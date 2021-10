Instagram vous fera savoir s’il rencontre des problèmes techniques.

Peu après avoir subi le plus gros crash mondial de son histoire, Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité qui tiendra les utilisateurs informés de l’état de son système.

Comme l’a expliqué la société dans un communiqué, elle teste une nouvelle fonction qui informera les utilisateurs de tout temps d’arrêt ou problème technique du service dans le flux d’activité de l’application. Le réseau social précise que cette nouvelle fonction est en phase initiale de test aux États-Unis et pourrait encore prendre un certain temps avant d’être pleinement développée et d’atteindre d’autres territoires.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité que la société prévoit d’intégrer dans les mois à venir, puisqu’elle a également annoncé dans le même communiqué qu’elle développait un outil appelé « statut du compte ». Grâce à elle, le réseau social sera en mesure d’informer les utilisateurs si leur compte risque d’être temporairement suspendu ou désactivé pour non-respect des règles du service. Instagram nous permettra de faire appel si nous pensons qu’il a commis une erreur à cet égard. Pour ce faire, il activera une option permettant de demander une révision directement à partir de cette section.

On s’attend à ce qu’en plus de ces nouvelles fonctionnalités, Instagram prenne prochainement des mesures relatives à l’utilisation de sa plateforme par les jeunes. Plus précisément, elle a annoncé qu’elle allait mettre en place certains outils visant à détourner les adolescents des contenus préjudiciables et de l’utilisation excessive du réseau social. Pour ce faire, le service détectera si un adolescent regarde trop longtemps un contenu potentiellement dangereux et lui enverra une notification pour lui rappeler de faire une pause.