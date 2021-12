Il pourrait y avoir de la vie cachée dans les étranges nuages de Vénus

Une équipe de scientifiques qui modélisent l’atmosphère de Vénus a découvert des données qui pourraient contribuer à expliquer la chimie des nuages de cette planète. Les résultats encouragent la possibilité que la vie existe dans l’atmosphère de Vénus, une idée encore controversée qui sera étudiée par plusieurs missions prévues sur la planète.

Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil, ce qui la rend beaucoup, beaucoup plus chaude que la Terre. En plus de la chaleur, Vénus est une terre stérile et rocheuse dominée par des volcans et des nuages toxiques d’acide sulfurique. Cette couche nuageuse, d’une vingtaine de kilomètres d’épaisseur, recouvre la surface de la planète la plupart du temps, et a récemment été mise en avant comme une cachette possible pour la vie extraterrestre.

Des recherches récentes ont permis de modéliser ces nuages de manière plus approfondie, et les scientifiques ont découvert que les nuages de la planète ne sont pas entièrement composés d’acide sulfurique, mais qu’ils contiennent plutôt une certaine quantité de boue de sel d’ammonium. L’étude de l’équipe a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

« Notre modèle prédit que les nuages ne sont pas entièrement composés d’acide sulfurique concentré, mais que les gouttes de rosée des nuages sont partiellement neutralisées. Notre modèle postule que le composé neutralisant l’acide dans les nuages est l’ammoniac », a déclaré Janusz Petkowski, astrobiologiste au MIT et co-auteur de la récente étude, dans un courriel. « La source de l’ammoniac est inconnue, mais elle pourrait être le résultat de la production biologique d’ammoniac dans les gouttelettes de nuages. En raison de la neutralisation de l’acide, les nuages ne sont pas plus acides que certains environnements terrestres extrêmes qui abritent la vie. »

L’étude s’appuie sur une recherche très médiatisée publiée l’année dernière dans Nature, qui prétendait détecter du gaz phosphine dans l’atmosphère de Vénus (les scientifiques à l’origine de la nouvelle recherche figuraient également parmi les auteurs de l’étude sur la phosphine). La phosphine est produite par des micro-organismes qui n’ont pas besoin d’oxygène pour survivre. La présence de ce gaz était donc un signe surprenant et excitant que quelque chose de biologique pouvait se passer dans ces nuages. Cette découverte a suscité la controverse ; d’autres chercheurs ont affirmé que le signal phosphine supposé n’était en fait que du dioxyde de soufre, tandis que d’autres ont suggéré que les volcans actifs, et non la vie, pouvaient être responsables.

« Aucune vie que nous connaissons ne pourrait survivre dans les gouttelettes des nuages de Vénus », a déclaré Sara Seager, spécialiste des sciences planétaires au MIT et coauteur de la nouvelle étude, dans un communiqué de l’institut. « Mais le fait est qu’il y a peut-être de la vie là-bas et qu’elle modifie son environnement pour le rendre habitable ».

L’étude ne portait pas sur la phosphine, mais sur certaines signatures chimiques inexpliquées dans les nuages de Vénus. Des années d’observations avaient indiqué une quantité de vapeur d’eau et de dioxyde de soufre plus importante que prévu. L’ammoniac, ont pensé les chercheurs, pourrait expliquer ces anomalies.

« L’ammoniac ne devrait pas être sur Vénus », a ajouté Seager. « Il a de l’hydrogène attaché à lui, et il y a très peu d’hydrogène autour. Tout gaz qui n’a pas sa place dans le contexte de son environnement est automatiquement suspecté d’avoir été produit par la vie. »

Des modèles ont indiqué que, si des micro-organismes étaient présents sur Vénus et produisaient de l’ammoniac, de l’oxygène serait libéré comme sous-produit. En outre, l’ammoniac (qui est basique) neutraliserait les gouttelettes d’acide sulfurique présentes dans les nuages, les rendant ainsi quelque peu habitables. Bien que tous ces travaux aient été réalisés à l’aide de modèles, les futures missions des sondes spatiales pourraient nous aider à obtenir des réponses sur ce qui se passe réellement dans les nuages.

Il s’agira des missions VERITAS et DAVINCI+ de la NASA, de l’orbiteur EnVision de l’ESA et (peut-être) des missions Vénus Life Finder, financées par des fonds privés, sur lesquelles travaillent Seager et Petkowski. Cette dernière est la seule dont le but premier est d’étudier la possibilité d’une vie extraterrestre sur Vénus, mais il est probable que les missions de l’agence spatiale obtiendront également des informations sur le sujet. De ces trois missions, DAVINCI+ est la seule qui pénétrera effectivement dans l’atmosphère de Vénus et prélèvera des échantillons lorsque le vaisseau spatial descendra à la surface de la planète.

Si une forme de vie était découverte en dehors de la Terre, qu’elle soit fossilisée à la surface de Mars, qu’elle prospère dans les nuages de Vénus ou qu’elle nage dans l’océan d’une lune glacée, ce serait l’une des découvertes scientifiques les plus importantes de tous les temps. Mais la route est encore longue et incertaine avant que de telles affirmations puissent être faites.