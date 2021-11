Halo Infinite, premières impressions : un monde plus ouvert

Le report de Halo Infinite de 2020 à fin 2021 ne semble pas avoir eu de conséquences majeures parmi les fans. Les fans de Halo l’attendent avec impatience, et le succès de la bêta multijoueur publique en est la preuve : beaucoup se sont pressés pour y jouer, sur toutes les plateformes.

D’autre part, un élément qui a suscité une certaine inquiétude au sujet de Halo Infinite concerne la campagne, qui, pour la première fois, s’écartera de son schéma plus linéaire pour adopter un modèle de monde ouvert, inédit jusqu’à présent dans la franchise. Ce qui se rapproche le plus d’un monde ouvert est Halo 3 : ODST, un très bon spin-off de Halo 3 qui, à une échelle plus réduite que le jeu principal, donnait aux joueurs la possibilité de choisir l’ordre dans lequel ils devaient accomplir les missions principales.

Halo Infinite utilise un modèle de monde ouvert, mais selon les règles des anciennes campagnes Halo. Et les premières impressions sont positives pour ceux qui ne cherchent pas une réinvention de la série, mais un jeu ayant l’excellence des classiques (et moins proche de Halo 5, d’ailleurs). Halo Infinite est un jeu à monde ouvert, mais sa ligne de mission principale n’échappe pas à ce que Halo a toujours été.

La campagne d’Infinite, dans ses quatre premières missions, atteint plusieurs des bonnes notes en termes de ce que l’on attend de Halo. Chaque niveau s’inscrit dans cette logique de « 30 secondes de plaisir », de petites capsules d’action dans lesquelles vous affrontez des groupes d’ennemis et qui sont toujours très dynamiques car vous n’avez pas affaire à des soldats génériques, mais à différents types d’ennemis qui nécessitent des stratégies différentes.

Ces 30 secondes de plaisir sont présentes dans Infinite comme une constante. Les premiers niveaux ont des structures variées, car si certains sont plus linéaires, d’autres se déroulent dans des lieux plus ouverts. Et ceci, couplé à la présence d’ennemis spéciaux – qui peuvent vous donner du fil à retordre – et à quelques nouveaux ajouts à l’arsenal de Master Chief, rend les premières heures très dynamiques.

Sans aller trop loin, il y a deux détails de conception qui me frappent dans ces premières heures de Halo Infinite ; l’un d’eux a trait à la difficulté. Même en difficulté normale, j’ai perdu plus que ma part, non seulement contre les boss mais aussi dans les combats avec les ennemis ordinaires. Certains semblent faire plus de dégâts qu’avant – comme les chacals et un type très particulier de brutes – et d’autres semblent être plus gênants avec leurs armes qui ne tuent personne, mais sont toujours une gêne pour le bouclier.

Et l’autre point concerne les boss, qui donnent une nouvelle conclusion aux missions de Halo Infinite. Les boss sont simplement des ennemis plus grands que la normale, avec des barres de santé et de bouclier plus grandes et des routines spécifiques qui peuvent les rendre plus compliqués que d’habitude, surtout si j’oublie toute cette histoire d’attribution de points à l’équipement du Master Chief. Oui, il y a maintenant un petit arbre de compétences qui vous permet d’améliorer votre bouclier, le nombre d’utilisations de certaines capacités et d’autres éléments ; gérer John-117 dans Halo Infinite demande un peu plus de cervelle que dans les titres précédents.

Jusqu’à présent, et en tant que vétéran de toute la saga Halo depuis Combat Evolved, je ne pourrais pas être plus satisfait des premières heures du jeu. Personnellement, ce que j’ai toujours aimé dans Halo, c’est que, en tant que jeu de tir à la première personne, il se distingue des autres. Halo Infinite conserve ce sentiment, cette impression de contrôler un super-soldat qui ne vit pas seulement de son fusil préféré, mais qui ne s’amuse pas avec des armes extraterrestres ou des adversaires qui tapent du poing.

Halo Infinite est peut-être un monde ouvert avec des éléments presque génériques – comme le fait de nettoyer des bases, par exemple – mais jusqu’à présent, je n’y vois aucun problème. De plus, chaque fois que l’un d’eux apparaît sur la carte, je cours faire ce qu’il faut, sans attendre. Le Covenant ne mérite pas d’être différent.