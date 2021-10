iPhone 13 Pro Max vs. Galaxy S21 Ultra : lequel acheter ?

Nous connaissons tous les détails du Galaxy S21 Ultra, mais l’iPhone 13 Pro Max est nouveau et a beaucoup à offrir, alors la question est : lequel est le meilleur, lequel a le meilleur appareil photo ?

L’iPhone 13 Pro Max est un téléphone qui peut rivaliser avec les smartphones Android haut de gamme. Toutefois, le Galaxy S21 Ultra a eu tout le temps de prouver qu’il présente un équilibre parfait entre les performances, l’autonomie de la batterie et les appareils photo, et qu’il offre les performances attendues d’un appareil aussi robuste.

Il ne faut pas non plus oublier que le téléphone de Samsung offre quelque chose que celui d’Apple n’offre pas : la compatibilité avec un stylet (dans ce cas, le S-Pen).

iPhone 13 Pro Max : tout sur les performances

Les deux téléphones fonctionnent aussi bien que ce que l’on peut attendre d’un téléphone haut de gamme. L’un des aspects importants de l’iPhone 13 Pro Max est la nouvelle puce A15 Bionic, un processeur qui, lors des tests, s’est montré à la hauteur des attentes, non seulement parce qu’Apple a déclaré qu’il était au moins 50 % plus efficace que la concurrence, mais aussi parce que, tant dans les tâches de routine que sous pression – lors de la lecture de titres à forte intensité graphique – le téléphone s’est montré à la hauteur.

Quant au Galaxy S21 Ultra, j’ai testé la version Snapdragon 888 depuis son lancement et il s’est avéré être un téléphone doté d’une grande puissance de traitement, qui n’a aucun mal à relever de gros défis ou à traiter plusieurs fenêtres en multitâche.

Une chose que j’aime prendre en compte lorsque je compare des appareils dotés de systèmes d’exploitation différents est la symbiose entre le logiciel et le téléphone, et iOS 15 est fait pour l’iPhone. Tout est conçu pour maximiser l’utilisation de l’écran et économiser l’énergie, et c’est un point positif du téléphone d’Apple. Samsung a également de bonnes performances sur ses téléphones, mais la symbiose n’est pas la même malgré sa couche de personnalisation, qui est d’ailleurs très bien faite.

Si l’on parle de mémoire vive, le Galaxy S21 Ultra offre une capacité de 12 Go. Apple ne donne pas ce détail, mais iFixit nous assure qu’il s’agit de 6 Go.

Vous serez peut-être surpris par la différence, mais Apple n’a jamais suivi la tendance du marché dans le segment de la mémoire vive, ni dans celui des batteries, pour une raison simple : l’optimisation de son système d’exploitation et de son processeur lui donne tout et plus pour être aussi performant que ses concurrents.

Si vous êtes intéressé par le stockage, Apple offre de 128 Go à 1 To, tandis que Samsung ne va que jusqu’à 512 Go.

J’ai testé l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra 512 Go au cours de l’année dernière et dans aucun des cas je n’ai rempli complètement la mémoire. En fait, bien que j’aie pris beaucoup de photos et enregistré beaucoup de vidéos, je n’ai même pas atteint les 100 Go. Je vous recommande donc d’évaluer votre consommation lorsque vous examinez votre espace de stockage disponible. Si vous ne prévoyez pas de changer d’appareil d’ici quelques années, il serait peut-être judicieux d’acheter un téléphone ayant une capacité double.

Affichage à 120 Hz : doublement de la bataille

Apple a enfin lancé un téléphone avec un écran de 120 Hz, mettant l’iPhone 13 Pro Max sur un pied d’égalité avec le Galaxy S21 Ultra.

Dans mon utilisation quotidienne, la dalle de 6,7 pouces de l’iPhone 13 Pro Max m’a donné un meilleur niveau de détail que son prédécesseur : les animations sont plus fluides et les tons noirs sont bien meilleurs. Le Galaxy S21 Ultra, quant à lui, dispose d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces et, pour être honnête, il est tout aussi performant que la concurrence, même s’il se distingue par une intensité lumineuse plus élevée.

En fin de compte, les deux panneaux sont agréables au toucher, offrent de bons modes d’obscurité et son écran 120 Hz aux performances dynamiques s’adapte à l’activité en cours pour ne pas gaspiller l’autonomie de la batterie.

