iPhone 7 vs. iPhone 7 Plus : lequel vous convient le mieux ?

Bien que dépourvus des avancées les plus tape-à-l’œil des produits plus récents, les appareils de la génération précédente peuvent être un excellent achat, et si vous cherchez à vous procurer votre premier iPhone mais que vous n’avez pas envie de vous ruiner pour le dernier modèle, l’iPhone 7 et 7 Plus sont un excellent moyen de faire le saut vers les téléphones Apple. Bien que la société ne les vende plus, elle continue à envoyer des mises à jour logicielles, de sorte qu’il est encore possible de les trouver dans les magasins de détail à des prix raisonnables. Mais lequel vous convient le mieux ? Nous avons opposé les iPhone 7 vs. iPhone 7 Plus.

Spécifications générales

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Taille

138,3 x 67,1 x 7,1 mm (5,44 x 2,64 x 0,28)

158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29)

Poids

4,87 onces (138 grammes)

6,63 onces (188 grammes)

Écran

4.7 Retina HD LED

5.5 Retina HD LED

Résolution

1 334 x 750 pixels (326 ppi)

1 920 x 1 080 pixels (401 ppi)

OS

iOS 10

iOS 10

Stockage

32, 128, 256 GB

32, 128, 256 GB

MicroSD

Non

Non

NFC

Oui

Oui

Processeur

A10 avec 64 bits, coprocesseur M10

A10 avec 64 bits, coprocesseur M10

RAM

2 GB

3 GO

Connectivité

4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi

4G LTE, GSM, CDMA, HSPA+, 802.11a/b/g/n/g/n/ac Wi-Fi

Appareil photo

12 MP à l’arrière, 7 MP à l’avant

Double 12 MP à l’arrière, 7 MP à l’avant

Vidéo

4K à 30fps, 1080p à 30fps ou 60fps

4K à 30fps, 1080p à 30 ou 60fps

Bluetooth

Oui

Oui

Capteur d’empreintes digitales

Touch ID

Touch ID

Autres capteurs

Baromètre, accéléromètre, capteur de proximité et de lumière ambiante.

Baromètre, accéléromètre, capteur de proximité et capteur de lumière ambiante

Imperméable à l’eau

Oui

Oui

Batterie

12 heures d’utilisation de l’internet en LTE

13 heures d’utilisation de l’internet en LTE

Chargeur

Éclairage

Éclairage

Shopping

Apple App Store

Apple App Store

Couleurs

Or, or rose, argent, argent, noir et noir brillant

Or, or rose, argent, argent, noir et noir brillant

Prix en dollars

Rendement

Julian Chokkattu/Digital Trends

Lorsque l’on compare les spécifications de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus, il n’y a pratiquement aucune différence. Bien sûr, la plus visible est liée à la taille. L’iPhone 7 est plus petit avec un écran de 4,7 pouces, tandis que l’iPhone 7 Plus a un écran de 5,5 pouces.

Les deux appareils sont équipés de la puce A10 Fusion d’Apple, une architecture 64 bits qui, selon la société, est 40 % plus rapide que l’A9 de l’iPhone 6S et 6S Plus. Apple a fait remarquer qu’il est 120 fois plus rapide que l’iPhone original.

Les deux appareils sont dotés d’un processeur à quatre cœurs. Les deux cœurs sont destinés aux actions de haute performance, et les deux modèles sont conçus pour les tâches où l’efficacité est la plus importante.

Ainsi, la consultation de votre courrier électronique, par exemple, sera probablement alimentée par les cœurs à haute efficacité, ce qui permettra d’économiser la batterie.

Les performances graphiques sont jusqu’à 50 % plus rapides que celles de l’A9, selon Apple. Les performances sont un trait d’union entre l’iPhone 7 et le 7 Plus, et il en va de même pour les options de stockage interne ; les deux appareils sont proposés avec des options de 32 Go, 128 Go et 256 Go. Le duo dispose également de haut-parleurs stéréo, ce qui les rend égaux en matière de sortie audio.

L’iPhone 7 possède 2 Go de RAM, mais le modèle Plus en possède 3. Cela donne à ce dernier un léger avantage.

L’autonomie de la batterie est meilleure sur l’iPhone 7 Plus car sa taille plus importante permet d’accueillir un boîtier légèrement plus grand.

Gagnant : iPhone 7 Plus

Conception et durabilité

Julian Chokkattu/Digital Trends

Le design général des deux est similaire à celui de l’iPhone 6. Apple a opté pour un design fluide qui combine encore plus de verre à l’avant et à l’arrière, et cela est dû en partie à un déplacement des bandes sur les bords supérieur et inférieur des appareils.

Les boutons sont au même endroit, mais le bouton d’accueil n’est plus un vrai bouton. Le bouton d’accueil est Force Touch et se comporte comme le Force Touch du Macbook Pro : vous ressentirez une vibration chaque fois que vous l’enfoncerez.

Sur l’appareil photo, qui dépasse encore un peu, vous trouverez la principale différence de conception entre l’iPhone 7 et 7 Plus (hormis la taille). Le 7 Plus est doté d’un système à double caméra, tandis que le 7 n’a qu’une seule caméra arrière.

