues

Animal Crossing : New Horizons est étroitement lié aux saisons du monde réel. Cela signifie que de nouveaux bugs arriveront chaque mois, exactement comme ils arriveraient dans la vie réelle. Cela signifie également qu’il y aura des insectes différents dans l’hémisphère sud et dans l’hémisphère nord. Il est important de se rappeler que la présence d’insectes dépend de l’heure de la journée.

Quoi de neuf en novembre 2021 ?

En novembre, vous trouverez plusieurs changements dans les bugs disponibles. Dans l’hémisphère nord, beaucoup des insectes apparus en octobre restent, bien que le papillon monarque, le criquet long, le grillon, la mante, entre autres, arrivent. D’autre part, le papillon jaune, le grillon cloche, la punaise, la coccinelle, le scarabée tigre et le scorpion ont fait leurs adieux.

L’hémisphère sud est également en train de changer. La tarentule a été remplacée par le grand empereur violet, la libellule à bandes, les stridents aquatiques, le violoniste et le scorpion, entre autres. Bien sûr, un grand nombre des bogues d’octobre sont encore disponibles.

Vous trouverez ci-dessous les listes complètes des bugs de novembre 2021 dans les hémisphères nord et sud.

Hémisphère nord

Papillon commun : De 4 h à 19 h. (160 baies)

Papier cerf-volant papillon : De 8 h à 19 h. (1,000)

Le papillon monarque : De 4 h à 17 h. (140)

Miteux : De 19 heures à 4 heures du matin. (130)

Un long homard : De 8 h à 19 h. (200)

Homard migrateur : De 8 h à 19 h. (600)

Sauterelles de riz: de 8 heures à 19 heures. (160)

Cricket : De 17 heures à 8 heures du matin. (130)

Mantis : De 8 h à 17 h. (430)

La mante de l’orchidée : De 8 h à 17 h. (2400)

Guêpe: toute la journée (2500)

Zigoptères : toute la journée (500)

Le cricket des taupes : toute la journée (500)

Le coléoptère du violon : toute la journée (450)

Le longicorne des agrumes : toute la journée (350)

Personnelde 4 h à 8 h et de 17 h à 19 h. (600)

La chenille du sac : toute la journée (600)

Fourmi: toute la journée (80)

Le bernard-l’hermiteDe 19 heures à 8 heures du matin. (1,000)

Cafard de mer : toute la journée (200)

Mouche: toute la journée (30)

Puces: toute la journée (70)

Escargot : toute la journée (250)

Le virus de la pilule : De 11 h à 16 h. (250)

Mille-pattes : De 16 h à 23 h. (300)

Araignée : De 19 heures à 8 heures du matin. (480)

La tarentule : De 19 heures à 4 heures du matin. (8,000)

Hémisphère sud

Papillon commun : de 4 heures à 19 heures. (160)

Papillon jaune : de 4 heures à 19 heures. (160)

Le papillon tigre : de 4 heures à 19 heures. (240)

Papillon paon: de 4 h à 19 h. (2500)

Papier cerf-volant papillon : de 8 h à 19 h. (1000)

Grand empereur pourpre : De 4 h à 19 h. (3000)

Mariposa Agrias : De 8 h à 17 h. (3000)

Le papillon Birdwing par Rajah Brooke : De 8 h à 17 h. (2.500)

Le papillon de la reine Alexandra : De 8 h à 16 h. (4.000)

MiteuxDe 19 heures à 4 heures du matin. (130)

Papillon de nuit de l’AtlasDe 19 heures à 4 heures du matin. (3.000)

Le papillon de nuit de Madagascar : De 8 h à 16 h. (2.500)

Un long homard : De 8 h à 19 h. (200)

Mantis : De 8 h à 17 h. (430)

La mante de l’orchidée : De 8 h à 17 h. (2.400)

Abeille : De 8 h à 17 h. (200)

Guêpe: toute la journée (2500)

Libellule de Darner: de 8 heures à 17 heures. (230)

Libellule avec des bandes : De 8 h à 17 h. (4.000)

Le cricket des taupes : toute la journée (500)

Bottes d’eau: de 8 heures à 19 heures. (130)

Coléoptère plongeur : De 8 h à 19 h. (800)

Une punaise d’eau géante : De 19 heures à 8 heures du matin. (2,000)

Punaise : toute la journée (120)

Une punaise puante avec un visage d’homme : De 19 heures à 8 heures du matin. (1,000)

Ladybird : De 8 h à 17 h. (200)

Cicindèle : toute la journée (1500)

Le scarabée bijou : toute la journée (2400)

Le coléoptère du violon : toute la journée (450)

Le longicorne des agrumes : toute la journée (350)

Coléoptère Rosalia batesi : toute la journée, (3000)

Sac de chenilles: toute la journée (600)

Fourmi : toute la journée (80)

Bernard l’Hermite : 7 p.m. à 8 a.m. (1,000)

Blatte de mer: toute la journée (200)

Mouche : toute la journée (60)

Puce : toute la journée (70)

Escargot : toute la journée (250)

Le virus de la pilule : De 23 h à 16 h. (250)

Mille-pattes : De 16 h à 23 h. (300)

Araignée : De 19 heures à 8 heures du matin. (480)

Scorpion : De 19 heures à 4 heures du matin. (8.000)