Jabra Elite 7 Pro vs. Apple AirPods Pro : lequel est le meilleur ?

Nous avons mis à l’épreuve deux véritables écouteurs sans fil de la gamme pro, Jabra Elite 7 Pro vs. Apple AirPods Propour voir lesquels sont les meilleurs en termes de prix, de batterie, de son, de suppression du bruit, de conception et de durabilité.

Nombreux sont ceux qui reprochent à Apple de concevoir des appareils jolis mais coûteux qui sont presque toujours entièrement bons ; lorsqu’on les compare aux produits des autres concurrents, il manque souvent quelque chose. Jabra, en revanche, a la réputation de fabriquer des articles fonctionnels, bien que moins tape-à-l’œil, qui peuvent sembler plus utilitaires et ressembler à leurs concurrents.

Prix

Simon Cohen/Digital Trends

Éliminons d’emblée la question du prix, car c’est là que se prennent beaucoup de décisions. Après tout, aussi amusant que cela puisse être de dépenser de l’argent de location pour de bons écouteurs, ce n’est tout simplement pas pratique.

Le prix du Jabra Elite 7 Pro est de 199 $, tandis que les AirPods Pro d’Apple vous coûteront un peu plus cher, soit 249 $.

GagnantIl est toujours bon d’économiser un peu d’argent, c’est pourquoi nous décernons le trophée du prix à Jabra.

Durée de vie de la batterie

L’importance que vous accordez à l’autonomie de la batterie dépend de la façon dont vous utilisez vos écouteurs. Les banlieusards ou les navetteurs voudront moins se soucier de la recharge, mais si vous n’utilisez vos écouteurs que pour une conférence téléphonique occasionnelle ou une séance d’entraînement d’une heure, vous serez peut-être moins préoccupé par l’épuisement de la batterie. Pour cette comparaison, nous allons nous intéresser au temps d’écoute.

Les AirPods Pro vous offrent jusqu’à 4,5 heures d’écoute sur une seule charge, et vous pouvez obtenir 30 minutes supplémentaires avec l’annulation active du bruit et le mode transparence désactivés.

En rechargeant l’étui, vous disposez de 24 heures supplémentaires, ce qui est parfait pour le voyageur susmentionné. De plus, la charge rapide des AirPods Pro offre une heure d’écoute après seulement 5 minutes dans l’étui.

Le Jabra Elite 7 Pro, quant à lui, vous offrira presque le double de temps d’écoute avec 8 heures sur sa batterie d’oreillettes et 30 heures supplémentaires dans l’étui. Une charge rapide de 5 minutes donne également au Jabra Elite jusqu’à 1 heure de lecture.

GagnantCette comparaison a également un vainqueur clair : le Jabra Elite 7 Pro vous offre une meilleure autonomie de batterie pour votre argent.

Qualité du son et des appels

Même les écouteurs sans fil les plus résistants ne vous mèneront pas loin si la qualité du son est mauvaise.

Apple a vanté la qualité et les caractéristiques audio spéciales des AirPods Pro (avez-vous entendu parler de l’audio spatial ?). Les AirPods Pro ont un bon son et sont équilibrés, offrant un son solide sur plusieurs expériences d’écoute.

Néanmoins, nous avons trouvé que la qualité du son était bien meilleure sur l’Elite 7 Pro. C’est vrai pour toutes les fréquences, mais c’est surtout dans les basses qu’elles sont les plus perceptibles, avec des basses plus grosses, plus chaudes et plus percutantes, ce qui n’est pas le cas des AirPods Pro.

Vous disposez également de beaucoup plus d’options d’égalisation avec le Jabra Elite 7 Pro, alors que les AirPods Pro d’Apple vous permettent simplement de choisir parmi des présélections d’égalisation et de son plutôt médiocres.

En ce qui concerne la qualité des appels, dans les environnements calmes, ils sont très similaires, mais le Elite 7 Pro maintient votre voix beaucoup plus claire, en particulier lorsqu’il est confronté à des sons externes ou au vent.

