Honda présente 73 ans de produits en 60 secondes

Honda est l’un des constructeurs automobiles les plus respectés aux États-Unis, notamment en raison de sa maîtrise de la technologie automobile, qui lui a permis d’atteindre un niveau de qualité et de fiabilité dont peu d’autres constructeurs peuvent se targuer. Avec 12 usines de fabrication aux États-Unis, dont quatre sont consacrées à la construction d’automobiles, deux autres au Mexique et une au Canada, Honda joue un rôle important dans le développement socio-économique de l’Amérique du Nord.

Cependant, l’histoire de Honda, qui explique en grande partie sa réputation bien méritée, est peu connue. Son fondateur, Soichiro Honda, pour qui « le but de la technologie est d’aider les gens », était un admirateur de la méthode de production de masse d’Henry Ford, et même si Honda a construit sa première moto, la Type 1, en 1948, alors que la chaîne de montage mobile était déjà largement utilisée dans l’industrie, Honda n’a jamais manqué de citer Ford comme source d’inspiration.

En hommage à sa riche histoire, Honda lance aujourd’hui une nouvelle campagne de marketing aux États-Unis intitulée « The Origin of Determination » (L’origine de la détermination), qui met en vedette ses véhicules de la gamme Honda. 73 ans d’histoire à travers l’évolution de ses produits automobiles.

Le point culminant de la campagne est un spot télévisé qui montre une ruée vers plus de 100 véhicules construits par Honda au cours des 73 dernières années. Il commence par montrer brièvement la moto A-Type, qui cède ensuite la vedette et la tête de la ruée à la Honda Dream D-Type de 1949, la première moto originale créée par Soichiro Honda.

Parmi les véhicules vus dans le spot publicitaire : la S600 de 1964, l’une des premières voitures de tourisme de Honda, la Formule 1 RA272, la première Honda à remporter une course de Formule 1 en 1965, la Honda Civic de 1973, plusieurs SUV dont la Ridgeline de 2022, et même l’avion HondaJet Elite S. Le spot se termine par la gamme actuelle de Honda aux États-Unis, avec le tout dernier membre de la gamme Honda, la Civic de 2022.

La publicité sera diffusée à la télévision en clair, notamment sur des réseaux hispaniques tels que Univision et Telemundo, à la télévision par câble, sur des programmes en ligne à la demande tels que Hulu, Prime Video et Pluto, sur des plateformes numériques de style de vie telles que BuzzFeed, Thrillist, POPSUGAR, Amazon et Wunderkind, et sur des plateformes musicales numériques telles que VEVO et Spotify, ainsi que sur des réseaux sociaux tels que Pinterest, Snapchat, Facebook et Instagram.

« Avec cette nouvelle campagne de marque, nous racontons une histoire que seule Honda peut raconter, celle d’une entreprise déterminée à améliorer la vie des gens – en la rendant plus propre, plus sûre et plus amusante – en faisant constamment progresser la mobilité grâce à une détermination sans faille », a déclaré Jay Joseph, vice-président du marketing et de l’expérience client pour American Honda Motor Co., Inc. dans un communiqué.