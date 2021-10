iPhone 13 mini, examen après quinze jours d’utilisation

Malgré plusieurs sources extérieures révélant que l’iPhone 12 mini n’était pas un téléphone très réussi, Apple a décidé de lancer une nouvelle génération. L’iPhone 13 mini est arrivé en compagnie de ses grands frères costauds, les iPhone 13, iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, sans la moindre crainte.

Derrière ce corps minuscule de seulement 5,4 pouces et 140 grammes se cache un appareil doté d’une puissance et d’un appareil photo à même de rassasier les plus exigeants. Mais ce n’est pas un téléphone pour tout le monde, car en 2021, il est difficile de s’habituer à un si petit écran, surtout si vous êtes un grand consommateur de contenu multimédia.

Après avoir testé l’iPhone 13 mini pendant 15 jours (je l’ai même emporté en voyage), je vais vous parler de mon ressenti et de mon expérience d’utilisation.

La taille est importante (dans tous les sens du terme)

L’iPhone 13 mini est petit et c’est quelque chose que j’ai adoré dans certaines situations, mais pas dans toutes. C’est un véritable plaisir d’avoir un appareil aussi minuscule, car vous pouvez oublier de porter un sac à dos ou un sac et le laisser dans votre poche sans même le remarquer lorsque vous vous asseyez. C’est ce que j’aime le plus dans ce téléphone, le fait qu’il ne pèse pas et que vous pouvez l’attacher au dos de votre portefeuille avec Magsafe (c’est juste la bonne taille).

Cependant, cette réduction de la taille a un prix élevé à payer : un écran très petit. Personnellement, profiter des séries ou jouer à des jeux n’a pas été une très bonne expérience avec ce téléphone, mais encore une fois, c’est l’avis de quelqu’un qui a utilisé des modèles d’iPhone de grande taille depuis ses débuts avec l’iPhone 6 Plus (5,5 pouces à l’époque). Le clavier est également un peu petit, mais cela ne m’a posé aucun problème ; il faut simplement s’y habituer si vous aviez un téléphone plus grand auparavant.

La question des dimensions se pose également lors de l’utilisation de la caméra ou de l’enregistrement. Les résultats sont bons, identiques à ceux de l’iPhone 13 (ils ont la même caméra), mais au début, j’ai trouvé assez difficile de prendre des photos et d’enregistrer avec un si petit appareil. Là encore, la raison en est que j’ai l’habitude d’utiliser des téléphones beaucoup plus grands, ce qui a été résolu après quelques jours d’utilisation.

Le pouvoir, ne laissez pas le pouvoir se gaspiller

Si la taille est l’un des principaux attraits de ce téléphone, sa puissance ne doit pas être négligée. L’expérience utilisateur était sans faille quelle que soit la tâche que j’effectuais avec lui, je regrette juste que l’écran n’ait pas le même taux de rafraîchissement que ses grands frères (ou au moins 90 Hz), mais dans l’ensemble, c’est un appareil exceptionnel.

Quant à l’autonomie de la batterie, c’est une chose très personnelle car nous utilisons tous le téléphone différemment, mais il est vrai que cet appareil encourage une utilisation plus sporadique pendant des périodes plus courtes car il est plus petit, et donc moins immersif, ce qui se traduit par une consommation de batterie plus faible.

Grâce à des sources extérieures, nous savons que l’iPhone 13 mini possède une batterie de 2 406 mAh, soit un peu plus que le modèle précédent. Au-delà des données, mon expérience avec le téléphone a été similaire à celle que j’ai eue avec l’iPhone 12, c’est-à-dire que j’arrive à atteindre une journée complète sans avoir besoin de le charger, mais pas plus.

Conclusion

Si vous me demandez quel téléphone compact acheter en 2021, je n’hésiterai pas une seconde à recommander l’iPhone mini en raison de sa qualité de fabrication, de sa puissance et de ses bons appareils photo. Cependant, je ne recommanderais jamais cet appareil aux utilisateurs qui passent de nombreuses heures rivés à l’écran de leur mobile à jouer à des jeux ou à regarder des séries et des films, car pendant un certain temps, c’est supportable, mais à long terme, il est insoutenable de le faire sur un écran aussi limité.