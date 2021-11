Ivermectine et COVID-19 : la prévention et le traitement sont-ils sûrs ?

Des théories de conspiration sur l’origine du virus aux médicaments miracles, la pandémie de COVID-19 a été prolifique en canulars et en fake news. L’ivermectine, un médicament antiparasitaire, est l’un des cas emblématiques. Son utilisation serait recommandée par les agences de santé et même Pfizer serait en train de lancer une pilule. Rien de tout cela. Mais qu’en est-ilL’ivermectine est-elle sûre pour prévenir et traiter le COVID-19 ?? Voici ce que disent les preuves.

Malgré des preuves insuffisantes, l’antiparasitaire est approuvé comme médicament COVID-19 en Bolivie, mais au Pérou, où il avait également été autorisé pour traiter la maladie, les autorités ont cessé de le recommander en mars 2021, suite aux recommandations de l’OMS. Au Pérou, où il avait également été autorisé pour le traitement de la maladie, les autorités ont cessé de le recommander en mars 2021, suivant les recommandations de l’OMS. Mais ces recommandations sont-elles sûres ?

Qu’est-ce que l’ivermectine et comment est-elle utilisée ?

L’ivermectine est un antiparasitaire à large spectre, qui figure sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme traitement de diverses maladies parasitaires.

Chez l’homme, il est utilisé contre l’onchocercose (cécité des rivières), la strongyloïdose et la géohelminthiase, des maladies causées par des vers parasites. Sous forme topique, il est également utilisé contre les parasites externes, comme les poux, et les affections cutanées, comme la rosacée et la gale.

Chez les bovins, il est utilisé pour prévenir la maladie du ver du cœur et certains parasites internes et externes. Cependant, comme il s’agit de produits différents de ceux administrés aux humains, ils ne sont sûrs que chez les animaux et lorsqu’ils sont utilisés conformément à la prescription.

Est-il approuvé pour le COVID-19 ?

Non. L’ivermectine n’est pas approuvée par l’OMS, la Food and Drug Administration (FDA) américaine ou l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour prévenir ou traiter le COVID-19 chez l’homme ou l’animal.

En fait, l’OMS et la FDA ont toutes deux signalé des cas de personnes nécessitant des soins d’urgence après s’être administré de l’ivermectine en automédication pour la prévention ou le traitement du COVID-19.

Selon l’agence sanitaire des Nations Unies, les données disponibles n’ont pas permis de démontrer que l’ivermectine est efficace contre le COVID-19 et les tests étaient « très peu fiables ».

« Les essais (sur l’utilisation de l’ivermectine) avaient inclus peu de personnes et en raison des limites méthodologiques des données disponibles des essais, notamment le faible nombre d’effets indésirables », a averti l’OMS.

Dans le même ordre d’idées, la FDA a déclaré que, bien que des essais cliniques soient en cours pour évaluer l’utilisation des comprimés d’ivermectine pour la prévention ou le traitement du COVID-19 chez l’homme, leurs résultats « n’ont pas été satisfaisants ».

Quels sont les risques de l’automédication ?

Getty Images.

La prise de fortes doses d’ivermectine – ou de produits destinés aux animaux, qui sont souvent plus concentrés – peut être toxique pour la santé, met en garde la FDA.

Les niveaux d’ivermectine approuvés pour l’usage humain présentent des risques car ils peuvent interagir avec d’autres médicaments, tels que les anticoagulants.

Un surdosage d’ivermectine est possible et peut provoquer des nausées, des vomissements, des diarrhées, une hypotension (baisse de la tension artérielle), des réactions allergiques (démangeaisons et urticaire), des vertiges, une ataxie (troubles de l’équilibre), des convulsions, un coma et même la mort.