GagnantLe Jabra Elite 7 Pro revient en tête grâce à de meilleures basses, une meilleure qualité d’appel dans les environnements difficiles et davantage d’options de personnalisation.

Mode de suppression du bruit et transparence

Le Jabra Elite 7 Pro et les AirPods Pro d’Apple sont tous deux dotés d’une fonction d’annulation du bruit et d’un mode d’écoute ambiant, bien qu’ils portent des noms différents. Les AirPods Pro ont un mode Transparence, tandis que Jabra l’appelle HearThrough.

Suppression active du bruit (ANC) est le fait d’utiliser des algorithmes pour écouter et effacer numériquement les bruits indésirables qui sont filtrés. Le mode Transparence, ou HearThrough, vous permet de laisser passer les bruits de fond que vous souhaitez entendre, ce qui vous permet de garder un œil sur la sonnette de la porte, les enfants ou la circulation si vous êtes un coureur ou un cycliste.

En ce qui concerne la suppression du bruit, nous pensons que les Jabra Elite 7 Pro sont meilleurs ici aussi, car ils semblent mieux traiter les signaux indésirables et sont donc plus silencieux que les AirPods Pro.

Cependant, lorsqu’il s’agit du mode transparence par rapport au mode HearThrough, nous remettons la couronne aux AirPods Pro, qui ont permis d’entendre beaucoup plus clairement les bruits extérieurs.

Ainsi, la caractéristique que vous jugez la plus importante (le silence ou le fait de savoir quand le chien est à nouveau dans la poubelle) fera la différence ici.

Gagnant: tirer.

Conception et ajustement

Tendances numériques

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, les écouteurs de Jabra ont tendance à être un peu plus utilitaires, donc nous pouvons probablement dire que, si nous jugeons les écouteurs sur l’apparence, Apple gagne.

Les écouteurs Jabra sont définitivement conçus pour offrir qualité et fonctionnalités plutôt que forme et design. En termes d’ajustement, les Elite 7 Pro sont assez sûrs et confortables, même après de longues sessions d’écoute.

Cependant, la forme en plastique souple, arrondie et lisse des AirPods Pro permet aux écouteurs de flotter doucement et fermement dans vos oreilles sans exercer de pression. Ils sont si confortables que vous oubliez que vous les portez. L’inconvénient est qu’ils ne sont pas aussi sûrs dans l’oreille que le Elite 7 Pro.

GagnantNous donnerons ce vote à Apple, car la conception générale, l’ajustement et la sécurité répondent à toutes les exigences.

Durabilité

Nous pouvons affirmer avec certitude, après avoir examiné de nombreux casques Jabra, que chacun d’entre eux est comme un petit réservoir : ils sont extrêmement bien faits, durables et nous ont bien servi après de multiples chutes, renversements et mésaventures diverses.

De même, bien qu’ils semblent être un peu plus délicats, nous avons également eu des moments d’incertitude avec les AirPods Pro parce qu’ils sont ronds et glissants. Le Jabra et les AirPods Pro continuent d’être performants. C’est le feedback anecdotique.

En ce qui concerne les spécifications, le Jabra Elite 7 Pro est classé IP57, tandis que les AirPods Pro d’Apple sont classés IPX4 ; la différence est que le Elite Pro peut être considéré comme résistant à l’eau et à la poussière, même après une immersion totale, tandis que les AirPods sont plus résistants à l’eau uniquement.

GagnantSi vous avez besoin d’un casque polyvalent plus durable, vous devriez choisir le Jabra Elite 7 Pro.

Conclusion

Il y a un vainqueur clair ici. En ce qui concerne le prix, la qualité du son et des appels, l’autonomie de la batterie et la durabilité globale, le Jabra Elite 7 Pro se distingue.

Gagnant : Jabra Elite 7 Pro