Irlande : la fin du paradis fiscal pour les entreprises technologiques

En juillet de cette année, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a convenu que les multinationales devraient payer 15 % d’impôts dans les territoires où elles génèrent des bénéfices, et non plus seulement là où se trouve leur siège fiscal. Toutefois, à l’époque, l’Irlande a résisté et n’a pas adhéré à l’accord.

C’est un pays qui offre la possibilité de payer moins d’impôts, si bien que de grandes entreprises technologiques telles que Google, Facebook et Apple ont été attirées par la possibilité d’installer leur siège européen à Dublin pour mener à bien leurs activités sur le continent.

Jusqu’à présent, l’Irlande prélève une taxe de 12,5 % sur les multinationales dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 millions d’euros. Mais cela est sur le point de changer, car, après des années de résistance, le pays a accepté de rejoindre le pacte international qui vise à augmenter les taxes pour ces entreprises.

Avec cet accord, le taux de 15 % s’appliquera désormais à « 56 multinationales irlandaises employant environ 100 000 personnes, et à 1 500 multinationales à capitaux étrangers basées en Irlande et employant environ 400 000 personnes. »

Ainsi, le statut de l’Irlande en tant que paradis fiscal pour les multinationales touche à sa fin, tout comme la pression et les critiques des autres pays de l’UE ainsi que du Royaume-Uni, où des taux d’imposition des sociétés plus élevés ont été appliqués. Le taux d’imposition de 12,5 % est appliqué en Irlande depuis le 1er janvier 2003.

L’Irlande n’avait pas d’autre choix que d’accepter, sous peine de perdre toute influence sur des décisions de ce calibre et d’être écartée des discussions importantes au sein de l’OCDE, qui regroupe 140 pays du monde entier, dont l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Japon, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.

Les conditions de l’Irlande

Si l’Irlande a accepté l’accord, elle l’a fait avec quelques conditions et clarifications. La première chose qu’elle a faite, après avoir négocié avec l’OCDE, a été de supprimer le texte du document qui suppose une taxe « d’au moins 15 % ». Il a ainsi établi que le pourcentage de la taxe en question restera inchangé.

» L’accord établit que le taux effectif minimum pour les multinationales dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 millions d’euros est de 15 %. Nous avons obtenu la suppression de « au moins » dans le texte. Cela apportera une certitude fondamentale au gouvernement et à l’industrie, ainsi qu’une stabilité et une certitude à long terme pour les entreprises dans le cadre de leurs décisions d’investissement », a déclaré Paschal Donohoe, ministre irlandais des finances, dans le communiqué du gouvernement.

L’Irlande a également décidé que les multinationales générant des bénéfices inférieurs à 750 millions d’euros par an continueront à être imposées à 12,5 %. Il s’agit du deuxième taux le plus bas de l’Union européenne, selon le dernier rapport de la Tax Foundation.

« Pour plus de 160 000 entreprises irlandaises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 millions d’euros par an et qui emploient environ 1,8 million de personnes, le taux d’imposition des sociétés de 12,5 % ne sera pas modifié », a déclaré M. Donohoe.

L’impact de l’accord

Même si l’augmentation de 12,5 à 15 % ne semble pas être un changement important, elle l’est. Grâce à cet accord, les grandes entreprises technologiques ainsi qu’un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, telles que Google, Apple et Facebook, Pfizer, Intel, LinkedIn, TikTok, IBM et Twitter, paieront beaucoup plus d’impôts qu’actuellement.

L’importance des multinationales pour l’économie du pays est telle que les chiffres publiés en mai par les autorités fiscales irlandaises montrent que 100 entreprises représentent à elles seules près de 80 % des recettes fiscales.

Les chiffres excluent les secteurs fermés par la pandémie, tels que l’hôtellerie et les voyages, mais montrent la dépendance de l’Irlande vis-à-vis des multinationales pour l’emploi et l’impôt sur le revenu.

En Irlande, environ 32 % de tous les emplois en 2020 étaient dans des multinationales, et ces employés ont contribué à 49 % de toutes les taxes sur l’emploi, contre 27 % et 44 % respectivement en 2019.

D’autre part, l’augmentation des impôts générerait environ 130 milliards d’euros par an de recettes fiscales au niveau mondial, ce qui contribuerait à stabiliser le système fiscal international.

« L’accord représente une étape importante vers la résolution des problèmes causés par la numérisation de l’économie, qui a fait que le cadre fiscal international a eu du mal à s’adapter à l’évolution des modèles commerciaux des grandes entreprises multinationales », a ajouté M. Donohoe.

Cette décision, qui coûte au Trésor irlandais entre 800 millions et 2 milliards d’euros par an (selon les estimations du gouvernement), devrait entrer en vigueur en 2023, si tout reste en l’état.