La configuration de la caméra arrière de l’iPhone 7 Plus ressemble quelque peu à celle du LG G5, qui utilise également une configuration à double caméra.

Sinon, les deux modèles sont disponibles en or rose, or, argent, argent, noir et une variante noire brillante.

Dans ce dernier cas et en raison de sa haute brillance, c’est la seule option de couleur pour laquelle Apple recommande une couverture ou un étui, car c’est un modèle plus sujet aux rayures.

Toutefois, les iPhone 7 et 7 Plus sont conformes à la norme IP67, ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Vous pouvez les mettre dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, bien que l’intention de cette classification soit davantage de protéger l’appareil contre les accidents mineurs impliquant l’eau.

Gagnant : égalité

Écran

Julian Chokkattu/Digital Trends

L’iPhone de 4,7 pouces a une résolution de 1 334 x 750 pixels (326 ppi), identique à celle de l’iPhone 6S. L’iPhone 7 Plus de 5,5 pouces a une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pixels (401 ppi), comme le 6S Plus.

Les écrans Retina HD LED des deux appareils sont 25 % plus lumineux que le modèle précédent et affichent une gamme de couleurs plus étendue. La comparaison se résume donc à la taille. Si vous voulez un écran plus grand, vous devrez opter pour l’iPhone 7 Plus. Mais si vous en voulez un plus petit, l’iPhone 7 est le smartphone qu’il vous faut.

Gagnant : iPhone 7 Plus

Appareil photo

Julian Chokkattu/Digital Trends

Dans ce round iPhone vs. iPhone 7 Plus, la plus grande variante l’emporte facilement. L’iPhone 7 Plus est le téléphone à choisir si vous voulez une meilleure expérience photographique, et ce, grâce à son système à double caméra.

Cela ne veut pas dire que l’appareil photo de l’iPhone 7 n’est pas bon. La caméra arrière de 12 mégapixels est dotée d’un objectif grand angle de 28 mm avec une ouverture f/1.8. Il est 60 % plus rapide que l’appareil photo du 6S, tandis qu’il est également 30 % plus économe en énergie.

Même le flash True Tone a été amélioré et offre jusqu’à 50 % de lumière en plus.

Les caméras peuvent identifier les visages et les corps, et offrent également une capture étendue des couleurs. Il prend même en charge le format d’image RAW, ce qui permet un meilleur contrôle lors de l’édition des photos. La caméra frontale a une ouverture f /2.2 et est dotée de 7 mégapixels. Il dispose d’une stabilisation automatique de l’image, tandis que l’arrière est stabilisé optiquement.

En plus de tout cela, l’iPhone 7 Plus est doté d’une caméra arrière de 12 mégapixels. La deuxième caméra au dos est un téléobjectif de 56 mm avec une ouverture f /2.8. Il vous permettra essentiellement de zoomer sur des images, jusqu’à 10x, avec une clarté et une qualité spectaculaires. Cependant, le zoom optique est utilisé jusqu’à la marque 2x. Tout ce qui est supérieur est un zoom numérique.

Il y a aussi une fonctionnalité intéressante qui arrive grâce à une mise à jour du logiciel. Il utilise le double objectif et un logiciel de réparation pour reconnaître le sujet d’une photo et estomper l’arrière-plan. Il donne plus de profondeur aux images et peut être activé ou désactivé.

Et vous pourrez également voir un aperçu en direct avant de prendre une photo. L’appareil photo de l’iPhone 7 est tout simplement génial. Mais si vous devez choisir entre l’iPhone 7 et 7 Plus, et que la photographie est importante pour vous, alors nous vous recommandons l’iPhone 7 Plus.

Gagnant : iPhone 7 Plus

Logiciels et mises à jour

Julian Chokkattu/Digital Trends

Les deux modèles ont été lancés avec iOS 10, mais ont depuis été mis à jour et continueront, espérons-le, à recevoir des mises à jour pendant plus longtemps. L’expérience logicielle est identique, à l’exception de l’écran plus grand de l’iPhone 7 Plus et de quelques options supplémentaires dans l’application appareil photo.

Gagnant : égalité

Prix

Bien qu’Apple ne propose plus aucun modèle d’iPhone 7, si vous en voulez un, vous en trouverez chez certains détaillants, comme Amazon et Best Buy, et sur le marché florissant de l’occasion.

Grand vainqueur : iPhone 7 Plus

Tout dépend de vos préférences en matière de taille et d’appareil photo. Si vous souhaitez un téléphone compact, l’iPhone 7 est moins cher et offre une excellente expérience photographique.

Si vous êtes photographe, il y a de fortes chances que vous souhaitiez profiter de la double caméra de l’iPhone 7 Plus. L’heure supplémentaire d’autonomie de la batterie et 1 Go de RAM supplémentaire sont également des atouts majeurs.

Mais bien sûr, si vous voulez un écran plus petit, l’iPhone 7 reste la meilleure option. Sinon, l’iPhone 7 Plus est supérieur.

