iPhone 13 vs. Xiaomi 11T Pro : lequel choisir ?

Bien que les utilisateurs d’Apple et d’Android soient généralement fidèles à leur système d’exploitation de confiance, il n’est jamais inutile de comparer les appareils, surtout s’ils occupent une place importante sur le marché.

Il est de notoriété publique que Xiaomi est actuellement le fabricant qui vend le plus de produits. Son secret semble résider dans le bon rapport qualité-prix qu’elle propose, ce qui est très visible dans l’un de ses téléphones les plus récents, le Xiaomi 11T Pro, que nous avons eu l’occasion d’examiner récemment.

Nous allons comparer ce téléphone avec un rival de taille, l’iPhone 13 Pro. Les deux ont de nombreux points forts, mais aussi une ou deux faiblesses. Lequel devez-vous acheter ?

Des designs très différents, des écrans similaires

Les iPhone 13s sont presque un clone de leurs prédécesseurs, bien que leur front soit légèrement réduit. Le Xiaomi 11T Pro, quant à lui, a également hérité d’une partie du look du Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce sont des téléphones très différents à l’extérieur, mais le modèle Apple a une finition beaucoup plus soignée. Comme nous l’avons évoqué dans la revue, le Xiaomi 11T Pro présente des doubles bezels qui donnent l’impression que l’appareil n’est pas bien fini et que sa conception est quelque peu maladroite.

En termes d’écrans, l’iPhone 13 Pro dispose d’un OLED qui offre un bon niveau de détails et de luminosité, tout comme le panneau AMOLED à résolution FullHD+ du Xiaomi. Tous deux disposent d’un écran dynamique à taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fonctionne de manière très fluide, bien que si vous n’aimez pas les encoches, l’iPhone 13 Pro ne sera pas votre choix. Le Xiaomi 11T Pro, quant à lui, présente un petit trou pour la caméra frontale, une décision esthétique qui implique le système de reconnaissance faciale.

Cela dit, pour ce système de sécurité biométrique, le téléphone Xiaomi s’appuie sur la caméra frontale, tandis que l’iPhone dispose de FaceID, l’un des systèmes les plus sûrs et les plus efficaces.

Performance et autonomie

Le Xiaomi 11T Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, le meilleur processeur Qualcomm que nous puissions trouver actuellement. Les performances de l’appareil sont fluides dans la vie de tous les jours et aussi avec des tâches exigeantes ; c’est l’un des meilleurs appareils Android en termes de prix et d’équivalence de puissance que nous pouvons acheter.

L’iPhone 13 Pro est équipé de la nouvelle puce A15 Bionic, qui, selon notre expérience, a donné de très bonnes performances dans tous les scénarios, ainsi qu’une grande puissance graphique. L’iPhone 13 Pro dispose de 8 Go de RAM, un chiffre qui est très bon si l’on considère que les modèles précédents ne dépassaient pas les 6 Go, cependant, le Mi 11T dispose d’une version de base de 8 Go et d’une version supérieure pouvant aller jusqu’à 12 Go.

En termes d’autonomie, les deux téléphones sont excellents, même si le Xiaomi a une bonne longueur d’avance sur le nouvel iPhone. Lors de mes tests, la batterie de l’iPhone 13 Pro m’a permis de rentrer dans la nuit avec une charge de près de 30 % et d’avoir encore de la batterie le lendemain. Ce ne sont pas de mauvais chiffres, mais le téléphone de Xiaomi dépasse presque toujours les 45 % et il dispose également du système de charge rapide (redondant) le plus rapide à ce jour. Plus précisément, avec sa charge rapide de 120 W, il passe de 1 à 100 % en seulement 18 minutes. L’iPhone 13 Pro dispose de 20 watts de charge rapide et son temps de charge est considérablement plus long.

Et les caméras ?

L’iPhone 13 Pro possède trois appareils photo avec des capteurs de 12 MP ; le Xiaomi 11T Pro en possède également trois, un objectif principal de 108 MP, un télémètre de 5 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Dans les exemples de photos, vous pouvez voir que l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro est nettement meilleur.

Les images sur l’iPhone 13 Pro sont plus précises et détaillées, mais surtout les couleurs sont reproduites de manière beaucoup plus naturelle. Le mode portrait est également bien meilleur sur l’iPhone, ainsi que les selfies, car la reproduction de la peau, le niveau de détail et la netteté sont bien meilleurs.

L’un des points forts de l’iPhone 13 est son mode cinématique, un élément qui fait défaut au téléphone de Xiaomi (et au reste des téléphones du marché) et qui fait de l’appareil d’Apple un vainqueur incontestable dans cette section.

Quelle est la conclusion ?

Il est difficile de comparer deux téléphones qui n’ont pas le même système d’exploitation et qui présentent une si grande différence de prix (l’iPhone coûte 1 159 euros et le Xiaomi 649). Les deux ont des fonctionnalités très intéressantes, mais pour quelqu’un dont le budget est serré, je ne recommanderais pas l’iPhone. Si vous êtes une personne très exigeante en matière de photographie, le téléphone Apple est fait pour vous ; si vous recherchez une formidable autonomie et une bonne puissance au meilleur prix, il est préférable d’opter pour le Xiaomi 11T Pro.