Nouveauté pour les fans d’Apple, l’iPhone 13 Pro Max a un sourcil abaissé de 20 %, bien qu’il conserve la fonction FaceID intacte. Samsung, en revanche, propose un écran avec une perforation pour la caméra frontale et sa méthode de sécurité est le capteur d’empreintes digitales intégré au panneau, qui fonctionne bien.

Vous aimerez la batterie de l’iPhone 13 Pro Max.

La batterie peut être un facteur déterminant dans l’achat d’un téléphone ou d’un autre. Apple ne donne pas de détails officiels, mais plusieurs sources ont confirmé que la batterie est de 4 352 mAh, une grande amélioration par rapport à l’iPhone 12 Pro Max. Bien sûr, le Galaxy S21 Ultra offre 5 000 mAh.

Après avoir pris des photos, joué à des jeux et passé des appels, j’ai passé la journée avec les deux téléphones et suis arrivé le lendemain matin avec une charge d’au moins 30 %. Comme toujours, cela dépend beaucoup de la façon dont le téléphone est utilisé, mais cela peut vous donner une bonne référence.

Comme nous l’avons vu plus haut, le secret de polichinelle d’Apple est l’optimisation d’iOS 15, qui joue sur ses forces pour donner non seulement une meilleure puissance, mais aussi plus d’énergie pour avoir un téléphone qui dure plus d’une journée dessus.

Les deux téléphones proposent des systèmes de charge rapide, bien qu’Apple autorise des chargeurs jusqu’à 27 watts et Samsung jusqu’à 25. Les deux téléphones disposent également de la recharge sans fil Qi, 7,5 dans le cas d’Apple et 15 watts dans celui de Samsung, bien que l’iPhone ajoute la technologie MagSafe de 15 watts et le Galaxy la recharge réversible.

Appareils photo : le Galaxy S21 Ultra se distingue

Côté photographie, le Galaxy S21 Ultra dispose de quatre capteurs bien équilibrés, alors que l’iPhone 13 Pro Max n’en a que trois… est-ce une limitation ou cela ne fait-il pas vraiment une si grande différence ?

Le nouveau téléphone d’Apple comprend trois capteurs de 12 Mpx (un grand angle, un téléobjectif et un normal), ainsi qu’un zoom optique 3x et un zoom numérique jusqu’à 10x. Le Galaxy S21 Ultra est doté de quatre capteurs, dont une caméra périscopique et un double zoom optique 3x et 10x, et un zoom numérique jusqu’à 100x.

Lors des tests, les deux téléphones ont pris de bons portraits et des photos de jour, bien que ceux de Samsung aient tendance à être un peu plus propres ou parfaits. En mode sombre, comme vous pouvez le voir sur les photos de la galerie, malgré l’inclusion par Apple du mode nuit sur tous les capteurs, le Galaxy S21 Ultra donne toujours des photos plus lumineuses.

Les caméras frontales sont superbes et toutes deux peuvent enregistrer en mode portrait. Cependant, il convient de noter la nouvelle vidéo cinématique de l’iPhone 13 Pro Max. Ici, la comparaison perd un peu de son équilibre, car Apple offre quelque chose de complètement différent de ce que Samsung a apporté plus tôt cette année.

Dans la vidéo qui accompagne cette comparaison, vous pouvez voir un exemple du mode cinématique, avec lequel Apple obtient de meilleurs détails dans le flou des objets et des personnes, en outre, il est capable de le faire en automatique ou vous pouvez même aider avec votre doigt et indiquer où se concentrer. En ce qui concerne le mode portrait vidéo du Galaxy S21 Ultra, il a encore des problèmes de recadrage : il a l’air un peu faux et est mal réalisé.

Design : frappant mais différent

Côté design, le téléphone de Samsung présente une texture plus attrayante à l’arrière, tandis que l’iPhone présente un extérieur plus simple et un module caméra plus grand. Le ton discret du Galaxy S21 Ultra se démarque, mais la forme de l’iPhone 13 Pro Max est discrète, c’est donc une question de goût.

Pour conclure, les deux téléphones présentent de nombreuses différences entre eux, à commencer par le système d’exploitation. Ils ont également une excellente puissance de traitement et leurs prix commencent à 1 159 $. Le choix vous appartient, lequel achèteriez-vous ?