Histoires et personnages des nouveaux livres Star Wars

La franchise Star Wars génère constamment de nouveaux contenus pour maintenir l’histoire en vie et satisfaire ses fans les plus exigeants.

En fait, quatre livres sont actuellement en cours d’écriture sur cet univers. Selon le site officiel de la saga, ces nouvelles histoires se concentrent sur des personnages familiers.

L’intrigue de certains de ces livres se déroule entre les différents films de la franchise et l’un de ces ouvrages pourrait permettre de compléter la backstory de Star Wars : Rise of Skywalker.

Les livres

Star Wars : Shadow of the Sith a été écrit par Adam Christopher et met en scène Luke Skywalker et Lando Calrissian. Il se déroule presque deux décennies après Le Retour du Jedi. Dans cette nouvelle œuvre, Luke et Lando vont enquêter sur une menace Sith provenant du monde mort d’Exegol. Il devrait sortir en juin 2022.

Broterhood, quant à lui, dépeint l’histoire d’Anakin Skywalker et d’Obi-Wan Kenobi, et la relation forte qu’ils forgent au milieu du chaos de la Guerre des Clones. Il pourrait être disponible en mai 2022 et est écrit par Mike Chen.

Stories of Jedi and Sith est une anthologie comprenant 10 histoires destinées aux jeunes lecteurs. Il s’agit de l’un des livres qui comportera davantage d’illustrations et qui devrait être mis en vente en juin de l’année prochaine.

Enfin, Obi-Wan Kenobi fera également partie d’une histoire intitulée Star Wars : Padawan, écrite par Kiersten White. Le livre sortira en juillet 2022 et mettra en scène Obi-Wan dans une aventure Jedi en solo.