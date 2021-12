Horoscope pour la semaine du 12 décembre 2021, Horoscope de la semaine

Vue d’ensemble : En avant ! Lundi, Mars entre dans le fougueux Sagittaire (jusqu’au 24 janvier), puis Mercure entre dans le solide Capricorne (jusqu’au 2 janvier), ce qui nous donne un enthousiasme solide. Samedi, la pleine lune en Gémeaux nous rappelle d’élargir notre monde en améliorant nos compétences en communication !

Lisez votre horoscope Soleil/Lève :

Bélier

Bon voyage, Bélier ! Mars entre dans le Sagittaire lundi et vous emmène vers de nouveaux endroits excitants grâce aux voyages et/ou à l’éducation. Mercure entre dans le Capricorne professionnel le même jour, améliorant vos objectifs de carrière. La Pleine Lune de samedi en Gémeaux recadre votre approche de la communication de manière à ce que vous soyez à la fois compris et compréhensif envers les autres.

Taureau

Explorez le non-dit, Taureau ! Mars entre dans le Sagittaire lundi et attire votre attention sur ce qui est caché, le sous-entendu, et ce qui ne demande qu’à être dit. Mercure entre dans le curieux Capricorne le même jour, vous aidant à apprendre de nouvelles façons d’être. La pleine lune de samedi en Gémeaux veut vous ancrer dans le plaisir et la sécurité en vous aidant à vivre vos valeurs.

Gémeaux

Les opposés s’attirent, Gémeaux ? Mars qui entre en Sagittaire lundi vous aide à découvrir les contradictions et les différences qui vous attirent. Mercure entre dans votre secteur intime du Capricorne le même jour, vous aidant à révéler pour le bien de l’intimité. La pleine lune de samedi dans votre signe vous offre la remise à zéro cosmique que vous attendiez, alors que vous terminez un thème majeur de votre vie et en commencez un autre.

Cancer

Restez centré, Cancer ! Mars qui entre dans le Sagittaire lundi vous aide à cultiver de manière proactive un plus grand bien-être grâce à la routine. Mercure entre dans le Capricorne romantique le même jour et vous inspire à apprendre à communiquer vos désirs romantiques. La Pleine Lune en Gémeaux de samedi veut que vous vous libériez de toutes les pensées, sentiments et schémas qui vous retiennent.

Leo

Exprimez-vous, Lion ! Mars qui entre dans le Sagittaire lundi vous aide à partager l’histoire de votre cœur avec les personnes qui ont besoin de l’entendre. Mercure entre dans le sain Capricorne le même jour, vous inspirant à clarifier les systèmes de succès qui aident au bien-être. La Pleine Lune en Gémeaux de samedi est un événement social – connectez-vous avec les amis qui vous manquent depuis longtemps !

Vierge

La vulnérabilité n’est pas une faiblesse, Vierge ! Mars qui entre dans le Sagittaire le lundi recadre votre relation avec l’exposition émotionnelle. Mercure entre dans le Capricorne le même jour, vous inspirant à vous adoucir et à être plus confiant en vous pour l’avoir fait. La pleine lune de samedi en Gémeaux entraîne un changement de carrière et/ou une nouvelle opportunité que vous avez méritée.

Balance

Rien n’est viable sans limites, Balance ! Mars, qui entre en Sagittaire lundi, vous aide à établir des limites saines pour ne pas être rancunier. Mercure entre dans le Capricorne le même jour, vous permettant de retrouver les personnes et les lieux qui vous font sentir chez vous. La pleine lune de samedi en Gémeaux est un moment important qui vous aide à voir une situation très différemment.

Scorpion

A terre, Scorpion ! Mars quitte votre signe et entre en Sagittaire lundi, vous aidant à vous centrer sur des opportunités de changement de vie. Mercure entre dans le Capricorne bavard le même jour, donnant à votre langage plus de structure. La pleine lune de samedi en Gémeaux est sexy, alors soyez curieux et communiquez sur vos désirs et ceux de votre partenaire.

Sagittaire

Joyeux anniversaire, Sag ! Votre cadeau cette année est Mars qui entre dans votre signe le lundi, vous donnant une plus grande énergie et un accès à la liberté, l’expansion et la joie. Mercure entre en Capricorne le même jour, vous inspirant à devenir curieux de la sagesse de votre corps. La Pleine Lune en Gémeaux de samedi apporte un nouvel amour, complète une dynamique, et/ou ajoute un peu de romance !

Capricorne

C’est l’heure de la désintoxication, Cap ! Mars qui entre dans le Sagittaire lundi vous aide à identifier et à libérer tous les modèles, les gens et les choses qui ne sont pas bons pour vous. Mercure entre dans votre signe le même jour, et vos capacités de cognition et de communication seront hors normes. La pleine lune de samedi en Gémeaux recadre votre approche du bien-être d’une manière plus réfléchie.

Verseau

Le pouvoir au peuple, Verseau ! Mars qui entre en Sagittaire lundi revigore vos engagements envers une cause sociale et/ou politique. Mercure entre dans le Capricorne surréaliste le même jour et commence un chapitre très intuitif et mystique de votre vie, alors faites attention à ce qui se présente. La Pleine Lune en Gémeaux de samedi donne un grand coup de pouce à votre estime de soi et à votre confiance en vous ; vous le valez bien !

Poissons

Levez-vous et brillez, Poissons ! Mars qui entre en Sagittaire lundi peut aider votre carrière, si vous êtes prêt à prendre des initiatives et des décisions. Le même jour, Mercure entre dans le Capricorne amical et vous réunit avec vos amis les plus proches pour un dialogue profond. La pleine lune de samedi en Gémeaux est tendre, alors donnez-vous la permission de ressentir tous vos sentiments !