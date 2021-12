Hollywood aura son premier film entièrement financé par des NFT

Les NFT et le monde du spectacle se croisent à nouveau. Hollywood aura son premier long métrage entièrement financé par des jetons non fongibles prouvant une fois de plus que ces actifs numériques sont là pour rester. L’un des hommes à l’origine de cette proposition unique est Niels Juulun producteur exécutif renommé qui a travaillé aux côtés de Martin Scorsese sur Silence, L’Irlandais et celle à venir Les tueurs de la lune fleurie.

Pour cette nouvelle entreprise, Juul a fondé NFT Studios et le film en question est A Wing and a Prayer. Il s’agit d’une comédie dramatique basée sur l’histoire vraie de Brian Milton le premier homme à faire le tour du monde en avion ultraléger en 1998. Il s’agit certainement d’un pari accrocheur, dont le financement est entièrement assuré par les FNT.

Pour faire face aux coûts de cette production, le studio publiera quelque 10 000 NFT qui accorderont des avantages à leurs détenteurs.. En fait, la société affirme qu’elle a déjà d’autres projets « entièrement développés » qui seront disponibles exclusivement pour ceux qui contribuent à l’initiative. L’intention est de lever entre 8 et 10 millions de dollars.

Selon Niels Juul lui-même, il a dit à The Guardian son idée est de « démocratiser » le financement des productions cinématographiques. « En tant que producteur, ma plus grande frustration vient de l’aspect financier. […]. Les studios réalisent principalement de grandes franchises cinématographiques, de sorte qu’un film indépendant peut prendre plusieurs années. Il est difficile d’obtenir des investisseurs pour des films et des productions, surtout au stade du développement, avec le système hollywoodien », a-t-il déclaré.

A Wing and a Prayerle premier film hollywoodien à être financé par des ENF

A Wing and a Prayer » racontera l’histoire vraie de Brian Milton, qui a fait le tour du monde en avion ultraléger en 1998.

Selon l’annonce, il s’agit du premier film hollywoodien entièrement financé par des NFT. le réalisateur et les stars sont déjà confirmés. Cependant, NFT Studios veut garder la surprise encore un peu ; les noms seront révélés avant le Festival international du film de Berlin en février. La production de A Wing and a Prayer commence en avril 2022, avec un tournage prévu à Malte et au Royaume-Uni.

Il est clair que les personnes à l’origine du projet veulent faire un tabac sur le marché mondial du film, à une époque de grande popularité pour les jetons non fongibles.. Des NFT ont récemment été vendus pour des sommes exorbitantes ; et si la technologie n’est pas sans controverse, elle ne semble pas avoir de plafond.

« Le financement d’un nouveau long métrage par les NFT va révolutionner la réflexion sur la production de films et de contenus multimédias à l’avenir ». […]. Je vois un appétit énorme de la part des investisseurs de NFTs pour un produit comme celui-ci », a-t-il déclaré. Jonathan Bixby Président de NFT Investments, la société qui s’est associée à Niels Juul pour fonder NFT Studios.