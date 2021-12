Harry et Meghan Markle montrent leur fille Lilibeth Diana pour la première fois

Alors que le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont quitté leurs fonctions royales au début des années 2020, ils sont l’un des couples publics les plus suivis aux quatre coins du monde. Au milieu de cette année, ils ont accueilli leur deuxième fille et l’ont appelée Lilibeth Diana.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, mais surtout de Noël, Harry et Meghan ont publié une carte touchante à l’intention de leurs fans montrant pour la première fois le visage de l’arrière-petite-fille du La reine Elizabeth II posant avec son frère Archie et ses parents.

En tête de la carte figure le message « Joyeuses fêtes », puis on peut lire : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet. Archie a fait de nous des mamans et des papas et Lili a fait de nous une famille. Dans la perspective de 2022, nous avons fait des dons à diverses organisations qui honorent et protègent les familles ».

La famille du Prince Harry. Source : instagram @justjared

« De l’Afghanistan aux États-Unis : Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & ; Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms, Joyeuses fêtes et une bonne année de notre famille à la vôtre ! Comme toujours Harry, Meghan, Archie et Liliz », conclut le message envoyé par les ex. Le duc et la duchesse de Sussex.

La famille du Prince Harry. Source : instagram @justjared

Sur la photo de famille, on peut voir comment Archie, le fils aîné du couple, a grandi, portant lui aussi un jean et une chemise blanche pour s’accorder avec le look de son père. Harry portant des jeans déchirés et une chemise dans les tons de gris sur la carte postale. Meghan a également l’air décontracté dans un jean et un t-shirt bleus et des talons. Une famille heureuse.