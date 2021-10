HTC dévoile une visionneuse de réalité virtuelle pour la relaxation

HTC dévoile une nouvelle visionneuse de réalité virtuelle qui sacrifie un peu de capacité pour le style. Il s’appelle le HTC Vive Flow et son design ressemble aux lunettes d’aviateur traditionnelles.

Le HTC Vive Flow semble avoir été créé pour tous les utilisateurs qui trouvent les visières plus courantes inconfortables. L’avant a la forme des lunettes susmentionnées, mais le dispositif est également maintenu sur la tête par deux petits bras semblables à ceux d’une paire de lunettes traditionnelle.

En termes de spécifications, le Vive Flow n’est pas la visionneuse la plus puissante du marché, mais plutôt un système d’entrée de gamme. Chaque objectif a une résolution de 1 600 x 1 600 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un champ de vision de 100 degrés. Si ce champ de vision est tout à fait acceptable, le taux de rafraîchissement est inférieur à celui d’autres viseurs qui proposent 90 ou même 120 Hz.

Par ailleurs, le Flow prend également en charge l’audio spatial 3D. Il n’y a pas de batterie incluse et, malgré sa taille, il ne s’agit pas d’un système portable, car il doit être connecté à une source d’alimentation externe via l’USB-C. Il n’y a pas non plus de contrôleur physique, mais un téléphone Android (il n’y a pas de support iPhone) connecté via Bluetooth.

HTC a conçu le Vive Flow non pas comme un appareil de réalité virtuelle traditionnel, et pas seulement en raison de son design extérieur ou de son poids (seulement 1,87 kilogramme), mais parce que l’idée est qu’il puisse être utilisé comme un appareil de relaxation ou de méditation, via des applications existantes dans l’écosystème Vive appelé Viveport. Par conséquent, les personnes à la recherche d’un casque VR pour les jeux devraient se tourner vers d’autres options.

Le HTC Vive Flow sera vendu au prix de 499 € et les préventes sont disponibles dès maintenant sur le site de HTC, les premières livraisons arrivant en novembre.