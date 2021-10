iOS 15 : sept nouvelles fonctionnalités à venir sur l’iPhone que vous devriez essayer

in

Il y a presque un mois (le 20 septembre, pour être exact), le déploiement officiel d’iOS 15, le dernier système d’exploitation pour les téléphones Apple, a commencé. Vous voulez savoir ce qu’il y a de nouveau pour votre iPhone ? Dans cet article, nous vous parlons de sept fonctionnalités à venir sur l’iPhone avec iOS 15 et vous voudrez certainement les essayer.

Sept fonctionnalités à venir dans iOS 15

Focus

Focus est l’une des plus grandes nouveautés d’iOS 15. C’est un outil qui vous aide à vous concentrer et à réduire les distractions en filtrant les notifications et les applications en fonction de l’activité sur laquelle vous souhaitez vous concentrer.

Focus vous permet d’activer une option pour bloquer toutes les distractions, mais il propose également des paramètres pour des activités telles que le travail, l’exercice physique, la conduite, etc.

L’appareil utilise également l’historique de vos activités pour vous suggérer des applications et des personnes dont vous ne souhaitez pas désactiver les notifications. Il vous propose également des paramètres personnalisés en fonction de votre localisation ou de l’heure de la journée. Bien que vos contacts sachent que vos notifications sont désactivées, ils peuvent toujours vous envoyer un message urgent.

FaceTime

Avec iOS 15, l’application FaceTime prend en charge la fonction Spatial Audio d’Apple, transformant les appels en une expérience améliorée. En outre, les modes de microphone séparent la voix de l’utilisateur du bruit de fond. Une autre fonctionnalité est le mode Portrait, qui permet aux utilisateurs de flouter l’arrière-plan.

iOS 15 permet également de partager des expériences avec SharePlay via FaceTime. Ainsi, lorsqu’ils sont connectés via l’application, ils peuvent regarder ensemble un film ou une émission de télévision sur un service de streaming ou écouter des chansons avec Apple Music.

Notifications

Les notifications ont un nouveau look, affichant les photos des contacts pour une identification plus rapide, ainsi que des icônes d’application plus grandes. iOS 15 propose également un résumé quotidien des notifications, qui sont automatiquement triées par priorité.

En outre, la fonction « notifications urgentes » vous permet de classer par ordre de priorité certaines alertes importantes afin de ne pas les négliger, comme un avertissement de fraude bancaire ou une échéance de paiement.

LiveText en photos

Live Text est une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 15. Elle permet de reconnaître du texte dans une image et donne aux utilisateurs la possibilité de le copier et de le coller n’importe où ailleurs, de l’utiliser pour la recherche ou de le traduire.

Par exemple, la fonction peut transcrire le texte d’une image d’une recette de famille écrite à la main ou capturer un numéro de téléphone d’un magasin avec la possibilité de passer un appel. L’application caméra reconnaît et copie également du texte instantanément, comme une adresse ou un mot de passe wifi.

Siri

Siri, l’assistant virtuel de l’iPhone, intègre un système de reconnaissance vocale qui permet de traiter toutes les demandes sur le même appareil sans avoir à se connecter à l’internet. En plus de protéger votre vie privée, Apple affirme que cet outil rendra les performances plus rapides.

Plus de confidentialité

En plus de Siri, iOS 15 offre également d’autres améliorations en matière de confidentialité. Le système d’exploitation intègre la protection de la confidentialité du courrier, qui empêche l’expéditeur de savoir si vous avez ouvert un courrier électronique et masque les adresses IP, de sorte que les expéditeurs ne peuvent pas connaître l’emplacement des utilisateurs.

Cependant, c’est le rapport de confidentialité de chaque application qui est le plus avancé. Il vous permet de savoir comment les applications utilisent les autorisations que vous avez accordées pour votre localisation, vos photos, votre appareil photo, votre microphone et vos contacts au cours des sept derniers jours et quels autres domaines elles contactent. Il s’agit d’un complément au label de confidentialité des applications intégré à iOS 14.

Identifiant Apple

iOS 15 vous permettra de choisir une ou plusieurs personnes de confiance pour être vos contacts de récupération de compte afin de vous aider à réinitialiser votre mot de passe et à retrouver l’accès à Apple ID, si vous l’oubliez. Il vous permet également de désigner un contact pour l’héritage.

Appareils où iOS 15 est disponible

Le système d’exploitation iOS 15, dont la version bêta a débuté à la mi-2021, est disponible à partir du 20 septembre 2021 sur les téléphones suivants :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (première génération)

iPhone SE (deuxième génération)