Instagram ajoute la publication collaborative : Digital Trends

Instagram ajoute quelques nouvelles fonctionnalités à la plateforme pour que les utilisateurs puissent faire des posts collaboratifs, collecter des fonds et télécharger du contenu depuis des appareils autres qu’un téléphone.

La première de ces nouvelles fonctionnalités s’appelle Collabs et, comme son nom l’indique, elle permet à deux utilisateurs de collaborer et de partager la paternité d’un article ou d’une bobine. Le mécanisme des collaborations est simple : un utilisateur publie un message et invite un autre à le rejoindre ; s’ils acceptent, le même message apparaîtra dans le flux de l’autre et sera vu par ses deux followers.

https://twitter.com/vishalshahis/status/1417884832323964930

Les messages collaboratifs font l’objet de commentaires, de réactions et, bien sûr, d’appréciations. Instagram précise que cette fonctionnalité est un test et n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Cette semaine verra également le lancement d’une option dans le menu de création pour les publications qui cherchent à collecter des fonds pour une organisation à but non lucratif. Une liste des ONG auxquelles l’argent collecté sera directement remis sera affichée dans la même application.

De même, la possibilité de publier des vidéos ou des images directement à partir d’un ordinateur a été ajoutée au niveau mondial. Jusqu’à présent, Instagram ne permettait que de visualiser du contenu, mais pas de poster (avec une petite exception lors de l’utilisation du mode développeur) ; cela va bientôt changer et l’expérience de bureau sera beaucoup plus complète.

Ces ajouts s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités pour les histoires qui vous permettront d’ajouter des paroles en 3D aux vidéos ou d’ajouter des effets qui bougent au rythme de la musique diffusée.