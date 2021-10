iPhone 13 Pro vs. iPhone 12 Pro : la bataille des appareils photo

L’un des principaux attraits des nouveaux iPhone 13, en particulier des modèles Pro, est le saut évolutif de leurs appareils photo par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 Pro présentent une configuration de base similaire : un téléobjectif de 12 Mpx, un ultra grand angle de 12 Mpx et un capteur principal de 12 Mpx. Toutefois, l’ouverture de la caméra ultra grand angle de l’iPhone 13s a été améliorée, passant de f/2,4 à f/1,8. Cela signifie que nous trouverions des améliorations considérables dans les situations de faible luminosité. En outre, l’iPhone 13 Pro dispose d’un zoom optique 3x (le 12 Pro reste à 12x).

Au moins sur le papier, l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro perd la bataille avec le nouvel iPhone 13 Pro, tant en termes d’ouverture que de capteur et de taille de pixel ou de zoom optique. Cela dit, nous allons examiner quelques images prises avec les deux appareils dans les mêmes environnements pour les comparer. Jugez-en par vous-même.

Mode automatique et bonne lumière

Les échantillons suivants ont été pris en mode automatique par une journée parfaitement ensoleillée. Comme vous pouvez le constater, le niveau de netteté est similaire, mais l’iPhone 13 Pro présente une gamme dynamique beaucoup plus équilibrée (là où cela se voit le mieux, c’est dans les ciels, qui sont beaucoup plus réalistes et moins brûlés que sur l’iPhone 12 Pro).

Personnellement, je pense aussi que la reproduction des couleurs est beaucoup plus réaliste et moins saturée sur le 13 Pro que sur le 12 Pro, et quelque chose de similaire se produit avec la luminosité.

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

Portraits

Dans le cas des images prises en mode portrait, à la fois avec la caméra frontale et la caméra principale, nous avons également remarqué des améliorations dans les aspects mentionnés ci-dessus. C’est-à-dire une netteté similaire, un mode de flou de qualité similaire, mais une luminosité beaucoup plus importante et une reproduction des couleurs beaucoup plus réaliste.

Caméra frontale en mode portrait (iPhone 12 Pro)

Caméra frontale en mode portrait (iPhone 13 Pro)

Portrait en intérieur avec lumière artificielle (iPhone 12 Pro)

Portrait en intérieur avec lumière artificielle (iPhone 13 Pro)

C’est la nuit que nous remarquons le plus les différences avec le mode portrait. Comme vous pouvez le constater dans les images suivantes, l’iPhone 13 Pro nous offre une luminosité plus importante et de meilleure qualité, ainsi qu’un niveau de netteté et de recadrage beaucoup plus élevé.

Mode portrait de nuit (iPhone 12 Pro)

Mode portrait de nuit (iPhone 13 Pro)

Mode intérieur automatique

Lorsque nous opposons ces deux téléphones en intérieur, où la lumière est faible et les sources artificielles prédominantes, l’iPhone 13 Pro l’emporte haut la main. Dans ces deux premières images, nous voyons comment l’appareil exécute le bokeh beaucoup mieux que son prédécesseur, donnant des couleurs plus réalistes et un flou beaucoup plus naturel.

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro .

Une autre amélioration apportée par l’iPhone 13 Pro est la possibilité de prendre des photos en gros plan (macro) beaucoup plus nettes. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, le téléphone m’a permis de m’approcher beaucoup plus près des grains de maïs et de les reproduire de manière beaucoup plus précise que l’iPhone 12 Pro.

Macro sur iPhone 12 Pro

Macro sur iPhone 13 Pro

Dans les images suivantes, nous voyons à nouveau comment le mode portrait en intérieur est beaucoup plus soigné avec l’iPhone 13 Pro. Le sujet est beaucoup plus net par rapport à l’arrière-plan et la reproduction des couleurs est beaucoup plus vive.

Mode portrait de l’iPhone 12 Pro

Mode portrait de l’iPhone 13 Pro

Photos en basse lumière

Si nous exposons les deux téléphones à une situation de faible luminosité (dans ce cas, le crépuscule), nous constatons qu’une fois de plus, ces points d’ouverture plus grands sur l’iPhone 13 Pro rendent les photos non seulement plus lumineuses, mais aussi beaucoup plus réalistes.

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro

iPhone 13 Pro